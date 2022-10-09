УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3963 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
6 208 91

Порошенко про заяви Маска: Перш ніж давати поради про війну і мир, нехай приїде в Україну і поговорить з людьми. ВIДЕО

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу LBC заявив, що перш ніж давати українцям поради щодо війни і миру, Ілону Маску варто побувати в Україні і поспілкуватися з людьми, які пережили жахи російської окупації та постійні обстріли.

"Для того, аби давати українцям поради щодо війни і миру, Ілону Маску варто приїхати в Запоріжжя, де ворог сьогодні завдав цинічного удару по мирному кварталу. Загинуло щонайменше 13 людей, 87 поранено. Терористам немає виправдання. Вони відповідатимуть за все", – зауважив Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

На запитання ведучого LBC, чи можливий компроміс із путіним, який пропонує Ілон Маск через загрозу ядерної війни, Порошенко відповів: "Будь ласка – працюйте над Tesla. Не давайте порад українцям, як ми можемо зберегти свої життя. Або – приїжджайте до Києва, їдьте зі мною до Харківської області. Зустріньтеся з людьми, які були під окупацією, побачте їхні сльози і те, як вони радіють, що українці повернулися, і поговоріть про "компроміс" із ними".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск спробував виправдатися за попередні дописи: "Я великий фанат України, але не Третьої світової війни"

"Я думаю, що ви засвоїте один із найважливіших уроків у своєму житті. Але зараз, будь ласка, зосередьтеся на Starlink. До речі, я хочу скористатися цією можливістю, щоб подякувати пану Маску за Starlink, тому що його Starlink може допомогти нам, допомогти ЗСУ. Тому, будь ласка, зосередьтеся на Starlink і Tesla, і не кажіть жодного слова про Україну, поки не відвідаєте її", – вважає Порошенко.

Автор: 

перемовини (2876) Порошенко Петро (15173) Маск Ілон (648)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
Погоджуюсь!
показати весь коментар
09.10.2022 17:36
+33
Усі , хто пропонує Україні КАПИТУЛЯЦІЮ , в Україну їхати боятся
папа з Риму, Маск, Нобелівський комітет
чекаем , хто ще зашквариться по методичке кровавого вбивці
показати весь коментар
09.10.2022 17:38
+32
"Тому, будь ласка, зосередьтеся на Starlink і Tesla, і не кажіть жодного слова про Україну, поки не відвідаєте її."
-------
Саме так, нехай займається в чому розуміється, а не лізе не в свою справу.
показати весь коментар
09.10.2022 17:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Погоджуюсь!
показати весь коментар
09.10.2022 17:36 Відповісти
Усі , хто пропонує Україні КАПИТУЛЯЦІЮ , в Україну їхати боятся
папа з Риму, Маск, Нобелівський комітет
чекаем , хто ще зашквариться по методичке кровавого вбивці
показати весь коментар
09.10.2022 17:38 Відповісти
Обережніше. Там Байден теж сцить їхати.
показати весь коментар
09.10.2022 20:19 Відповісти
Столтенберг приезжал ?
показати весь коментар
09.10.2022 21:11 Відповісти
Нас знаючі люди попереджали, що будуть вибухати *************** закрутки в самих неочікуваних місцях.
показати весь коментар
09.10.2022 22:08 Відповісти
"Тому, будь ласка, зосередьтеся на Starlink і Tesla, і не кажіть жодного слова про Україну, поки не відвідаєте її."
-------
Саме так, нехай займається в чому розуміється, а не лізе не в свою справу.
показати весь коментар
09.10.2022 17:38 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2022 17:39 Відповісти
Черговий Респект пану Порошенко. Це не пусті слова зе. Таке відчуття, що не Європа стомилася від війни в Україні, а оп не знає,що війна іде. Якісь урочисті зустрічі гумдопомоги, фото і піар. Речі,які не потребують розголосу.
показати весь коментар
09.10.2022 17:39 Відповісти
Ілон Маркс не буде їхати в Харків чи ще в якесь місто України, він хоче повторити еро тур штрампа в мацкву з кращім золотим даждьом рєгіона.Навіть хабалку собі знайшов з свинособакії для тренувань, але видно вона не дуже справляється.
показати весь коментар
09.10.2022 17:41 Відповісти
Порох, ты ж борец. Насыпь в ***** этому айтишнику
показати весь коментар
09.10.2022 17:42 Відповісти
Таке вже було - маск - проти ввх. Шо не пом'таєте.
показати весь коментар
09.10.2022 17:54 Відповісти
купили вашего Маска кремляди полностью - и "не дорого" всего за 1,5 млрд.$
показати весь коментар
09.10.2022 18:29 Відповісти
Перш ніж давати поради про війну та мир, нехай приїде в Україну і пройдеться босоніж хвилями слідом за крейсером...
показати весь коментар
09.10.2022 23:23 Відповісти
Треба усім цим "гаварящим головам" винести попередження що їх слова будуть трактовані Українським та міжнародними судами як підтримка тероризму та виправдовування фашизму, та геноциду Українського народу, мільярдер не мільярдер а можешь завітати у Гаагу на скамью поряд із ******, тоді бажаючих твітити та тіктокати значно зменьшиться
показати весь коментар
09.10.2022 17:42 Відповісти
Маск просто рупор республиканцев. Представьте на секунду, что вот летом мы побеждаем Чмоню, убиваем его, совет безопасности, парламент и прочую шваль, получаем репарации, на России какое-то подобие демократии с покаянием. Демократы тут же выиграют выборы, ведь американцы будут воодушевлены, что одержана победа над Россией и Китай приструнен под страхом того, что теперь хрен ему, а не дешевый газ, нефть, уголь и дерево и прочее, будет по рыночным ценам все закупать, а производить технологические товары и мы умеем. И все, республиканцы в пролете и на выборах тоже. Ну, вот и все, сложили два плюс два. Прекрасно Маск все понимает, просто у него нет выхода не поддерживать линию партии. Иначе они проиграют выборы, а если еще срок у демократов, то республиканцы как-то вымрут сами по себе, они держаться на реднеках и внутренних штатах, по процентам в США итак за них не более 40-45% и то треть из них из-за лгбт и негритянской (афроамериканской) преступности.

