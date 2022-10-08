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Новини Відео Війна Мобілізація в РФ
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Мобілізовані в російській Якутії готуються до війни за допомогою місцевих обрядів. ВIДЕО

В мережі опублікували відео, на якому мобілізовані в російській Якутії проводять місцевий обряд в рамках військової підготовки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мобілізовані в Якутії активно готуються до війни. Кажуть, що на відео якийсь місцевий обряд. Хоча, можливо, це лише прикриття для святкування запального ранку на Кримському мосту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може використати втікачів від мобілізації як зброю в гібридній війні проти Європи, - прем’єрка Естонії Каллас

Автор: 

армія рф (17373) росія (65162) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+45
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08.10.2022 19:16
+38
Дегенераты 🤦
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08.10.2022 19:15
+36
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08.10.2022 19:22
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Дегенераты 🤦
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08.10.2022 19:15 Відповісти
бракує вогнища
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08.10.2022 19:22 Відповісти
вже скоро буде i вогнище.
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08.10.2022 19:46 Відповісти
Блд, калибрам 5.45, 5.56, 7.62 и выше абсолютно по)(уй на все камлания шаманов. Арта одобряет и удобряет. 👏
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08.10.2022 19:37 Відповісти
А мені подобаються всякі етно танці... і етно музика супер
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08.10.2022 19:53 Відповісти
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08.10.2022 20:19 Відповісти
З музикою краще....
https://www.youtube.com/watch?v=yKC3ljslrHs
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09.10.2022 09:07 Відповісти
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08.10.2022 20:24 Відповісти
Это современная версия "Лебединого озера".
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08.10.2022 23:36 Відповісти
идиоты-с - после таких танцев сил на войну у них не осталось - можна расходиться по юртам
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09.10.2022 00:23 Відповісти
РУССКІЙ МІР ІДЬОТ. Істінниє русскіє
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08.10.2022 20:02 Відповісти
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08.10.2022 19:16 Відповісти
Жертви русскаязичія.
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08.10.2022 19:37 Відповісти
toj v tapkax nikak palkovnik?
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08.10.2022 21:52 Відповісти
Ну тоді хай їдуть,нам спокійніше)Бебіли для)))
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08.10.2022 19:17 Відповісти
Бубон беріть, тундра, замість зброї - зуб даю, поможе
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08.10.2022 19:18 Відповісти
по бубону получать і дурь пройде.
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08.10.2022 20:06 Відповісти
Обычный якутские АБИЗЯНЫ!
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08.10.2022 19:18 Відповісти
Нехай беруть з собою бубни, вони крутіші за броніки.
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08.10.2022 19:18 Відповісти
арфи нет? возьмите бубен.. і в бубен..
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08.10.2022 19:35 Відповісти
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08.10.2022 19:19 Відповісти
I live, I die, I... wait... oh shi...
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08.10.2022 19:55 Відповісти
О, оце дійсно вояки, але даруйте, як їх тепер боятися ззаду, чи спереді?
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08.10.2022 19:19 Відповісти
Це танець на захист,

Чому вони не петрають що краще свободу від Московії вибороти чим в чужій землі зостатися...
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08.10.2022 19:52 Відповісти
За сторіччя усі глобальні зміни були далеко від них - революції, красні, білі, 2 світова, розпад союзу - все це було там, десь далеко, тому цар у голові і кришка, і хоть що там ...от і танцюють, бо значить так треба
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08.10.2022 19:56 Відповісти
Обряд к дьяволуПутину
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08.10.2022 19:20 Відповісти
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08.10.2022 19:21 Відповісти
Обряди, луки, стріли, нарти... Навряд чи це воїнство допоможе карліку і його мокшанському недонароду.
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08.10.2022 19:22 Відповісти
якщо знати минуле за 300 років, знати як зомбують ватників та зебілів, чи по**ботів.. То буде зрозуміло що все робиться для очистки земель СНГ від людей.
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08.10.2022 19:53 Відповісти
Посмертные маски им местный скульптор из говна сделает. Но это только если чернобаевские собачки или черноморские бычки их не сожрут.
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08.10.2022 19:22 Відповісти
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08.10.2022 19:22 Відповісти
Абсолютно чуждый московитам народец с другой религией, другими традициями, но тем не менее едут через четверть планеты воевать за москву. Говорят, что с малыми народцами хрюсии надо дружить, чтобы потом вести какие-то дела. Да чушь это всё! Эти давно сломленные дерьмонародцы будут подчиняться сильному. Сжечь к херам москву и вся это якутия и прочая мордва будет лизать сапоги новому хозяину.
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08.10.2022 19:22 Відповісти
Да, НКВД сделала минимальный прирост снг за 100 лет, а кое кому нужно что бы здесь осталось 15 млн...

