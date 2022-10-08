У нас був сонячний і теплий день. На жаль, у Криму було хмарно. Хоча й також тепло, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців ввечері 8 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.
"Сьогодні на території нашої держави був непоганий і більшою мірою сонячний день. На значній території близько 20 градусів тепла і сонце.
На жаль, у Криму було хмарно. Хоча й також тепло.
Але якими б не були хмари – українці знають, що робити. І знають, що наше майбутнє – сонячне. Це майбутнє без окупантів. На всій нашій території.
Ми гарантуємо всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться у полон, збереження їхнього життя.
Україна завжди дотримується усіх міжнародних норм і конвенцій.
Будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо.
І я знову і знову дякую всім українцям, хто воює й працює заради миру для України – заради звільнення усієї нашої землі".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Перепало кацапам на горіхи! )))
https://t.me/hueviykharkov/83234
https://t.me/hueviykharkov/83208
Пусть не медлят, мы согласны и доплатить.
Поки не відповість за розмінований Чонгар нікому не віддамо!
У Мінтранспорту Німеччини підтвердили, що причиною несправності на залізниці стала диверсія
Міністр транспорту й цифрової інфраструктури Німеччини Фолькер Віссінґ підтвердив, що причиною ранкового "паралічу" на Deutsche Bahn на півночі країни стали диверсійні дії.Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW. "Причиною стали диверсійні дії на кабельній мережі. Кабелі, які є необхідними для залізничного руху, зумисно й цілеспрямовано обрізали. Зараз ми не можемо сказати нічого більше ні про атаку, ні про зловмисників. Все це має встановити розслідування", - прокоментував міністр.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/10/8/7148341