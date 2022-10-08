У нас був сонячний і теплий день. На жаль, у Криму було хмарно. Хоча й також тепло, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців ввечері 8 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Сьогодні на території нашої держави був непоганий і більшою мірою сонячний день. На значній території близько 20 градусів тепла і сонце.

На жаль, у Криму було хмарно. Хоча й також тепло.

Але якими б не були хмари – українці знають, що робити. І знають, що наше майбутнє – сонячне. Це майбутнє без окупантів. На всій нашій території.

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Ми гарантуємо всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться у полон, збереження їхнього життя.

Україна завжди дотримується усіх міжнародних норм і конвенцій.

Будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо.

І я знову і знову дякую всім українцям, хто воює й працює заради миру для України – заради звільнення усієї нашої землі".

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