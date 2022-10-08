19 567 100
Мобілізовані в російській Якутії готуються до війни за допомогою місцевих обрядів. ВIДЕО
В мережі опублікували відео, на якому мобілізовані в російській Якутії проводять місцевий обряд в рамках військової підготовки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Мобілізовані в Якутії активно готуються до війни. Кажуть, що на відео якийсь місцевий обряд. Хоча, можливо, це лише прикриття для святкування запального ранку на Кримському мосту.
Топ коментарі
+45 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар08.10.2022 19:16
+38 Vadim Dumij
показати весь коментар08.10.2022 19:15
+36 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар08.10.2022 19:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=yKC3ljslrHs
Чому вони не петрають що краще свободу від Московії вибороти чим в чужій землі зостатися...
Як гадаєте скільки в Україні зараз?
Мова не про хвилювання, а дійсність в якій росте наступне покоління "виборців" які вірять що світ змінюється на краще.
А вообще то, в конце первой четверти двадцать первого века наблюдать такую подготовку к войне не просто смешно, это дико видеть.
Читайте Біблію, щоб розібраться.
https://photos.app.goo.gl/znRedpbwGN6y8TWE9
абизяны себя руцькими считают
https://photos.app.goo.gl/zNFNXtGaPGboyJfBA
як кажуть місцеві