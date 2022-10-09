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Барани Шойгу, Кадиров і могилізація | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Якщо ви сумували, то "Підсвинки тижня шоу" на Цензор.НЕТ поспішають рятувати ваш недільний вечір! Богдан Буткевич і Наталя Соколенко зібрали для вас найсмачніше на просторах оцих наших інтернетів і готові запалювати. От наприклад, у Республіці Тува придумали вимінювати призовників... на баранів. А на сахалінщині призовників вимінюватиимуть взагалі на морожену рибу. Нам теж було важко в це повірити, тож ми не зупинилися і зібрали ще більше інфо-смаколиків!

Дивіться "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Анексія та "референдуми", могилізація на Московії триває! | Підсвинки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Автор: 

росія (65122) Шойгу Сергій (626) мобілізація (3053) Соколенко Наталія (50) Буткевич Богдан (438)


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Одна з тупєйших лапотних рєчовок
Когда шойгу рожали - в Америке дрожали
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09.10.2022 19:06 Відповісти
барана на барана... в чем профит?
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09.10.2022 19:12 Відповісти
Барани в ефірі
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09.10.2022 19:51 Відповісти
 
 