"13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней", - розповідь мобілізованого росіянина слідчим СБУ. ВIДЕО

Під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Частина з них – "провоювала" аж 12 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, розмову слідчих з жителем Удмуртскої республіки опублікувала пресслужба СБУ.

У розмові росіянин зізнається, що шокований тим, як вправно українські захисники нищать російських солдатів і каже, що його взвод "поклали" за 1 хвилину.

"Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!" – бідкається окупант.

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Тепер він вважає, що "лучше в тюрьме сидеть живым, чем в украинской земле лежать мертвым".

"Шкода, що цей "доброволець" тільки зараз зрозумів цю просту істину. Нагадуємо російським окупантам про "гарячу лінію" для здачі в полон: +380665803498, +380931192984. На неї можуть зателефонувати як самі військовослужбовці, так і їхні рідні та близькі", - підкреслили у СБУ.