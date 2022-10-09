Черги автомобілів на Керченський міст тягнуться на кілометри, пором не пустили, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Затори біля Керченського мосту розтяглися на декілька кілометрів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".
За словами місцевих жителів, переправа працює тільки для вантажівок, а рух мостом організовано однією неушкодженою смугою.
"Найбільша проблема - це в'їзд на міст. Люди змушені стояти по 4-5 годин. Хоча "влада" запевняє, що практично все йде безперервно, але цієї миті сотні машин, черга розтягнулася на декілька кілометрів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з боку російського Краснодара така сама ситуація.
"Під Таманню зібралося близько 500 великовантажних автомобілів, автобусів і звичайних автомобілів. На пороми також відправляють мікроавтобуси - через міст їх чомусь не пускають. У поліції кажуть, що не знають, коли пором запустять. Очікуючим судно дали по тарілці каші та півлітровій пляшці води", - повідомляє медіа.
"Черга на Кримський міст у бік Криму. Рух реверсивний та тотальний огляд", - описують медійники додані світлини.
Нагадаємо, міст через Керченську протоку окупанти відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.
Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
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До того ж колаборанти і самки окупантів не варті жодного нашого снаряду.
Им нравится .
Але щойно впадемо до їх рівня, то втратимо західну підтримку. Скільки б мало не йшло до нас зброї, без неї ми б програли ще влітку. І вся Україна стала б Маріуполем. А пляшкосиди побудували б на наших могилах свої "алеи ангелоф", а наших дітей пізніше погнали б "асвабаждать братские страни".
Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника.
Боевая часть M30A1 снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance), что переводится как «боеприпас повышенной летальности». Его главная задача - уничтожение живой силы противника. В качестве взрывчатого вещества выступает октоген. Дальность поражения данной ракеты составляет от 15 до 84 км с круговым отклонением всего в 7 метров. И ещё одна главная особенность припаса! Дистанционный АТМОСФЕРНЫЙ подрыв НАД целью. Накрывает веером площадь радиусом не меньше 150м..
казали на мосту тільки асфальт пошкрябався
--"Президенту России Владимиру Путину докладывают, что взрыв на Крымском мосту и недавние пререпетии с предложением Бортникова Путину срочно поменять ключевые фигуры в руководстве второй службы ФСБ, связаны напрямую. Указывают на прямое участие заместителя руководителя службы Алексея Жало, мотивом которого может быть месть за смерть сына Кирилла, который был убит в октябре прошлого года."
Хотели сесесер 2.0 - но сесесер без очередей не возможен. Так что "мечты сбываются"!
Долго ещё кацапье будет в Крыму купания устраивать и военные базы снабжать?
Не втечете від себе та своєї, брехливої, історії !!!
Смерть рашистам ***** в Україні та їх зкацапленим крисам, що наживаються на смертях Українців !!
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