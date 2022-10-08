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"Укольчик сделаем, расскажешь всё, что знаешь и не знаешь", - захоплений окупантами голова громади Терещенко розповів про полон. ВIДЕО

Голова Великобурлуцької громади Віктор Терещенко, був захоплений у полон російськими окупантами в березні, прямо зі свого робочого місця. Після утримання в місцевому відділку поліції - протягом декількох днів його стан погіршився, і Віктора Михайловича було госпіталізовано. Усвідомивши загрозу для свого життя, він вирішив виїхати на територію, підконтрольну Україні.

З початку повномаштабного вторгненння Російської Федерації на територію України Віктор Терещенко,  голова Великобурлуцької громади на Харківщині, ухвалив рішення не виїжджати, а залишитись та працювати. У той час по території області вже рухались колони окупаційної російської техніки.

У середині березня до селища зайшли військовослужбовці так званих "ЛНР" та "ДНР". Після цього почалось життя "під окупацією".

Після відмови Віктора Михайловича йти на контакт з окупантами вони сказали йому: "Русские придут, укольчик сделают, расскажешь всё, что знаешь и не знаешь".

Через декілька днів голову громади викрали прямо з робочого місця.

Про проукраїнських активістів у селищі, обшуки, допити, перебування у полоні окупантів та про те, як Віктору Терещенку вдалось виїхати через 20 ворожих блокпостів на підконтрольну Україні територію, а після деокупації Харківщини повернутись на робоче місце, - дивіться в інтерв'ю Богдана Пападіна для "Бутусов+".

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армія рф (17373) полон (1562) Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+6
и губы в аренду на полста годков...
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08.10.2022 16:36
+4
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08.10.2022 16:26
+3
"ничего не бьівает как прежде" (с) Карлос Кастанеда
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08.10.2022 16:56
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08.10.2022 16:26 Відповісти
и губы в аренду на полста годков...
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08.10.2022 16:36 Відповісти
...та вона ж боброєдка, небезпечно буде її так використовувати...
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08.10.2022 17:12 Відповісти
похоже ты стоматолог...никаких молотков и пассатижей.. повезло дэушке.
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08.10.2022 17:16 Відповісти
...і ніякої анастазії !!!
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08.10.2022 17:21 Відповісти
одна анастазья на роту..
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08.10.2022 17:33 Відповісти
"ничего не бьівает как прежде" (с) Карлос Кастанеда
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08.10.2022 16:56 Відповісти
попизже настругает книжку,як отстреливался мужньо..
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08.10.2022 16:34 Відповісти
- Ну что: будем рассказывать? - спросил полковник пленного.
- Да, - ответил тот.
И полковник стал рассказывать... (с)
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08.10.2022 16:51 Відповісти
"Русские придут, укольчик сделают, расскажешь всё, что знаешь и не знаешь" - типу кацапи обширяються і будуть чудити під наркотою тортури?
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08.10.2022 16:54 Відповісти
 
 