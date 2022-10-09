Військовий РФ розповідає про відхід з Лиману: "В 3 часа оглашение было, Путин там выступал, а мы в 12 с Лимана шли...", - перехоплення ГУР. ВIДЕО
Військовий РФ розповідає про тяжкий відхід з Лиману під час промови та банкету Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на нове перехоплення розмови ГУР МО України.
"В 3 часа оглашение было, Путин там выступал, а мы в 12 с Лимана шли. Так, все п#зда, теперь война полноценная начинается. Дак вот мы и ждем подкрепления.
… Мы уходили, п#здец, под минометами, бл#ть, там уже все, крестись – не крестись, все и в бога верим, и во все, что можно верить – верим…", - йдеться в розмові.
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Т.е, война, толком, ещё не начиналась, а их уже 60 тысяч нае/ашили. А шо ж на войне будет?! Шахты ими засыпать придётся?
можеш не молитись