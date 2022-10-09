Вибух на Кримському мосту - найбільше приниження Путіна, - полковник у відставці Лейтон. ВIДЕО
Вибух та часткове руйнування Кримського мосту стали для президента РФ Володимира Путіна найбільшим приниженням, особливо з урахуванням того, що це відбулося наступного дня після його 70-річчя.
Про це військовий аналітик CNN, полковник Повітряних сил США у відставці Седрик Лейтон заявив в ефірі телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це однозначно одне з найбільших принижень, які міг пережити Путін - звісно, крім випадків, коли щось трапилося б у Москві", - сказав Лейтон.
"Кримський міст був одним з найбільших інженерних проєктів Російської Федерації. Його підрив і часткове руйнування - серйозний удар по престижу Росії та особистому престижу Путіна", - наголосив він.
Полковник у відставці наголосив, що міст відігравав важливу роль у постачанні російських військ.
"Росія може перекидати (цим мостом. - Ред.) значну кількість танків, спорядження, зброї - залізницею або автомобільним шляхом. Ці події змушують росіян використовувати морські шляхи постачання до Криму з Росії", - пояснив він.
На думку Лейтона, часткове руйнування мосту створює серйозні проблеми для російської армійської логістики, яка і так стикається з постійними викликами. І може викликати агресивну відповідь РФ.
"Я очікую, що він битиме по цивільних цілях в Україні. Так само, як в останні кілька днів, коли ми бачили атаки біля Києва та в Запорізькій області. ... Якщо він зможе, то спробує посилити військову операцію. Також він може спробувати помститися тим, хто, на його думку, прямо відповідальний за вибух на мості", - сказав Лейтон.
Відповідаючи на питання ведучої про призначення Сергія Суровікіна на новим командувачем війною проти України, Лейтон зазначив: "Проблема (росіян. - Ред.) в тому, що кадровий потенціл (їхніх армійців. - Ред.) - не такий великий, як вони хотіли б та як ми очікували. ... Та навіть якби у них були дуже талановиті генерали - такі, як американський Ейзенхауер або російський Жуков - їм було б дуже важко добитися виконання своїх наказів, важче, ніж це було під час Другої світової. Зараз росіяни мають зовсім інше середовище. Люди не хочуть виконувати ці накази".
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На 70 ку опущенне
По їх панятіям- ЧМО
вже курва псіхована бье по Запоріжжю...
Так что эти солдаты воюют не за защиту россии, они воюют за сохрание власти путина!
Если путин проиграет войну - он у власти не сможет сохранится. Президентом станет кто-то другой из российской политической верхушки.
Ясно, что эти солдаты не хотят выполнять приказы, идти на какие-то военные операции, и терять жизни ради путина. Как будто им не все равно кто-там будет при власти в россии: путин, лавров, собянин или матвиенко. Вообще-то в нормальных странах для этого сущетсвуют выборы, чтобы определить кто будет президентом.
олйух на сохранении 20 летПочему слоны ходят беременными так долго?
Сохранение при власти путина!))))))))
Ахаххахаха!
Нормальные народы впоследствии какой-то борьбы получают смену власти, проведение реформ! А они получили бы сохранение ублюдочной системы!
Так за что они воюют?