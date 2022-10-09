Черги автомобілів на Керченський міст тягнуться на кілометри, пором не пустили, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затори біля Керченського мосту розтяглися на декілька кілометрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

За словами місцевих жителів, переправа працює тільки для вантажівок, а рух мостом організовано однією неушкодженою смугою.

"Найбільша проблема - це в'їзд на міст. Люди змушені стояти по 4-5 годин. Хоча "влада" запевняє, що практично все йде безперервно, але цієї миті сотні машин, черга розтягнулася на декілька кілометрів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що з боку російського Краснодара така сама ситуація.

"Під Таманню зібралося близько 500 великовантажних автомобілів, автобусів і звичайних автомобілів. На пороми також відправляють мікроавтобуси - через міст їх чомусь не пускають. У поліції кажуть, що не знають, коли пором запустять. Очікуючим судно дали по тарілці каші та півлітровій пляшці води", - повідомляє медіа.

"Черга на Кримський міст у бік Криму. Рух реверсивний та тотальний огляд", - описують медійники додані світлини.





Нагадаємо, міст через Керченську протоку окупанти відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

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