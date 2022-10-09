Ліквідовано пожежу на інфраструктурному об’єкті, яку спричинив ворожий обстріл на Сумщині, - ДСНС. ВIДЕО

9 жовтня до Служби порятунку "101" надійшла інформація, що через ворожий обстріл сталася пожежа на інфраструктурному об’єкті на території Ворожбянської громади на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на гасіння прибув черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.

"Встановлено, що загоряння сталося на покрівлі двоповерхової будівлі. Вогнеборці оперативно локалізували пожежу, запобігши перекиданню її на всю покрівлю та безпосередньо приміщення будівлі і ліквідували загоряння", - йдеться у повідомленні.

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