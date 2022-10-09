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Вибух на Кримському мосту - найбільше приниження Путіна, - полковник у відставці Лейтон. ВIДЕО

Вибух та часткове руйнування Кримського мосту стали для президента РФ Володимира Путіна найбільшим приниженням, особливо з урахуванням того, що це відбулося наступного дня після його 70-річчя.

Про це військовий аналітик CNN, полковник Повітряних сил США у відставці Седрик Лейтон заявив в ефірі телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це однозначно одне з найбільших принижень, які міг пережити Путін - звісно, крім випадків, коли щось трапилося б у Москві", - сказав Лейтон.

"Кримський міст був одним з найбільших інженерних проєктів Російської Федерації. Його підрив і часткове руйнування - серйозний удар по престижу Росії та особистому престижу Путіна", - наголосив він.

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Полковник у відставці наголосив, що міст відігравав важливу роль у постачанні російських військ.

"Росія може перекидати (цим мостом. - Ред.) значну кількість танків, спорядження, зброї - залізницею або автомобільним шляхом. Ці події змушують росіян використовувати морські шляхи постачання до Криму з Росії", - пояснив він.

На думку Лейтона, часткове руйнування мосту створює серйозні проблеми для російської армійської логістики, яка і так стикається з постійними викликами. І може викликати агресивну відповідь РФ.

"Я очікую, що він битиме по цивільних цілях в Україні. Так само, як в останні кілька днів, коли ми бачили атаки біля Києва та в Запорізькій області. ... Якщо він зможе, то спробує посилити військову операцію. Також він може спробувати помститися тим, хто, на його думку, прямо відповідальний за вибух на мості", - сказав Лейтон.

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Відповідаючи на питання ведучої про призначення Сергія Суровікіна на новим командувачем війною проти України, Лейтон зазначив: "Проблема (росіян. - Ред.) в тому, що кадровий потенціл (їхніх армійців. - Ред.) - не такий великий, як вони хотіли б та як ми очікували. ... Та навіть якби у них були дуже талановиті генерали - такі, як американський Ейзенхауер або російський Жуков - їм було б дуже важко добитися виконання своїх наказів, важче, ніж це було під час Другої світової. Зараз росіяни мають зовсім інше середовище. Люди не хочуть виконувати ці накази".

Автор: 

вибух (4455) Крим (14147) CNN (119) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+33
Про таланти м'ясника жукова він загнув не подумавши.
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09.10.2022 16:49
+14
09 октября 2022, 16:41
Baza: военный самолет потерпел крушение в Ростовской области
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09.10.2022 16:49
+13
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09.10.2022 16:53
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І це ми ще не починали
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09.10.2022 16:47 Відповісти
Про таланти м'ясника жукова він загнув не подумавши.
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09.10.2022 16:49 Відповісти
З Маском очевидно історію КП-ZZ читали
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10.10.2022 09:45 Відповісти
09 октября 2022, 16:41
Baza: военный самолет потерпел крушение в Ростовской области
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09.10.2022 16:49 Відповісти
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09.10.2022 16:53 Відповісти
2 космонавта катапультувались, на жаль ...
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09.10.2022 16:54 Відповісти
"талановиті генерали - такі, як російський Жуков" ???
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09.10.2022 16:52 Відповісти
он мабуть имел ввиду ваньку жукова. тот даже дедушке письма писать умел. талантище! )
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09.10.2022 16:54 Відповісти
Опущенне хйЛо
На 70 ку опущенне

По їх панятіям- ЧМО
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09.10.2022 16:58 Відповісти
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09.10.2022 16:59 Відповісти
Во, легенда про Жукова даже до американских полковников долетела и прижилась.
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09.10.2022 17:01 Відповісти
Втрати десятків тисяч лапотного м'яса це не приниження, а от міст це інші справа
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09.10.2022 17:02 Відповісти
там інші скрєпи
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09.10.2022 17:10 Відповісти
Вибух на Креченському мосту - це був пробний удар , далі буде ....
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09.10.2022 17:02 Відповісти
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09.10.2022 17:22 Відповісти
Якщо його принизили-то нехай застрелиться, цяця велика. А він і раніше наші міста ракетами закидав!
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09.10.2022 17:05 Відповісти
"Я очікую, що він битиме по цивільних цілях в Україні"
вже курва псіхована бье по Запоріжжю...
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09.10.2022 17:08 Відповісти
Жуков талантливый? - Спасибо, я этого анекдота ещё не слышал ...
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09.10.2022 17:14 Відповісти
po kussabskim poniatkam - genij. Nagrablennoe v Germaniji taščil v xatu ešelonami.
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09.10.2022 23:15 Відповісти
В Крыму очередь за топливом, в Киеве за шампанским, а в Москве за памперсами
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09.10.2022 17:15 Відповісти
Тем более на утреннийОПОХМЕЛхуйлапутина!!!ХА ХА ХА!!!МАЛОВАТО БУДЕТ КАК ПО МНЕ!!!КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ КРОВАВУЮ НУЖНО СТЕРЕТЬ!!!
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09.10.2022 17:30 Відповісти
Короче, ***** опущений
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09.10.2022 17:34 Відповісти
<Сакаральный мост рухнул>
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09.10.2022 17:59 Відповісти
*****-Апущєньєц
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09.10.2022 18:04 Відповісти
***** звичайне, однояйцеве
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09.10.2022 20:27 Відповісти
На территорию россии никто не ступит, потому что у россии есть ядерное оружие!

Так что эти солдаты воюют не за защиту россии, они воюют за сохрание власти путина!

Если путин проиграет войну - он у власти не сможет сохранится. Президентом станет кто-то другой из российской политической верхушки.

Ясно, что эти солдаты не хотят выполнять приказы, идти на какие-то военные операции, и терять жизни ради путина. Как будто им не все равно кто-там будет при власти в россии: путин, лавров, собянин или матвиенко. Вообще-то в нормальных странах для этого сущетсвуют выборы, чтобы определить кто будет президентом.
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09.10.2022 17:41 Відповісти

олйух на сохранении 20 летПочему слоны ходят беременными так долго?
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09.10.2022 18:06 Відповісти
х@йло обідиться і знову будуть ракети по цивільним будівлям
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09.10.2022 17:41 Відповісти
Он бы еще Кутузова талантливым назвал, который имел прозвище*кофейник Зубова*, был подхалимом, лизоблюдом, интриганом, спал12-18 часов в сутки, был педофилом(возил в своем обозе маленьких девочек для секс-утех, переодетых казачками) и бездарью в военном плане. Был разбит Наполеоном в Бородинском сражении и сдал Москву.
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09.10.2022 17:46 Відповісти
Что получили бы россияне, если бы они выиграли войну?

Сохранение при власти путина!))))))))

Ахаххахаха!

Нормальные народы впоследствии какой-то борьбы получают смену власти, проведение реформ! А они получили бы сохранение ублюдочной системы!

Так за что они воюют?
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09.10.2022 17:46 Відповісти
РАДУЕ ЧТО ********** В.В.!!!ТАК И БУДЕТ ВПИСЯН!!!**********!!!
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09.10.2022 18:01 Відповісти
Дед-танкист рассказывал, как талантливо бросали пехоту через реку горку штурмовать. А там пулемёт. Говорит трупы молоденьких солдат два дня мимо них плыли.
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09.10.2022 23:52 Відповісти
CNN это карикатура на СМИ.
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10.10.2022 05:19 Відповісти
 
 