Просто не забывайте, что прямо сейчас под 100 млн американцев последнюю неделю не читали Интернет-новостные сайты, обсуждали друг с другом местных селебрети, новые любовные романы, спорт и локальные события, политику там же. Украины там нету вообще, еще раз, вообще нету. Про мост, наверное, написали, но не более. Ядерную истерию раскручивают демократы в основном, но республиканцам она тоже выгодна, пока выгодна. А вот до середины апреля и республиканцы были против Чмони и за нас, они писали круглосуточно про войну, упрекали демократов в слишком малых поставках. Но затем поступила команда из аналитического центра, что такой стратегией они проиграют выборы и они пошли на изменение риторики.
показати весь коментар
09.10.2022 17:45 Відповісти
маск трампист продажный обоссцаный фсб-шниками за полтора миллиарда
показати весь коментар
09.10.2022 18:31 Відповісти
В принципі вірно. Але не плутайте трампістів і республіканців. Трамп лише очолює одне маргінальне крило в республіканській партії. Той же "аналітичний центр" його вже не допустить до президентських виборів.
показати весь коментар
09.10.2022 19:04 Відповісти
Порошенку хвала!
А в Масків там вся сімейка йо...нута!
Хто кого і скільки раз не знають, а про Україну варнякає воно!
показати весь коментар
09.10.2022 17:46 Відповісти
Зелёнолиз
показати весь коментар
09.10.2022 18:27 Відповісти
«Он был рожден, чтобы служить Родине» - Пригожин высказался о новом командующем войсками СВО Суровикине

а тех, которые бабы рожают, те на мясо для суравыкина
показати весь коментар
09.10.2022 17:47 Відповісти
Раша - КРАЇНА ІДІОТІВ
показати весь коментар
09.10.2022 17:49 Відповісти
Це ви про того,хто танками при Єльцені людей чавив? Родина для нього тільки гроші, бо для української Армії Батьківщина це понад усе
показати весь коментар
09.10.2022 17:53 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2022 17:47 Відповісти
Да! Ждемо маска в Україні! Хай все побачить своїми очами. А то він нічого не розуміє по цій війні. І цей візит був би нам репутаційно корисним.
показати весь коментар
09.10.2022 17:49 Відповісти
Нах тут нужен этот трампист Илюха Максимов?
показати весь коментар
09.10.2022 17:54 Відповісти
не бреши. "треба мати завод" - не означає "обіцяю побудувати"
показати весь коментар
09.10.2022 17:53 Відповісти
А ты , мразь Ай-я
показати весь коментар
09.10.2022 18:26 Відповісти
зелебот не позорься свое рыло вытащи с державного корыта и будет тебе десять заводов
показати весь коментар
09.10.2022 18:33 Відповісти
Не бреши.

