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ЗСУ завдали удару з HIMARS по сортувальному парку залізничної станції в окупованому Іловайську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські воїни завдали удару з HIMARS по сортувальному парку залізничної станції "Іловайськ".

Кадри ліквідації наслідків удару опублікован і мережі, передає Цензор.НЕТ.

"Це не гасіння залізничного складу з паливом на Кримському мосту, а кадри ліквідації нічної пожежі в сортувальному парку залізничної станції "Іловайськ" після чергового HIMARSування", - йдеться в описі відео та фото.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі в окупованому Іловайську лунали вибухи. ВIДЕО

ЗСУ завдали удару з HIMARS по сортувальному парку залізничної станції в окупованому Іловайську 01
ЗСУ завдали удару з HIMARS по сортувальному парку залізничної станції в окупованому Іловайську 02
ЗСУ завдали удару з HIMARS по сортувальному парку залізничної станції в окупованому Іловайську 03

Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) Іловайськ (269) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+73
мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають.... Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся,
Виконавцям респект
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08.10.2022 21:55
+40
В августе 2014 года /да именно тогда/, тут же в Иловайске ЗСУ двумя ракетами Точка-У испарили эшелон с рашистскими новобранцами и техникой.
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08.10.2022 21:57
+38
200 вантажівок для ЗСУ вже скоро будуть в Україні (фото від Ірини Геращенко)
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08.10.2022 23:01
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мені нравиться, як воно горить, як люди суєтятся, пожарки приїжджають.... Ну, а мені це по приколу: дивиться, як вони бігають, суєтятся,
Виконавцям респект
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08.10.2022 21:55 Відповісти
так, слово в слово, говорив підпалювач епіцентру... тебе вже випустили?
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08.10.2022 21:58 Відповісти
Підпалювач епіцентру (м. Первомайськ) мій друг ще зі школи. Зараз в психлікарні закритого режиму у Дніпрі (ярий зебіл). Він такого не говорив. Так говорив другий....
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09.10.2022 10:18 Відповісти
Знаю, що в дурдомі сидить. читав його інтерв,ю після підпалу, запам,ятав його слова. суть в іншому, ти жарти розумієш??? даже смайликом це розжував.
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09.10.2022 11:51 Відповісти
Це різні підпалювачи. Мій друг такого не казав. Там був більш сюреалістичний треш.
А взагалі мені тут не до жартів.
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09.10.2022 12:41 Відповісти
Й коню понятно, що різні, твій бйо...нутий друг іменно це й говорив, ти що, весь час з ним, що всі його слова записав в своїй пам,яті. ще й для ідіота виступаєш адвокатом.... з ким поведешся, від того й наберешся.... є таке прислів,я в Україні.
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09.10.2022 13:41 Відповісти
Воно помітно хто тут йо...нутий. Цей відомий персонаж до моїх друзів не належить

https://youtu.be/IswfPZRVq8c
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09.10.2022 14:11 Відповісти
друга показав... тепер зрозуміло і ти який... - треш малохольних ідіотів...
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09.10.2022 15:31 Відповісти
Завжди можна вмикнути дурня, хоча для тебе це природній стан.
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09.10.2022 15:57 Відповісти
Сумно це все для мене.... ((((
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09.10.2022 10:20 Відповісти
Здайте самі собі питання:

1) Чому США та інші чекали 8 років щоб допомогти юа проти РФ?

2) Чому Московія не напала на всю ЮА в 2014 чи навіть 2008 як в 1918?
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09.10.2022 01:39 Відповісти
Та I менi дюже подобается
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09.10.2022 03:15 Відповісти
і ще пару хаймарсів туди добавить... щоб тушити не було чого і не було кому...
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08.10.2022 21:56 Відповісти
Замочили в сорт...увальні!
Ги...
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08.10.2022 21:57 Відповісти
Пукін хотєл мочіцца в сорт ірє... Ги
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08.10.2022 22:13 Відповісти
Кацы постоянно нарушают правила пожарной безопасности
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08.10.2022 21:57 Відповісти
В августе 2014 года /да именно тогда/, тут же в Иловайске ЗСУ двумя ракетами Точка-У испарили эшелон с рашистскими новобранцами и техникой.
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08.10.2022 21:57 Відповісти
Вепрь за Стеной

(басня)

Правитель Вепрь, садист, придурок,

(Царь бывший звал его «Окурок»)

Собрал Шакалов и Гиен

У страшных

Красных

Древних стен.

На возвышенье гордо стал.

Как бог живой на пьедестал

И рявкнул: "Родичи, собратья -

Одеть нас враг желает в платья!

Родитель раз,

Родитель два,

Чтоб одурела голова,

Чтоб род отверг наш честь и срам,

Чтоб мужики забыли дам…

Внемлите, граждане, солдаты:

Пусть злобой дышут супостаты,

Мы обратим их планы в тлен!"

Одна ругнулась из Гиен:

- Скрывает правду Свин о том,

Что разругался сам со Львом,

Затем обидел сдуру прайд:

Соврал, что Львенок - нацик, гад…

Вепрь за Стеной, ему раздолье,

Нам биться с Львами в чистом поле.

Все! Завтра Львам я сдамся в плен!!

- - - - -

Жаль, не у всех есть ум Гиен.

