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Екснардепи ОПЗЖ продовжують заробляти мільйони в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. РОЗСЛІДУВАННЯ

Журналісти проаналізували діяльність компаній колишніх нардепів ОПЗЖ від кінця лютого і дійшли висновків, що їх бізнес нормально працює.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у липні-вересні 2022 року Національна гвардія України купила житло для військовослужбовців у структури, бенефеціаром якої є народний депутат від вже забороненої партії "Опозиційна платформа за життя" Дмитро Ісаєнко. Усього за 26 квартир заплатити 54 мільйони гривень.

Перші 19 квартир Нацгвардія оплатила 28 липня, за них віддали майже 35 мільйонів гривень. Ще за 7 квартир 5 вересня перерахували 19 з половиною мільйонів. Договори між Нацгвардією та отримувачем коштів укладені за кілька днів до проплат.

У Нацгвадрії на запит повідомили, що гроші передбачені бюджетом, а саме житло буде розподілене серед військовослужбовців та членів їхніх сімей у порядку черговості. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" конструктивно співпрацюють з нардепами ОПЗЖ, - Шуляк

Увагу журналістів привернула кампанія, якій перераховувала гроші Нацгвардія. Це закритий венчурний фонд "Княгиня Ярославна". Фонд "Княгиня Ярославна" зазначений в усіх електронних майнових деклараціях, поданих нардепом Дмитром Ісаєнком (2019-2021 рр.). У деклараціях Ісаєнко зазначає себе кінцевим бенефіціаром фонду "Княгиня Ярославна".

За даними журналістів, фірми Вадима Столара, які займаються здачею нерухомості, приносять йому мільйонні прибутки.

"Тільки компанія "Передові технології+", яка здає в оренду приміщення в "Парусі", після повномасштабного вторгнення і до вересня отримала за здачу майна понад 56 млн грн", - з'ясували журналісти.

"Аналогічна компанія, яка записана на дружину Бойка, продовжує приности мільйони. Від початку повномасштабної війни і до вересня фірма "Столична нерухомість" отримала за здачу майна майже 11,5 млн грн", - додали журналісти.

"Десяток фірм, записаних на помічників Нестора Шуфрича активні. Та й фірми головного охоронця Медведчука Віктора Чорного досі не в стані припинення. Навіть "Шторм", працівники якого допомагали втікати Медведчуку з домашнього арешту, не потрапив під санкції", - зазначили журналісти.

Автор: 

Бойко Юрій (439) Шуфрич Нестор (392) Столар Вадим (65) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491) Ісаєнко Дмитро (24)


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Топ коментарі
+31
Зелень теж не відстає. Розкрадають гуманітарку аж гай гуде.
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26.09.2022 23:47
+26
Партия запрещена,а партийцы чому не под санкциями?И почему им позволяют продолжать грабить Украину всем этим пророссийским тварям
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26.09.2022 23:55
+25
Ну то ж про сьогодення розмовляємо, мразото
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26.09.2022 23:57
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ТарасБузак

@TarasBuzak

·

https://twitter.com/TarasBuzak/status/1573954790836649985 25 сент.

Голова партії «СН» (монобільшості) Олена Шуляк: ОПЗЖ працюють дуже конструктивно.

