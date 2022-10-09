Військовий РФ розповідає про відхід з Лиману: "В 3 часа оглашение было, Путин там выступал, а мы в 12 с Лимана шли...", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Військовий РФ розповідає про тяжкий відхід з Лиману під час промови та банкету Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на нове перехоплення розмови ГУР МО України.

"В 3 часа оглашение было, Путин там выступал, а мы в 12 с Лимана шли. Так, все п#зда, теперь война полноценная начинается. Дак вот мы и ждем подкрепления.

… Мы уходили, п#здец, под минометами, бл#ть, там уже все, крестись – не крестись, все и в бога верим, и во все, что можно верить – верим…", - йдеться в розмові.

Також дивіться: "Опять старую позицию штурмовали, всех наших положили, мы тут мясо", - СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною. АУДIО