Рычанье, визг, краснА трава,

Убитый раз, убитый два,

Голодный вдов, сироток вой -

А Вепрь пирует за Стеной!

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08.10.2022 21:58 Відповісти
"оплювальний " сезон триває...
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08.10.2022 22:08 Відповісти
Красівое...
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08.10.2022 22:10 Відповісти
красивое...аж страшно! )))
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08.10.2022 22:29 Відповісти
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08.10.2022 22:42 Відповісти
Хм ... І довго ми будемо товкти нашу територію ??? Вибачте ...
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08.10.2022 22:47 Відповісти
ЗСУ не ми, і втоптують в землю
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08.10.2022 23:01 Відповісти
пока ты на фронт не приедешь и не покажешь - без тебя никак
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09.10.2022 00:00 Відповісти
Угу ... Ти прям з окопу строчиш ...
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09.10.2022 11:46 Відповісти
так я и не пишу тупые предьявы хрен знает кому как ты
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09.10.2022 17:34 Відповісти
Якщо такий розумний то міг би і звертати уваги на емоцію. Або просто поставити сумний смайлик на знак згоди.
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09.10.2022 19:45 Відповісти
І нік в тебе **********.
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09.10.2022 07:46 Відповісти
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08.10.2022 22:52 Відповісти
Колаборанти масово тікають з Криму через Мелітополь - мер

https://images.cnscdn.com/images/e/6/4/8/********************************/original.jpg
У суботу після вибуху на Кримському мосту окупанти і колаборанти масово тікали до Росії через окупований Мелітополь Запорізької області.
Пряма мова: "Сьогодні десятки тисяч колаборантів та зрадників використовують Мелітополь в напрямку з Криму, тому що біжать. Ми бачимо паніку серед них, великий рух почався з боку Криму до Бердянська, тому що єдиний маршрут зараз, як виїхати з окупованої території - це через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, а потім вже на територію РФ.Сьогодні цей напрямок завантажений, велика кількість автівок виїхала з Криму і їде до РФ.Це також обумовлено тим, що в Мелітополі були вибухи і вчора ввечері, і вранці це продовжилося, коли на складах *********** рашистів у Радивонівці почалися вибухи, детонація продовжувалася декілька годин. Ми спостерігаємо паніку в окупантів і особливо у колаборантів".
Деталі: Водночас Федоров повідомив, що тих чоловіків з окупованих територій, які отримали російські паспорти, окупанти зупиняють на блокпостах "і одразу забирають в армію".
https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/8/7370949
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08.10.2022 22:58 Відповісти
200 вантажівок для ЗСУ вже скоро будуть в Україні (фото від Ірини Геращенко)
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08.10.2022 23:01 Відповісти
200шт x на цену .. ? не хилый такой донат от Порошнко и его фонда
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09.10.2022 00:03 Відповісти
Це твоя Зешмаркля тільки белькоче,а наш Гетьман справу робить
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09.10.2022 06:17 Відповісти
он там "позуе" потому что он за это платит - имеет право
так пусть и твои зеленые позеры так сделают - а не в телевизоре бесполезные видосы пилят
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09.10.2022 07:18 Відповісти
А я думаю, що Ви тільки позуєте - бо Ви це любите. А якщо дивитись реально, то кожен політик - це позер. Це їхня властивість. Якщо не позуватимуть, то їх не знатимуть і не обиратимуть. але за позою має щось стояти. От у Зе до початку цього року майже нічого не стояло, бо гадив Україні безмірно - можна перераховувати дуже довго. До чого веду? Що Порошенко уже давно займається волонтерством і за свій кошт постачає чимало зброї та устаткування українській армії. Якщо у вас немає фактів, котрі б це заперечували, то не треба звиздіти...
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09.10.2022 07:48 Відповісти
А ти не думай, у тебе це не получається ...
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09.10.2022 09:40 Відповісти
Сортировочный парк сортирует с огоньком.
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08.10.2022 23:12 Відповісти
Хаймаросило... 🌧⚡🌩
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08.10.2022 23:24 Відповісти
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09.10.2022 00:18 Відповісти
Ці пожарнікі чортові колаборанти шоб у них руки повідсихали
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09.10.2022 00:22 Відповісти
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09.10.2022 00:56 Відповісти
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09.10.2022 01:01 Відповісти
Тем временем российские и американские военные приветствуют друг друга, совместно фотографируются с улыбками и пальцами вверх в деревне Аль-Кахтания на севере Сирии. Милота.
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09.10.2022 07:13 Відповісти
пиндосы показывают лаптям Фак
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09.10.2022 07:32 Відповісти
кому піндосьі, кому браття...
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09.10.2022 07:49 Відповісти
показывают дорогу оркам за кораблем
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09.10.2022 07:33 Відповісти
У космос теж літають ...
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09.10.2022 11:49 Відповісти
В Голой Пристани временно оккупированной Херсонской области что-то горит

По предварительной информации попали в БК.
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09.10.2022 07:30 Відповісти
Зеля купил у американського Пентагона самолетик невидимку "Стэлс" и свирепствует ...,за рулём этого автомобиля...взорвал Северный поток,крымский мост,на очереди Мавзолей..🦍.,главную обитель кремлевского Вермахта...😆
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09.10.2022 08:08 Відповісти
один два четыре пять Himars вышел погулять
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09.10.2022 08:18 Відповісти
 
 