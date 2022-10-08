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Російська гаубиця знищена 8 жовтня прямим попаданням високоточного снаряда "Екскалібур" із коригуванням групи аеророзвідки 129-ї бригади ТРО у Херсонській області. ВIДЕО

Оперативне угруповання військ (ОУВ) Кривий Ріг та аеророзвідка 129-ї бригади тероборони знищили гармати військ РФ та ліквідували трьох російських окупантів.

Про це повідомив військовослужблвець, депутат Криворізької міськради Микола Колесник, передає Цензор.НЕТ.

"Спільна робота артилерії ОУВ Кривий Ріг і аеророзвідки 129 бригади ТРО. Знищення гармати з розрахунком, 3-200", - підписав він відео.

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Автор: 

армія рф (17373) Кривий Ріг (1358) ліквідація (3920) знищення (7235) тероборона (386)


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Топ коментарі
+33
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом меньше,а другий насрав в штани
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08.10.2022 18:27
+16
...И вражью пушку заодно с расчётом
Мы вмяли в жирный, рыхлый чернозём!

(А. Твардовский)
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08.10.2022 18:25
+14
ух как метко!
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08.10.2022 18:27
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...И вражью пушку заодно с расчётом
Мы вмяли в жирный, рыхлый чернозём!

(А. Твардовский)
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08.10.2022 18:25 Відповісти
Працює артилерія, їбашать пацани
Одним кацапом меньше,а другий насрав в штани
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08.10.2022 18:27 Відповісти
ух как метко!
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08.10.2022 18:27 Відповісти
четенько эскалибурчик зашел!
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08.10.2022 21:11 Відповісти
ne rasskryta tema riuzzge artileristov, dročaščix na ikonu
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08.10.2022 23:44 Відповісти
Гойда-гойда кацапська мати пройда
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08.10.2022 18:27 Відповісти
Хвойда))
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08.10.2022 18:30 Відповісти
Дивуюсь таким чіткім попаданням. Одним пострілом. Навряд чи це щось з наведенням, безпілотник трясе я гівно у ополонці, він тримати наведення не міг. Пля, чудова зброя. І люди відмінні.
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08.10.2022 18:47 Відповісти
Те що БПЛА трясе не причина точно не вразити. Стрільба ведеться по координатах, а не по картинці. А для цього достатньо побачити точне місце розташування.
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08.10.2022 19:21 Відповісти
Саме це я і мав на увазі. Це не наведення за лазером чи телевізійкою. Безпілотник у даному випадку - лише розвідка і підтвердження. Коригування не знадобилося.
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08.10.2022 19:39 Відповісти
хвилююче якось... ненадивлюся
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08.10.2022 18:57 Відповісти
Чё-то я не понимаю - пушка-то как стояла, так и стоит?
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09.10.2022 11:20 Відповісти
 
 