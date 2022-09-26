Екснардепи ОПЗЖ продовжують заробляти мільйони в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. РОЗСЛІДУВАННЯ
Журналісти проаналізували діяльність компаній колишніх нардепів ОПЗЖ від кінця лютого і дійшли висновків, що їх бізнес нормально працює.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, у липні-вересні 2022 року Національна гвардія України купила житло для військовослужбовців у структури, бенефеціаром якої є народний депутат від вже забороненої партії "Опозиційна платформа за життя" Дмитро Ісаєнко. Усього за 26 квартир заплатити 54 мільйони гривень.
Перші 19 квартир Нацгвардія оплатила 28 липня, за них віддали майже 35 мільйонів гривень. Ще за 7 квартир 5 вересня перерахували 19 з половиною мільйонів. Договори між Нацгвардією та отримувачем коштів укладені за кілька днів до проплат.
У Нацгвадрії на запит повідомили, що гроші передбачені бюджетом, а саме житло буде розподілене серед військовослужбовців та членів їхніх сімей у порядку черговості.
Увагу журналістів привернула кампанія, якій перераховувала гроші Нацгвардія. Це закритий венчурний фонд "Княгиня Ярославна". Фонд "Княгиня Ярославна" зазначений в усіх електронних майнових деклараціях, поданих нардепом Дмитром Ісаєнком (2019-2021 рр.). У деклараціях Ісаєнко зазначає себе кінцевим бенефіціаром фонду "Княгиня Ярославна".
За даними журналістів, фірми Вадима Столара, які займаються здачею нерухомості, приносять йому мільйонні прибутки.
"Тільки компанія "Передові технології+", яка здає в оренду приміщення в "Парусі", після повномасштабного вторгнення і до вересня отримала за здачу майна понад 56 млн грн", - з'ясували журналісти.
"Аналогічна компанія, яка записана на дружину Бойка, продовжує приности мільйони. Від початку повномасштабної війни і до вересня фірма "Столична нерухомість" отримала за здачу майна майже 11,5 млн грн", - додали журналісти.
"Десяток фірм, записаних на помічників Нестора Шуфрича активні. Та й фірми головного охоронця Медведчука Віктора Чорного досі не в стані припинення. Навіть "Шторм", працівники якого допомагали втікати Медведчуку з домашнього арешту, не потрапив під санкції", - зазначили журналісти.
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@TarasBuzak
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https://twitter.com/TarasBuzak/status/1573954790836649985 25 сент.
Голова партії «СН» (монобільшості) Олена Шуляк: ОПЗЖ працюють дуже конструктивно.
https://twitter.com/i/status/1573954790836649985
З іншого боку, у час війни країни повинні убезпечувати себе навіть від ймовірних зрадників. Під час Другої світової де перебували американці японського походження? А тут ми говоримо про партію Регіонів, яка завжди "проповідувала" російські наративи і члени якої на окупованих територіях майже усі поголовно - колаборанти. Зараз оголошений воєнний стан, тому ймовірні (з високою вірогідністю) колаборанти не повинні себе "прекрасно" почувати. За поїздки до Путіна не від імені держави треба відповідати.
саме тому менеджери цієї вертикалі (рьігі) залишаються у вру і зєбланьі неоднократно наголошували, що правових підстав для знищення рьігов/опзж/жзжже немає....
арахамії та єрмачки...краще скажіть як там справи у руZZкіх Злодіїв абрамовича та фрідмана...?? санкції вже відмінили?
https://t.me/tZEinform/21034 tZEinform : "Слідчі ФСБ РФ пред'явили звинувачення громадянину України Медведчуку Віктору Володимировичу (який нині знаходится в у привласненні державних коштів РФ виділених за період з 2012 по 2022 р. на "культурно-просветительную и разъяснительную работу" в Україні в розмірі 32.760 млрд. російських рублів. Питання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт обумовлено поверненням 10% суми збитків.
Для розуміння. 1. Сума оголошена слідчими ФСБ - це сума, яку вони вважать витраченою не за призначенням ОДНІЄЮ людиною Медведчуком. В неї не включені різні економічні преференції. 2. В українському парламенті сидить як мінімум з десяток осіб які отримували суми менші, але значимі".