https://twitter.com/i/status/1573954790836649985
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26.09.2022 23:44 Відповісти
Какая же это всё мерзость , наравне с ребятами -героями , умирающими на войне , зеленая шобла норовит из своего вонючего болота также наделать героев. Ничего не изменится и после войны , будут лезть во власть чтобы спокойно воровать и обеспечивать старость и себе любимому и сынкам и родтвенничкам.
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27.09.2022 07:16 Відповісти
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26.09.2022 23:47 Відповісти
Ну то ж про сьогодення розмовляємо, мразото
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26.09.2022 23:57 Відповісти
lhttps://www.radiosvoboda.org/a/news-medvedchuk-forbes/31241622.html
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27.09.2022 07:11 Відповісти
Петро не створив умови для окупації Країни. А,це з штанів вилазило створювало й мріяло про гауляйтерство на кшалт лукадрочера. Корисно нелізти з ляпамт,аби неотримувати відповіді . Дрочить,тихесенько в куточку
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27.09.2022 00:11 Відповісти
Ні ! Аж такого і близько не було.
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27.09.2022 06:44 Відповісти
При петрі І, звичайно.
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27.09.2022 08:41 Відповісти
Зелень теж не відстає. Розкрадають гуманітарку аж гай гуде.
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26.09.2022 23:47 Відповісти
Гребе навіть те,що продати невстигає. Аби сперти
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27.09.2022 00:12 Відповісти
Если бы на этом все. Вот представьте на секундочку, что война заканчивается завтра и мы полностью уничтожаем все кацапсие бандформирования на нашей земле за 24 часа. И что дальше? Сразу же расследование по поводу асфальта, по поводу миллиардов денег на подкуп и почему народ не предупредили о войне, сразу же много оружия на руках у населения, которая не позволит создать диктатуру. Генералы оказываются не у дел, особенно старые из совка еще, так как проблем была целая куча. Куча силовиков (прокуроры и суд особенно) получает усиленный шмон и всех их лендкрузеры и особняки могут конфисковать. Олигархи на длительной дистанции теряют конкурентноспособность, так как очень много инвестиций будет в страну, а это большой спрос на рынке труда, а олигархи привыкли платить народу копейки и ничего не делать в плане развития конкурентного бизнеса. То есть им наша победа, прям скажем, не особо то и нужна. Победа с разгромом всей кацапской группировки и их тотальному уничтожению. Это нужно народу, но у власти свои задачи. Так что то, что тут воруют прямо сейчас и будут еще воровать, это может быть далеко-далеко-далеко не самое страшное.
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27.09.2022 09:05 Відповісти
Влад Чех,скажть всім,без пафосу і віри в вищу справедливість, а хто подасть позов? Ті що в "долі" ? Після розпаду СРСР заборонили КПУ.І що ?Кравчук -президент.Може йому щось пред*явили за його дії в КПУ? Ваш допис досить емоційний,але це лозунг.Заборонили ПР ? Один з лідерів,який побував крувати молоддю України,Льошик Гончаренко-зараз самий більший рупор іншої партії. Ніхто не буде сваритися ні з будь якою владою...
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27.09.2022 13:23 Відповісти
Вона, зе-Лєнь, бореться навіть з волонтерами....
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27.09.2022 10:51 Відповісти
Партия запрещена,а партийцы чому не под санкциями?И почему им позволяют продолжать грабить Украину всем этим пророссийским тварям
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26.09.2022 23:55 Відповісти
Краплена колода. Ви про справи,котрі невідкриваються. Ви про потрібні голоси,аби розкрабати Країну. Чи про вибірковість застосування законів,й кримінальника що керує силовим блоком. Якось кінчика чзика припніть,будь ласка.
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27.09.2022 00:16 Відповісти
Це ватно гівно 04.09.2022 яке гадить в чаті і відпрацьовує методичку
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27.09.2022 01:00 Відповісти
Певен, що Бойка, Шуфрича, Суркіса можна посадити цілком законно. Наприклад, Суркіси отримали землі для спортивних баз "Динамо", а потім там раптом виросли маєтки згаданих "героїв". Зарплати футболістів "Київського Динамо" були на рівні прибиральниці. Я згадав про Суркісів лише те, що легко перевіряється. Просто хтось цього не хоче робити. З поїздками Бойка до Путіна під час війни, де у цій війні звинувачували Україну а не Росію, а останню називали братньою державою, також можна трактувати як колаборанство. Якщо Бойко не колаборант, то кого ж тоді можна у цьому звинуватити. Про Шуфрича, вірного служки Медведчука, навіть говорити не буду. Якщо захотіти, то можна відкрити не одну справу.

