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Захоплений на Херсонщині ворожий ЗРК "Тор-М2" передали силам ППО ОК "Південь". Він повністю готовий до роботи, - Бутусов. ВIДЕО

9-й стрілецький батальйон захопив справний новітній російський ЗРК "Тор-М2" у Херсонській області.

Про це у телеграм-каналі "Бутусов плюс" повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Командування ОУВ "Кривий Ріг" передало цей "Тор" силам ППО ОК "Південь". ЗРК повністю готовий до бойової роботи", - зазначає він.

Також читайте: На південному напрямку ЗСУ знищили 83 росіянина, ворожу техніку та три склади з боєприпасами, - ОК "Південь"

Автор: 

зброя (7464) техніка (1826) Бутусов Юрій (3589) Херсонська область (5750)


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09.10.2022 10:11 Відповісти
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼

Молодці наші воїни 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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09.10.2022 10:17 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.10.2022 10:21 Відповісти
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09.10.2022 10:32 Відповісти
Жирний трофей. Слава ЗСУ!
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09.10.2022 10:51 Відповісти
їх у кацапів загалом мабуть і півтори сотні немає, а вони, не дивлячись на це, все одно дарують.
щєдрьіє.
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09.10.2022 10:58 Відповісти
Запорожью подгоните - век благодарить будут...
шо-то совсем хреново там с ПВО...
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09.10.2022 11:05 Відповісти
стоимость этой игрушки - около 25 млн долл США
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09.10.2022 11:48 Відповісти
мы тут за одним насамсом пол года бегаем, а тут такой презент сразу. молодцы!
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09.10.2022 11:54 Відповісти
 
 