ЗСУ завдали удару з HIMARS по сортувальному парку залізничної станції в окупованому Іловайську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Українські воїни завдали удару з HIMARS по сортувальному парку залізничної станції "Іловайськ".
Кадри ліквідації наслідків удару опублікован і мережі, передає Цензор.НЕТ.
"Це не гасіння залізничного складу з паливом на Кримському мосту, а кадри ліквідації нічної пожежі в сортувальному парку залізничної станції "Іловайськ" після чергового HIMARSування", - йдеться в описі відео та фото.
Топ коментарі
+73 Mykola Trofimenko #538463
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Виконавцям респект
А взагалі мені тут не до жартів.
https://youtu.be/IswfPZRVq8c
1) Чому США та інші чекали 8 років щоб допомогти юа проти РФ?
2) Чому Московія не напала на всю ЮА в 2014 чи навіть 2008 як в 1918?
Ги...
(басня)
Правитель Вепрь, садист, придурок,
(Царь бывший звал его «Окурок»)
Собрал Шакалов и Гиен
У страшных
Красных
Древних стен.
На возвышенье гордо стал.
Как бог живой на пьедестал
И рявкнул: "Родичи, собратья -
Одеть нас враг желает в платья!
Родитель раз,
Родитель два,
Чтоб одурела голова,
Чтоб род отверг наш честь и срам,
Чтоб мужики забыли дам…
Внемлите, граждане, солдаты:
Пусть злобой дышут супостаты,
Мы обратим их планы в тлен!"
Одна ругнулась из Гиен:
- Скрывает правду Свин о том,
Что разругался сам со Львом,
Затем обидел сдуру прайд:
Соврал, что Львенок - нацик, гад…
Вепрь за Стеной, ему раздолье,
Нам биться с Львами в чистом поле.
Все! Завтра Львам я сдамся в плен!!
- - - - -
Жаль, не у всех есть ум Гиен.
Рычанье, визг, краснА трава,
Убитый раз, убитый два,
Голодный вдов, сироток вой -
А Вепрь пирует за Стеной!
https://images.cnscdn.com/images/e/6/4/8/********************************/original.jpg
У суботу після вибуху на Кримському мосту окупанти і колаборанти масово тікали до Росії через окупований Мелітополь Запорізької області.
Пряма мова: "Сьогодні десятки тисяч колаборантів та зрадників використовують Мелітополь в напрямку з Криму, тому що біжать. Ми бачимо паніку серед них, великий рух почався з боку Криму до Бердянська, тому що єдиний маршрут зараз, як виїхати з окупованої території - це через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, а потім вже на територію РФ.Сьогодні цей напрямок завантажений, велика кількість автівок виїхала з Криму і їде до РФ.Це також обумовлено тим, що в Мелітополі були вибухи і вчора ввечері, і вранці це продовжилося, коли на складах *********** рашистів у Радивонівці почалися вибухи, детонація продовжувалася декілька годин. Ми спостерігаємо паніку в окупантів і особливо у колаборантів".
Деталі: Водночас Федоров повідомив, що тих чоловіків з окупованих територій, які отримали російські паспорти, окупанти зупиняють на блокпостах "і одразу забирають в армію".
https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/8/7370949
так пусть и твои зеленые позеры так сделают - а не в телевизоре бесполезные видосы пилят
По предварительной информации попали в БК.