Як гадаєте скільки в Україні зараз?
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08.10.2022 19:55 Відповісти
Ти не хвилюйся. Нашого цвіту по всьому світу. Після війни зробимо як Ізраіль. Тоді питати будеш скільки нас.
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08.10.2022 20:29 Відповісти
Перепис 1905-1907 українців 82 млн...
Мова не про хвилювання, а дійсність в якій росте наступне покоління "виборців" які вірять що світ змінюється на краще.
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08.10.2022 20:52 Відповісти
Веселі в них похорони певно, будуть.
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08.10.2022 19:23 Відповісти
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08.10.2022 19:24 Відповісти
Не вистачає ще тільки хора алєксандрова, та кобзона.
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08.10.2022 19:25 Відповісти
всі олені в окрузі обісцялися зі сміху.
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08.10.2022 19:25 Відповісти
Пусть бы тренировались в пластиковые мешки на скорость упаковываться,как в ОЗК.
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08.10.2022 19:25 Відповісти
Якутский танец "Хоровяк". Скушал коровяк - танцуй "Хоровяк".
А вообще то, в конце первой четверти двадцать первого века наблюдать такую подготовку к войне не просто смешно, это дико видеть.
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08.10.2022 19:26 Відповісти
а потім ці уроди у нас дітей гвалтують та собак їдять
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08.10.2022 19:27 Відповісти
Настоящего шамана, Габышева запекли в дурку на принудиловку. Это все ***********. Любой наш Мольфар отправит их обратно в тундру.
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08.10.2022 19:27 Відповісти
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08.10.2022 19:27 Відповісти
А де роги "алєня"?
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08.10.2022 19:29 Відповісти
бубен с шкиркы ***** вам допоможе...
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08.10.2022 19:29 Відповісти
Даужжжжж )💯
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08.10.2022 19:31 Відповісти
Обряд повернення з України:

