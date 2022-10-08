Мобілізовані в російській Якутії готуються до війни за допомогою місцевих обрядів. ВIДЕО

В мережі опублікували відео, на якому мобілізовані в російській Якутії проводять місцевий обряд в рамках військової підготовки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мобілізовані в Якутії активно готуються до війни. Кажуть, що на відео якийсь місцевий обряд. Хоча, можливо, це лише прикриття для святкування запального ранку на Кримському мосту.

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