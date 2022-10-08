ЗСУ завдали удару з HIMARS по сортувальному парку залізничної станції в окупованому Іловайську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські воїни завдали удару з HIMARS по сортувальному парку залізничної станції "Іловайськ".

Кадри ліквідації наслідків удару опублікован і мережі, передає Цензор.НЕТ.

"Це не гасіння залізничного складу з паливом на Кримському мосту, а кадри ліквідації нічної пожежі в сортувальному парку залізничної станції "Іловайськ" після чергового HIMARSування", - йдеться в описі відео та фото.

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