Захоплений на Херсонщині ворожий ЗРК "Тор-М2" передали силам ППО ОК "Південь". Він повністю готовий до роботи, - Бутусов. ВIДЕО

9-й стрілецький батальйон захопив справний новітній російський ЗРК "Тор-М2" у Херсонській області.

Про це у телеграм-каналі "Бутусов плюс" повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Командування ОУВ "Кривий Ріг" передало цей "Тор" силам ППО ОК "Південь". ЗРК повністю готовий до бойової роботи", - зазначає він.

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