З іншого боку, у час війни країни повинні убезпечувати себе навіть від ймовірних зрадників. Під час Другої світової де перебували американці японського походження? А тут ми говоримо про партію Регіонів, яка завжди "проповідувала" російські наративи і члени якої на окупованих територіях майже усі поголовно - колаборанти. Зараз оголошений воєнний стан, тому ймовірні (з високою вірогідністю) колаборанти не повинні себе "прекрасно" почувати. За поїздки до Путіна не від імені держави треба відповідати.
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27.09.2022 02:16 Відповісти
А кто их садить будет ?
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27.09.2022 09:06 Відповісти
Хтось з ОПЗЖ сидить?Або перевірили через СБУ?Або конфіскували їх майно і їх родин?Або заборонили їм державні посадити?Не кажучи про інше лайно типу батальона Монако?Ні ,от і все.Журналісти молодці ,роскопали ,ми прочитали на тому і приїхали,а лайно далі творе свою брудну справу.
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26.09.2022 23:57 Відповісти
владна (законодавча, виконавча, судова, +змі) вертикаль рьіганалів побудована під будь який партійний бізнес проект - чи то "зє" чи то "хз"(((
саме тому менеджери цієї вертикалі (рьігі) залишаються у вру і зєбланьі неоднократно наголошували, що правових підстав для знищення рьігов/опзж/жзжже немає....
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27.09.2022 07:56 Відповісти
Друг баканаФФ ВЖЕ поїхав перевіряти....в Монако.... і "100%-своя прокурорша" вінідіктава...ВЖЕ сидить в Швейцарії в засідці.....
арахамії та єрмачки...краще скажіть як там справи у руZZкіх Злодіїв абрамовича та фрідмана...?? санкції вже відмінили?
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27.09.2022 10:46 Відповісти
О, зеленi стрижут шерсть з усiх овец.
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26.09.2022 23:59 Відповісти
Там,ще й рабіновичі на підхваті
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27.09.2022 00:17 Відповісти
рбнч вже вдома і " вєртєл вашьі проблемьі на х....ю"
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27.09.2022 07:59 Відповісти
Боневтік герой визволитель зданої його шоблою території. Темпи визволення дозволяють розграбовувати нерозграблене
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27.09.2022 00:20 Відповісти
З той пори коли ця вся сволота працює на Бойко який на пряму співпрацює с рашистами.Потрібно читати матеріал а не строчити при любій нагоді про зелень.Таке пише типічний бот русні.
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27.09.2022 00:20 Відповісти
По перше Вася тебі самогон за гаражами продає.С того що ти написав це більше схоже на все пропало і потік лайна якось боягуза і панікера.І головне я не росіянин ти палишься рашиське лайно.Фігова методичка.
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27.09.2022 00:47 Відповісти
Як би так думали як ти фашистське лайно би б втратили давно все і не звільнили багато своїх територій.Ти зразковий приклад боягуза зрадника панікера і сволоти яка в першій шерензі цілує ватні сапоги .Лайно ти собаче рашиське.Від тебе тхне болотом. Ти крутися як вуж на сковороді а твоя дата 04.09.2022 на сайті каже сама за себе ватне гівно !
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27.09.2022 00:59 Відповісти
А Вы - подолятский бот. Вам тут не рады
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27.09.2022 06:42 Відповісти
нікому не цікаві такі справи окрім журналістів
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27.09.2022 00:24 Відповісти
ОПЗЖ І Слуги наріду , наразі в коаліціі , тому іх ніхто не чіпатиме , бо вони всі під дахом ЗеБені !!
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27.09.2022 00:41 Відповісти
Бо платять членські внески куди треба.
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27.09.2022 01:19 Відповісти
Не ОПЗЖ під дахом зелі, а зеля і зелені холуї під дахом ОПЗЖ.
