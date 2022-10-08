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У нас був сонячний і теплий день. На жаль, у Криму було хмарно. Хоча й також тепло, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців ввечері 8 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Сьогодні на території нашої держави був непоганий і більшою мірою сонячний день. На значній території близько 20 градусів тепла і сонце.

На жаль, у Криму було хмарно. Хоча й також тепло.

Але якими б не були хмари – українці знають, що робити. І знають, що наше майбутнє – сонячне. Це майбутнє без окупантів. На всій нашій території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про контрнаступ ЗСУ: "Хотіли би бігти, але поки що це швидка ходьба"

Ми гарантуємо всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться у полон, збереження їхнього життя.

Україна завжди дотримується усіх міжнародних норм і конвенцій.

Будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо.

І я знову і знову дякую всім українцям, хто воює й працює заради миру для України – заради звільнення усієї нашої землі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні завдання-мінімум - вийти на ту лінію, яка була до 24 лютого, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Крим (14147)


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Топ коментарі
+30
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08.10.2022 21:57
+23
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08.10.2022 22:00
+19
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08.10.2022 22:15
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08.10.2022 21:57 Відповісти
У министра горячка. ☺ Там сейчас ветер 5 м/сек. Это даже еще не ветерок.
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08.10.2022 22:19 Відповісти
Ну, дык, крейсер массква тож из-за шторма же затонул, инфа 146%.
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08.10.2022 22:37 Відповісти
хоспаді, почалось
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08.10.2022 21:59 Відповісти
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08.10.2022 22:00 Відповісти
Цукерки з горіхами...

Перепало кацапам на горіхи! )))
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08.10.2022 22:03 Відповісти
Срочно название поменять надо на Крым 06:03. ☺
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08.10.2022 22:13 Відповісти
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08.10.2022 22:15 Відповісти
на второй секунде по встречке едет машина с Zеткою - взрыв запоздал...)))

https://t.me/hueviykharkov/83234
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08.10.2022 23:00 Відповісти
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08.10.2022 22:59 Відповісти
Правильно, кримський, сонячний удар.
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08.10.2022 22:04 Відповісти
А зачем вам мост, если у вас Крыма не будет?
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08.10.2022 22:37 Відповісти
вава - аргонавт
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08.10.2022 22:05 Відповісти
Метеоролог.
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08.10.2022 22:11 Відповісти
не *****-я зрозумів)))
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08.10.2022 22:11 Відповісти
https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1578796881958039553 2 ч ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв Крымского моста и опубликовала фото террориста-смертника, бывшего члена «Аль-Каиды»
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08.10.2022 22:15 Відповісти
Хто козлу пише цю херню ?
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08.10.2022 22:15 Відповісти
Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт підтвердила, що Україна отримає систему ППО IRIS-T та всього 100 танків із Греції та Словаччини.
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08.10.2022 22:28 Відповісти
То есть опять все " плохая" Германия оплатит,как всегда.
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08.10.2022 22:31 Відповісти
Та ладно піаритися Вова,он у мацкві вимагають відставки Бадена біля амеріканського посольства.
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08.10.2022 22:19 Відповісти
Вот и конец Байдену,щас его на Мацкве переизберут,референдум проведут и кирдык Америке.
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08.10.2022 22:22 Відповісти
Байден им не по карману...!!!)
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08.10.2022 22:22 Відповісти
Як це "не по карману"? Шас ***** підпише наказ, що Байден звільнений з посади, а Америка приєднується до росії! І все, капець Америці.
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08.10.2022 22:31 Відповісти
Вони б там ще проти могилізації помітингували біля американського посольства. Хоч не побьють.
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08.10.2022 22:28 Відповісти
За це їм не платили))) ці потвори вже давно продали не тільки совість але і своїх дітей.
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08.10.2022 22:31 Відповісти
хлїбать вони пришлепкуваті
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08.10.2022 22:40 Відповісти
кацапьё уже хочет забрать себе ВАЗЕлинского...!!!!!!!!!!!! - отдать...!
https://t.me/hueviykharkov/83208
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08.10.2022 22:21 Відповісти
Мне кацы аж нравится начинают.
Пусть не медлят, мы согласны и доплатить.
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08.10.2022 22:27 Відповісти
які заздрісні вони, навіть на Зе зазіхнули
Поки не відповість за розмінований Чонгар нікому не віддамо!
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08.10.2022 22:33 Відповісти
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08.10.2022 22:45 Відповісти
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08.10.2022 22:33 Відповісти
Росія може використати втікачів від мобілізації як зброю в гібридній війні проти Європи, - прем'єрка Естонії Каллас Джерело:

У Мінтранспорту Німеччини підтвердили, що причиною несправності на залізниці стала диверсія
Міністр транспорту й цифрової інфраструктури Німеччини Фолькер Віссінґ підтвердив, що причиною ранкового "паралічу" на Deutsche Bahn на півночі країни стали диверсійні дії.Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW. "Причиною стали диверсійні дії на кабельній мережі. Кабелі, які є необхідними для залізничного руху, зумисно й цілеспрямовано обрізали. Зараз ми не можемо сказати нічого більше ні про атаку, ні про зловмисників. Все це має встановити розслідування", - прокоментував міністр.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/8/7148341
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08.10.2022 22:40 Відповісти
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08.10.2022 22:42 Відповісти
А пацык всё шутит. Ты еще раз повтори свою шуточку за Украину, борзани, шмаркля, ну, чтоб все посмеялись. Дебил, там люди ложат жизни из-за того, что ты всю оборону уничтожил открыв путь оркам из Крыма. ****, ответишь!
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08.10.2022 22:50 Відповісти
Зараз скаже що це він завалив міст.
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08.10.2022 22:59 Відповісти
Тіпа: Це все я
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09.10.2022 00:16 Відповісти
Главное что сделала война, отняла у оппонентов Зеленского патриотический жупел. Теперь сторонники Зеленского, которых абсолютное большинство, тоже радикализировались. Маленькие островки сопротивления "офису Зеленского" (заметьте не Зеленскому) вроде этого сайта скоро будут погребены под культом личности.
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09.10.2022 05:33 Відповісти
Украина в войне прежде всего должна отстаивать свои национальные интересы, которые сейчас состоят в освобождении своих территорий и своих граждан от разбойничей оккупации РФ. Нельзя поддаваться авантюризму и ставить целью победу над РФ, смену там режима и т.д. Это дело русского народа - свергать разбойниче-уголовный режим кровавого вурдалака Путина. Наше дело- освободить оккупированные территории, закрыть границу с РФ,построить эшелонированную оборону и оборонительные сооружения вдоль всей границы с РФ, чтобы останавливать московские орды еще на границе. Донецк и Луганск брать придется обязательно, без этого война в Украине не закончится.
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09.10.2022 10:32 Відповісти
нічерта не зрозуміло але дуже цікаво
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09.10.2022 11:16 Відповісти
 
 