Барани Шойгу, Кадиров і могилізація | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Якщо ви сумували, то "Підсвинки тижня шоу" на Цензор.НЕТ поспішають рятувати ваш недільний вечір! Богдан Буткевич і Наталя Соколенко зібрали для вас найсмачніше на просторах оцих наших інтернетів і готові запалювати. От наприклад, у Республіці Тува придумали вимінювати призовників... на баранів. А на сахалінщині призовників вимінюватиимуть взагалі на морожену рибу. Нам теж було важко в це повірити, тож ми не зупинилися і зібрали ще більше інфо-смаколиків!

Дивіться "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ.

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