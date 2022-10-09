Вибух на Кримському мосту - найбільше приниження Путіна, - полковник у відставці Лейтон. ВIДЕО

Вибух та часткове руйнування Кримського мосту стали для президента РФ Володимира Путіна найбільшим приниженням, особливо з урахуванням того, що це відбулося наступного дня після його 70-річчя.

Про це військовий аналітик CNN, полковник Повітряних сил США у відставці Седрик Лейтон заявив в ефірі телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це однозначно одне з найбільших принижень, які міг пережити Путін - звісно, крім випадків, коли щось трапилося б у Москві", - сказав Лейтон.

"Кримський міст був одним з найбільших інженерних проєктів Російської Федерації. Його підрив і часткове руйнування - серйозний удар по престижу Росії та особистому престижу Путіна", - наголосив він.

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Полковник у відставці наголосив, що міст відігравав важливу роль у постачанні російських військ.

"Росія може перекидати (цим мостом. - Ред.) значну кількість танків, спорядження, зброї - залізницею або автомобільним шляхом. Ці події змушують росіян використовувати морські шляхи постачання до Криму з Росії", - пояснив він.

На думку Лейтона, часткове руйнування мосту створює серйозні проблеми для російської армійської логістики, яка і так стикається з постійними викликами. І може викликати агресивну відповідь РФ.

"Я очікую, що він битиме по цивільних цілях в Україні. Так само, як в останні кілька днів, коли ми бачили атаки біля Києва та в Запорізькій області. ... Якщо він зможе, то спробує посилити військову операцію. Також він може спробувати помститися тим, хто, на його думку, прямо відповідальний за вибух на мості", - сказав Лейтон.

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Відповідаючи на питання ведучої про призначення Сергія Суровікіна на новим командувачем війною проти України, Лейтон зазначив: "Проблема (росіян. - Ред.) в тому, що кадровий потенціл (їхніх армійців. - Ред.) - не такий великий, як вони хотіли б та як ми очікували. ... Та навіть якби у них були дуже талановиті генерали - такі, як американський Ейзенхауер або російський Жуков - їм було б дуже важко добитися виконання своїх наказів, важче, ніж це було під час Другої світової. Зараз росіяни мають зовсім інше середовище. Люди не хочуть виконувати ці накази".