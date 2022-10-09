"13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней", - розповідь мобілізованого росіянина слідчим СБУ. ВIДЕО
Під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Частина з них – "провоювала" аж 12 днів.
Як інформує Цензор.НЕТ, розмову слідчих з жителем Удмуртскої республіки опублікувала пресслужба СБУ.
У розмові росіянин зізнається, що шокований тим, як вправно українські захисники нищать російських солдатів і каже, що його взвод "поклали" за 1 хвилину.
"Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за 1 минуту. За 1 минуту погибли 20 человек!" – бідкається окупант.
Тепер він вважає, що "лучше в тюрьме сидеть живым, чем в украинской земле лежать мертвым".
"Шкода, що цей "доброволець" тільки зараз зрозумів цю просту істину. Нагадуємо російським окупантам про "гарячу лінію" для здачі в полон: +380665803498, +380931192984. На неї можуть зателефонувати як самі військовослужбовці, так і їхні рідні та близькі", - підкреслили у СБУ.
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