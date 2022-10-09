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Черги автомобілів на Керченський міст тягнуться на кілометри, пором не пустили, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затори біля Керченського мосту розтяглися на декілька кілометрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

За словами місцевих жителів, переправа працює тільки для вантажівок, а рух мостом організовано однією неушкодженою смугою.

"Найбільша проблема - це в'їзд на міст. Люди змушені стояти по 4-5 годин. Хоча "влада" запевняє, що практично все йде безперервно, але цієї миті сотні машин, черга розтягнулася на декілька кілометрів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не варто думати, що росіяни тепер не зможуть підтягувати резерви через Керченський міст, - ОК "Південь"

Зазначається, що з боку російського Краснодара така сама ситуація.

Черги автомобілів на Керченський міст тягнуться на кілометри, пором не пустили, - ЗМІ 01

"Під Таманню зібралося близько 500 великовантажних автомобілів, автобусів і звичайних автомобілів. На пороми також відправляють мікроавтобуси - через міст їх чомусь не пускають. У поліції кажуть, що не знають, коли пором запустять. Очікуючим судно дали по тарілці каші та півлітровій пляшці води", - повідомляє медіа.

"Черга на Кримський міст у бік Криму. Рух реверсивний та тотальний огляд", - описують медійники додані світлини.

Черги автомобілів на Керченський міст тягнуться на кілометри, пором не пустили, - ЗМІ 02
Черги автомобілів на Керченський міст тягнуться на кілометри, пором не пустили, - ЗМІ 03

Нагадаємо, міст через Керченську протоку окупанти відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Читайте також: Росія від початку року витратила на охорону Керченського мосту понад 2 млрд рублів, - BBC

Автор: 

Крим (14147) пором (97) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+53

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09.10.2022 15:48
+36
Тікайте, щури та таргани, тікайте...
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09.10.2022 15:46
+23
Люди змушені стояти по 4-5 годин Та я зараз заплАчу,***...
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09.10.2022 15:55
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Тікайте, щури та таргани, тікайте...
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09.10.2022 15:46 Відповісти
Кровавые свинособаки валите нах .... Все кто будет на нашей земле сдохнут все до единого Слава ЗСУ
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09.10.2022 16:02 Відповісти
"Вообще не хочу ехать из Крыма... как у себя дома жили, настолько все душевно, по-домашнему"
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09.10.2022 15:47 Відповісти

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09.10.2022 15:48 Відповісти
ми, Українці, мокшанські болотА хрестили, ми їх і відспіваємо.. бо це наш прой.б - от не варто так чинити з нерозумними тваринами-кацапами, нехай існують так, як звикли, і надалі: у лайні та смороді, поїдаючи одне одного.
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09.10.2022 16:14 Відповісти
хи хи хи
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09.10.2022 16:51 Відповісти
Ех - не доходят у нас руки -- поки .
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09.10.2022 15:48 Відповісти
ну если железку не защепило то в любой стране пригнали бы платформы под автотранспорт и перегоняли бы туда сюда по 200-400 автомобилей грузовиков автобусов..но то кацапы..сами ****** мост с придури *****..а теперь решают почему авто не легче воздуха....
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09.10.2022 15:49 Відповісти
Змушені! Ах ти Боже мій. Вони Змушені чекати....
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09.10.2022 15:49 Відповісти
ех... ще б пару паромів відправити в компанію до величного крейсеру, що дослухався порад захисників острову Зміїний... ото буде цирк...
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09.10.2022 15:51 Відповісти
осінньо- зимові шторми зроблять своє
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09.10.2022 15:56 Відповісти
Не пороми а причали для них. То буде дошкульніше
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09.10.2022 20:02 Відповісти
Який зручний момент заїбошити по кацапах снарядиком М30А1 зі 180 тисячами вольфрамових кульок, уявляєте який би жирок нагуляли азовські бички до наступного літа🤔🧐😁Серце кров'ю обливається від того, що не рука не може дотягнутися до кнопочки з написом "Launch" 🥺😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.10.2022 15:55 Відповісти
Ми ж не кацапи. По цивільних не стріляємо.

До того ж колаборанти і самки окупантів не варті жодного нашого снаряду.
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09.10.2022 16:12 Відповісти
Тогда терпите обстрелы дальше,как мишени в тире.
Им нравится .
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09.10.2022 16:38 Відповісти
Я розумію, що вам болить, як і всім нам. І що для кацапів наші конвенційні методи війни виглядають, як слабкість. І бачу, як ці потвори регочуть над нашою загиблою малечою.

