Ліквідовано пожежу на інфраструктурному об’єкті, яку спричинив ворожий обстріл на Сумщині, - ДСНС. ВIДЕО
9 жовтня до Служби порятунку "101" надійшла інформація, що через ворожий обстріл сталася пожежа на інфраструктурному об’єкті на території Ворожбянської громади на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, на гасіння прибув черговий караул 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.
"Встановлено, що загоряння сталося на покрівлі двоповерхової будівлі. Вогнеборці оперативно локалізували пожежу, запобігши перекиданню її на всю покрівлю та безпосередньо приміщення будівлі і ліквідували загоряння", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль