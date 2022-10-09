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Військовий РФ розповідає про відхід з Лиману: "В 3 часа оглашение было, Путин там выступал, а мы в 12 с Лимана шли...", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Військовий РФ розповідає про тяжкий відхід з Лиману під час промови та банкету Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на нове перехоплення розмови ГУР МО України.

"В 3 часа оглашение было, Путин там выступал, а мы в 12 с Лимана шли. Так, все п#зда, теперь война полноценная начинается. Дак вот мы и ждем подкрепления.

… Мы уходили, п#здец, под минометами, бл#ть, там уже все, крестись – не крестись, все и в бога верим, и во все, что можно верить – верим…", - йдеться в розмові.

Також дивіться: "Опять старую позицию штурмовали, всех наших положили, мы тут мясо", - СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною. АУДIО

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Кровожадные свинособаки Бог не с вами -- вас будет жарить ВСУ а потом черти в аду
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09.10.2022 12:24 Відповісти
Только что показывали видео из Купянска - таки хотят нас в 18-й век отбросить. Сколько же надо будет средств и времени, чтобы все восстановить. Да, запоребрик за все заплатит (если там останется, чем платить), но сейчас где людям жить.
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09.10.2022 12:26 Відповісти
Тварини рашистські! Скільки оптимізму що. *єто ж тєперь росія. падкрєплєнія ідут*. Навіть не чує. що йому розказує. як драпали з Українського Лиману! Здохніть вже всі!
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09.10.2022 12:59 Відповісти
Так, все п#зда, теперь война полноценная начинается. Вот мы и ждем подкрепления.

Т.е, война, толком, ещё не начиналась, а их уже 60 тысяч нае/ашили. А шо ж на войне будет?! Шахты ими засыпать придётся?
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09.10.2022 13:21 Відповісти
фашистам бог не допомагає,
можеш не молитись
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09.10.2022 14:24 Відповісти
 
 