Але щойно впадемо до їх рівня, то втратимо західну підтримку. Скільки б мало не йшло до нас зброї, без неї ми б програли ще влітку. І вся Україна стала б Маріуполем. А пляшкосиди побудували б на наших могилах свої "алеи ангелоф", а наших дітей пізніше погнали б "асвабаждать братские страни".
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09.10.2022 16:56 Відповісти
Да, Украина получила новые ракеты для HIMARS/M270 - модификации M30A1.
Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника.
Боевая часть M30A1 снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance), что переводится как «боеприпас повышенной летальности». Его главная задача - уничтожение живой силы противника. В качестве взрывчатого вещества выступает октоген. Дальность поражения данной ракеты составляет от 15 до 84 км с круговым отклонением всего в 7 метров. И ещё одна главная особенность припаса! Дистанционный АТМОСФЕРНЫЙ подрыв НАД целью. Накрывает веером площадь радиусом не меньше 150м..
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09.10.2022 16:42 Відповісти
Люди змушені стояти по 4-5 годин Та я зараз заплАчу,***...
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09.10.2022 15:55 Відповісти
Проблеми кацапiв нас не хвилюют,сдохнiть скот.
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09.10.2022 15:56 Відповісти
а що сталося?

казали на мосту тільки асфальт пошкрябався
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09.10.2022 15:58 Відповісти
Пором-пом-пом!
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09.10.2022 16:00 Відповісти
ждуны. осенняя миграция )
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09.10.2022 16:02 Відповісти
Сказал волшебное слово хусим и поехал.
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09.10.2022 16:03 Відповісти
Уявіть, якщо це дійсно виявиться правдою і міст кацапи самі рвонули через розбірки чи, скоріше, через бунт на роїсі в стані силовиків, то за поребриком може скоро розпочатись мочилово між різними силовими кланами. хай буде так. нехай гризуть там одне одного свинособаки.
--"Президенту России Владимиру Путину докладывают, что взрыв на Крымском мосту и недавние пререпетии с предложением Бортникова Путину срочно поменять ключевые фигуры в руководстве второй службы ФСБ, связаны напрямую. Указывают на прямое участие заместителя руководителя службы Алексея Жало, мотивом которого может быть месть за смерть сына Кирилла, который был убит в октябре прошлого года."
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09.10.2022 16:04 Відповісти
Реверсивное движение. Панятна?
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09.10.2022 16:08 Відповісти
ага, как громовое молчание немых певцов
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09.10.2022 16:33 Відповісти
Братан, это даже для меня сложно
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09.10.2022 17:20 Відповісти
Ет прям геноцид якийсь ))
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09.10.2022 16:09 Відповісти
Бис.
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09.10.2022 16:14 Відповісти
Порой я забываю, что поколение, не видевшее или не помнящее другой власти, кроме путина, уже растит своих детей, и совершенно не помнит того, что было нормальным времяпрепровождением хомо советикус даже для нас, миллениалов. А именно - стояние в очереди. Да и то, которое помнит - хорошо забыло, потому что память, в целях безопасности, работает до следующего выпуска "вестей".

Хотели сесесер 2.0 - но сесесер без очередей не возможен. Так что "мечты сбываются"!
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09.10.2022 16:19 Відповісти
Специально для ожидающих Алла Пугачёва исполнит песню "Паромщик".
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09.10.2022 16:23 Відповісти
Едут,никто взрывов не боится, а видосиками про облачность их не напугешь.
Долго ещё кацапье будет в Крыму купания устраивать и военные базы снабжать?
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09.10.2022 16:36 Відповісти
доти,допоки косапи не відчувають себе у Криму як вдома..
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09.10.2022 17:08 Відповісти
Москалі, Украінці надали віру вам, Украінці і відспівають вас!!
Не втечете від себе та своєї, брехливої, історії !!!
Смерть рашистам ***** в Україні та їх зкацапленим крисам, що наживаються на смертях Українців !!
🇺🇦⚔️‼️❤️👏✌️👍🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇫🇮🇪🇪🇦🇿🇯🇵🇮🇩🇳🇴🇹🇷🇱🇹🇨🇿🇸🇪🇩🇪🇪🇺👏👏👍🇺🇦⚔️‼️❤️😡✊😡
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09.10.2022 17:18 Відповісти
тотальная ликвидация рашистов-единственный путь к независимой Украине !
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09.10.2022 17:44 Відповісти
горє-та КАКОЄЄЄЕЕЕЕЕ!!!!
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09.10.2022 17:57 Відповісти
Можно открыть и поврежденную полосу, но нужно поставить трамплин
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09.10.2022 19:56 Відповісти
 
 