Захоплений на Херсонщині ворожий ЗРК "Тор-М2" передали силам ППО ОК "Південь". Він повністю готовий до роботи, - Бутусов. ВIДЕО
9-й стрілецький батальйон захопив справний новітній російський ЗРК "Тор-М2" у Херсонській області.
Про це у телеграм-каналі "Бутусов плюс" повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Командування ОУВ "Кривий Ріг" передало цей "Тор" силам ППО ОК "Південь". ЗРК повністю готовий до бойової роботи", - зазначає він.
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Молодці наші воїни 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Героям слава!!!
щєдрьіє.
шо-то совсем хреново там с ПВО...