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27.09.2022 07:14 Відповісти
Схоже що так.
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27.09.2022 07:21 Відповісти
Пішов бігус на юх разом зі своїми бенями і Боневтіками. Ти вже навішав наріду у 2019 році про "свинарчуків" і своїми діями посадив "ригів" ОПЗЖ у всі владні крісла татарова,єлдака,смірнова, демченка, шкарлета, вілкулів тва інших. Правдорув херів. Йди на курст до мосєйсучки будете разом готувати програму вартість борщового нарбору. Зимню одежу військові вже отримали, чи хай мерзнуть у Вови в бункері є декілька американських комплектів?
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27.09.2022 08:03 Відповісти
Чому лише екснардепи а діючі ті що злились в екстазі зі слугами Те що назвали себе по іншому іншими не стали і також заробляють
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27.09.2022 08:07 Відповісти
Під час війни за мародерство тільки розстріл ,отже "кому война а кому мать родна".
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27.09.2022 08:46 Відповісти
нам не треба піднімати ці питання, бо якщо в нас людина обкрадає Украіну і любить рашу, то вона причисляється до св'ятих, а нам краще треба переживати щоб їм зараз там за кордонами було комфортно та добре, а якщо ми виживемо, то будем повинні їх радо вітати вдома, щоб вони далі нас обкрадали та любили расіюшку.
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27.09.2022 08:48 Відповісти
А чем можно говорить если меРтвечук при Оманском Осле увеличил свое наворованное в 20 раз, он продолжает владеть частью 1+1 с беней, шуфрич отвечает за цензуру, всё это отребье продолжает сидеть в раде и работать на кремль...
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27.09.2022 08:56 Відповісти
ахтожцезробивсеберазом, а тепер цілує дупу боневтіка, а 73-шечки? Зате у вас тепер появився шанс "хотьпаржать" - кожну п'ятницю о 18:00 по каналу тет - лігасмєха! правда, суки, весело? вже кількість вбитих перевалила за сотню тисяч (в Маріуполі тільки 87), щодня ховають Героїв, скільки ще відкопають тіл на тимчасово окупованих територіях - невідомо, десятки міст та сіл зруйновані, морських шляхів немає, економіки немає, країна в повній сраці - зате тупому наріду включили **********. ржіть п@дли!
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27.09.2022 09:07 Відповісти
Екснардепи ОПЗЖ продовжують заробляти мільйони в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії, з дозволу"зе лідорів", ділячись при тому з ними .
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27.09.2022 09:28 Відповісти
Продовюують ))) чи при порошенко вони не могли цього побити, а?
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27.09.2022 14:48 Відповісти
Якщо вони при Порошенкові це робили, то "зелідор" ідучи до влади ,обіцяв "мудрому наріду" бути кращим від Порошенка..(а что мы имеем сгусь.?нет мы имеем шкгвагки...)
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27.09.2022 15:01 Відповісти
ключове тут - безплатна квартира, і що так думає більшість точно більше 50% громадян, а насправді це капець як не бесплатно, ці гроші на квартири могли збільшити зп військовим які ефетивніше були би використані, але сумнівні чінуші залазять в бюджет військовим якоби їм помогти - в результаті млн. не те що без житла але і з нищими доходами + плодять корупцію і годують не тільки цю свиню на майбаху.
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27.09.2022 09:43 Відповісти
