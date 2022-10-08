Російська гаубиця знищена 8 жовтня прямим попаданням високоточного снаряда "Екскалібур" із коригуванням групи аеророзвідки 129-ї бригади ТРО у Херсонській області. ВIДЕО
Оперативне угруповання військ (ОУВ) Кривий Ріг та аеророзвідка 129-ї бригади тероборони знищили гармати військ РФ та ліквідували трьох російських окупантів.
Про це повідомив військовослужблвець, депутат Криворізької міськради Микола Колесник, передає Цензор.НЕТ.
"Спільна робота артилерії ОУВ Кривий Ріг і аеророзвідки 129 бригади ТРО. Знищення гармати з розрахунком, 3-200", - підписав він відео.
Топ коментарі
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