"Укольчик сделаем, расскажешь всё, что знаешь и не знаешь", - захоплений окупантами голова громади Терещенко розповів про полон. ВIДЕО

Голова Великобурлуцької громади Віктор Терещенко, був захоплений у полон російськими окупантами в березні, прямо зі свого робочого місця. Після утримання в місцевому відділку поліції - протягом декількох днів його стан погіршився, і Віктора Михайловича було госпіталізовано. Усвідомивши загрозу для свого життя, він вирішив виїхати на територію, підконтрольну Україні.

З початку повномаштабного вторгненння Російської Федерації на територію України Віктор Терещенко, голова Великобурлуцької громади на Харківщині, ухвалив рішення не виїжджати, а залишитись та працювати. У той час по території області вже рухались колони окупаційної російської техніки.



У середині березня до селища зайшли військовослужбовці так званих "ЛНР" та "ДНР". Після цього почалось життя "під окупацією".

Після відмови Віктора Михайловича йти на контакт з окупантами вони сказали йому: "Русские придут, укольчик сделают, расскажешь всё, что знаешь и не знаешь".

Через декілька днів голову громади викрали прямо з робочого місця.

Про проукраїнських активістів у селищі, обшуки, допити, перебування у полоні окупантів та про те, як Віктору Терещенку вдалось виїхати через 20 ворожих блокпостів на підконтрольну Україні територію, а після деокупації Харківщини повернутись на робоче місце, - дивіться в інтерв'ю Богдана Пападіна для "Бутусов+".



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