.. просто, ніхто не вірить ссученій оманськійвладі перевертнів,крім українців.Здати СВОЇХ найкращих воїнів в полон на поталу ворогам (хоча були ті ,що хотіли і могли їх відбити) а ті закатовані...ще й дякують за звільнення (???),зараз контролює оборонку "смотрящий"януковичаєрмак і все інше теж,швидкі "закони" під **********************,суди в мільярди доларів на користькаламоявсесвітнього злодія (?) і інших злодіїв,рейдерство,навіть держпідприємств,медальки 95кварталу і ін.курвам (як це ************* цілим світом),гастролі розчепіри в Омєріку, що б замовити слівце,який гарний єРМАЧІЛО (?)продовження нікчемних переслідувань волонтерів (вся логістика на них і їхніх плечах)....а арахамло вже веде в відкриту перемовини з ворогом (типу торгується)... може вже відкриті військові заводи?Ні....зате переслідують бойових командувачів за оборону України (?)Чим займається сбу ???Українці,чому ви такі наївні та добрі ?......вас же нищать і обманюють ті,кому ви довірились...
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27.09.2022 10:54 Відповісти
а це все Порох, зе-гній не може.)))
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27.09.2022 11:04 Відповісти
Мало того , що зрадники-колаборанти не в тюрмі і заробляють в Україні мільйони (майно у них не конфіскували) , - так Зеленський ще й телеефіри на Марафоні "Єдині новиени" для членів забороненої ОПЗЖ представляє з вересня ц.р. ! ! ! ЄПитання : 1.Зеленський президент чи ні ? 2. Зеленський контролює ситуацію чи ні ? 3. Це Зеленський робить свідомо чи всім керує Єрмак , а не він ? ? ? 4.Навіщо нам такий президент , що надає телеефіри колаборантам-зрадникам ? ? ?
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27.09.2022 11:19 Відповісти
просто, навіщо нам це гундозе гуано із скумбрією??? Хто ще не наржався, а дебіли 73%?
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27.09.2022 11:53 Відповісти
Пане ,Гаврилюк,а ви випадково не так само,з отруйною пінею з рота , кричали про свободу слова,про іншу точку зору,про альтернативне мислення? Тримайтеся якось одного берега.Або труси вдягніть,або хрестик знімайте...
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27.09.2022 13:57 Відповісти
І шмаркля нас до "перемоги" веде !
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27.09.2022 12:16 Відповісти
здорового глузду над розумом?
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28.09.2022 09:44 Відповісти
https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid024cGTroXhUEEsUUKpWyaoFoTMVPfkCbWrxDz1ohup4qfYG5bDN8o4awGmNSuK3V9dl Карл Волох : "Не знаю, наскільки правда, що свіжообміняного Медведчука тримають у Лефортово, але я цілком готовий у це повірити. Плішиве чмо відчайдушно шукає винних у своєму трагічному (це вже очевидно навіть для нього) рішенні почати повномасштабне вторгнення в Україну. І кум тут цілком легітимна ціль - як один із головних бенефіціарів розкрадання виділених Кремлем на підривну роботу мільярдів і створення вкрай нереалістичної картинки ставлення українців до дефективного молодшого брата. Я недарма колись писав, що Віктора Володимировича ми повинні були нагородити: мало хто міг би настільки бездарно «освоїти» щедре путінське фінансування. Бажано лише, враховуючи всі заслуги перед Україною нагороджуваного, зробити це чимшвидше і - посмертно"

https://t.me/tZEinform/21034 tZEinform : "Слідчі ФСБ РФ пред'явили звинувачення громадянину України Медведчуку Віктору Володимировичу (який нині знаходится в у привласненні державних коштів РФ виділених за період з 2012 по 2022 р. на "культурно-просветительную и разъяснительную работу" в Україні в розмірі 32.760 млрд. російських рублів. Питання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт обумовлено поверненням 10% суми збитків.
Для розуміння. 1. Сума оголошена слідчими ФСБ - це сума, яку вони вважать витраченою не за призначенням ОДНІЄЮ людиною Медведчуком. В неї не включені різні економічні преференції. 2. В українському парламенті сидить як мінімум з десяток осіб які отримували суми менші, але значимі".
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27.09.2022 13:35 Відповісти
Нужно быть объективным. - опзж и по порошенко не Хило себя чухали в Украине )) не? Даже собственные телеканалы были, бизнес и т д
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27.09.2022 14:46 Відповісти
 
 