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08.10.2022 19:33 Відповісти
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08.10.2022 19:33 Відповісти
Обряд входу до України
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08.10.2022 19:38 Відповісти
той що справа точно командир взводу!
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08.10.2022 19:42 Відповісти
Одін палка, два струна. Я хозяін свой страна...😁Думаю, що ці шаманські свистопляски не допоможуть. ЗСУ всім зробить обряд екзорцизму...
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08.10.2022 19:36 Відповісти
вбийтесь прямо там.. і скоріше і лада на підході
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08.10.2022 19:37 Відповісти
якутский скульптор вручил каждому оберег собственной работы ))
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08.10.2022 19:37 Відповісти
известный факт из мира животных "кружение якутских аленей" )) школа аленевода и каюра шойги ))
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08.10.2022 19:40 Відповісти
- Я вас не слышу!... Где ваши ручки?... Где ваши ножки?...
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08.10.2022 19:41 Відповісти
Якуты когда то, были грозными воинами, которые нанесли поражение русской армии. Не сумев сломить силой оружия, их споили водкой
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08.10.2022 19:41 Відповісти
Не знаю про якутов, а чукчи разбили два казачих войска, посланных "умирить немирных чукч" (т.е. учинить им геноцид). И да - чукч, этих заполярных самураев, споили водкой.
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08.10.2022 20:36 Відповісти
Алеуты в свое время истребили на островах всех оккупантов.
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08.10.2022 22:12 Відповісти
це ваще піздец
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08.10.2022 19:43 Відповісти
Якуты ненавидят русских(орыс). Но в силу изолированности, для якутов вообще любой белый - орыс. И разницы между русней и Украинцами они не видят, от этого все эти особые зверства на оккупированных территориях от тувинцев, бурятов, якутов.
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08.10.2022 19:43 Відповісти
Це точно цівілізація???? 22-ге сторічя???? І це до нас або потягами , або літаками? Дикуни це...
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08.10.2022 19:44 Відповісти
Унітаз-це поклоніння богу Какі
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08.10.2022 19:48 Відповісти
Це не просто язичество з шаманами, бубном. Це поклоніння духу зла, демонам, мета яких украсти, убить та занапастить душу. Це також віра їх фюрера.
Читайте Біблію, щоб розібраться.
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09.10.2022 06:53 Відповісти
ви ніпанімаєте! це ритуальні пляски перед жертвоприношенням - вони і є жертви. Але якщо дебіл якут іде здихати за косапа - то його справа.
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08.10.2022 19:45 Відповісти
скачуть мавпи перед забоєм... ці мавпи з нами один народ????
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08.10.2022 19:49 Відповісти
Пральна машинка-це як НЛО
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08.10.2022 19:49 Відповісти
кажуть українськї жінки всі ...чарівниці...це життя робить з них відьом...то ж шамани всі безсилі...
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08.10.2022 19:50 Відповісти
Відьми й шамани служать одному дияволу, який губить людські душі
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09.10.2022 07:05 Відповісти
от дикобрази.
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08.10.2022 19:56 Відповісти
м щоб передохли нехристі.
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08.10.2022 19:57 Відповісти
Це *******!
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08.10.2022 20:03 Відповісти
Back to 1100's.
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08.10.2022 20:05 Відповісти
Так победят
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08.10.2022 20:08 Відповісти
Та знаем мы их обряды и родословную
https://photos.app.goo.gl/znRedpbwGN6y8TWE9
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08.10.2022 20:12 Відповісти
А где наголовники-какашники? , - "абряд" бесполезен, заготавливайте черные кульки́, πдары.
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08.10.2022 20:12 Відповісти
За 100 лет ничего не изменилось.Те же самые
абизяны себя руцькими считают
https://photos.app.goo.gl/zNFNXtGaPGboyJfBA
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08.10.2022 20:15 Відповісти
кам'яний вік зібрався Європу воювати
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08.10.2022 20:35 Відповісти
Якщо бути педантом, то таки залізний вік...
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09.10.2022 00:46 Відповісти
орда буде знищена
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08.10.2022 20:49 Відповісти
амулет від шамана краще броніка ,
як кажуть місцеві
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08.10.2022 20:53 Відповісти
ЮхуАта(КУТИЯ)-Сна Отец не будет воевать с ЮхуЭрЯна(Украина)-Сна Мужа Сторона (Ян-гори,. а если Яна-сторона).
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08.10.2022 20:54 Відповісти
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08.10.2022 21:19 Відповісти
пздц.... якщо це "русский мир"
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08.10.2022 21:25 Відповісти
Це обряд, за яким стоять реальні демони
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09.10.2022 06:55 Відповісти
Досить цікавий період перепису. З цих 82 млн українців скільки поїхали до Канади , скільки до США, скільки до Польщі. Якщо питання про етнос - то українців досить багато. Якщо ставити питання про мешканців держави України - Так, є проблема. Але якщо припинити спротив - чи залишиться від нас хоч що небудь?
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08.10.2022 21:48 Відповісти
Поляков больше проживает за пределами Польши, чем в самой Польше.Армян больше за границей проживает. В начале 20в. больше половины шведов покинуло страну. Сколько ирландцев в самой Ирландии за за ее пределами? Полагаю, Украина тут не первая и не последняя.
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08.10.2022 22:04 Відповісти
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08.10.2022 21:49 Відповісти
В Україні ДШК танцорам завдасть темпу і більш ритмічних рухів
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08.10.2022 21:58 Відповісти
Вроде там бубны должны быть и огонь. Кто точно знает, что за обряд и как должно быть?
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08.10.2022 21:59 Відповісти
Поклонение духам зла. Читайте Библию
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09.10.2022 06:57 Відповісти
От фронта под шизиков косят!
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08.10.2022 22:00 Відповісти
Видати їм 🏹 і 🦌
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08.10.2022 22:37 Відповісти
А за что воевать? За якутское золото ?
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08.10.2022 23:26 Відповісти
Это начало ЯНР. Золото национализуют, огненной воды накушаются и зачем так далеко от олешков уезжать
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09.10.2022 07:00 Відповісти
Мощно! Якуты спляшут танец самогоноварения, перетекающий в пляски оленеводского кочевья, буряты - уконтропупят 10 верблюдов ( Пять верблюдов уже сжигали - не помогло. Ставки растут). Ительмены все бубны порвут и принесут в жертву тюленьи потроха. После этого всего - я вас таки спрашиваю - И шо?
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09.10.2022 01:19 Відповісти
Дикари тупоголовые!
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09.10.2022 09:07 Відповісти
Идет война машин, и снаряду все-равно, плясал не плясал и был ли бубен, все зависит от наводчика
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09.10.2022 10:01 Відповісти
 
 