22 августа 2017 года https://ru.slovoidilo.ua/persony/poroshenko-petr-alekseevich Петр Порошенко пообещал построить патронный завод боеприпасов. «И мы построим новый патронный завод боеприпасов», - заявил Порошенко
показати весь коментар
09.10.2022 17:58 Відповісти
безумна на сайті
показати весь коментар
09.10.2022 18:01 Відповісти
безумна, это моя однофамилица. А зовут ее Даша.
показати весь коментар
09.10.2022 18:09 Відповісти
безумна - це ваш обох діагноз!
показати весь коментар
09.10.2022 18:11 Відповісти
Привет ведущей самого "ровного" канала))
показати весь коментар
09.10.2022 18:19 Відповісти
Начовпли тебе там чи що?
показати весь коментар
09.10.2022 20:37 Відповісти
часом, це не , деактивована буквально цими днями, вийшла з VPN?
показати весь коментар
09.10.2022 19:24 Відповісти
пес їх розбере, вони так схожі один на одного...😉
показати весь коментар
09.10.2022 19:35 Відповісти
русская, у тебя какой ник был до сегодня? Или ты свежемобилизованное Дерьмаком?
показати весь коментар
09.10.2022 18:17 Відповісти
Счастливые трусов не надевают
показати весь коментар
09.10.2022 18:19 Відповісти
а-ха-ха бото-ферма 95 квартала подьехала
показати весь коментар
09.10.2022 18:34 Відповісти
той сайт бреше ніби то про обіцянки всіх всіх без виключення, не тільки Пороха.
показати весь коментар
09.10.2022 18:10 Відповісти
До 2021 года. А в каком году его не переизбрали? Так что нужно обижаться только на себя.
показати весь коментар
09.10.2022 18:18 Відповісти
та навіть не стільки його, як коаліційний уряд Гройсмана. Тому що Укроборонпром - це структура Кабиіну.
показати весь коментар
09.10.2022 18:21 Відповісти
Нащо вам кацапам щоб Порох побудував патроний завод
показати весь коментар
09.10.2022 18:22 Відповісти
Це ж потрібно було сьогодні зареєструватися, щоб про Порошенко написати...що у пенька часів януковича пече при імені Петра.
показати весь коментар
09.10.2022 18:36 Відповісти
Он ленточку торжественно перерезал,чем вы недовольны?Вы шо за Зелю?!
показати весь коментар
09.10.2022 17:58 Відповісти
не знаю, чи на заводі Артема стрічку різали, але з-за Гройсмана на ньому запустили декілька ліній по виробництва БК різних калібрів, в т.ч. патронів. Але ліній малопотужних, які не забезпечують потреб ЗСУ, особливо під час війни.
показати весь коментар
09.10.2022 18:24 Відповісти
Ага. Вот только во времена Гройсмана он работал в полный рабочий день, а во времена Зебила в 2021 - 1 раз в неделю.
показати весь коментар
09.10.2022 18:27 Відповісти
Ще одна. "миротворець":

https://t.me/BerezaJuice/21700 Борислав Береза :

Агнесса Калламард (Agnes Callamard), Генеральный секретарь международной правозащитной организации Эмнести Интернешенал (Amnesty International) у себя в твиттере призвала Украину и украинских солдат не стрелять в только что мобилизованных и необученных российских военных "поскольку убивать неподготовленных комбатантов было бы очень несправедливо".
показати весь коментар
09.10.2022 17:52 Відповісти
А запускать ракету в жилой дом ночью? Или у этой продажной шлюхи сразу наступает амнезия?
Elon ******* Musk! Мировая ядерная война просто НЕОБХОДИМА. Для того, чтобы проредить двуногое сборище от таких как ты и таких как эта - amnesty-bitch.
показати весь коментар
09.10.2022 17:56 Відповісти
Что вы хотите от тех, кто на под...се Кремля. Просто нужно максимально дискредитировать эту организацию.
показати весь коментар
09.10.2022 18:20 Відповісти
"Вы не понимаете, это - другое!"
показати весь коментар
09.10.2022 19:33 Відповісти
Они там в Амнести все такие одаренные?
показати весь коментар
09.10.2022 18:00 Відповісти
Купленные сучки террористами -нацистами‼️Эта ************ , была в пыточных , в Буче…………
показати весь коментар
09.10.2022 18:36 Відповісти
****, надо стрелять ватными пулями, а потом всем соску давать. *****!!! Простите за мат, но иначе не могу. Если пришёл с оружием, то и получай соответственно. Пришёл убивать - умри. Чем больше наших успехов на фронте, тем громче визг всяких проплаченных сук. А проплаченная **** проститутка есть.
показати весь коментар
09.10.2022 18:02 Відповісти
Ну и ****** , а в наших детей можно стрелять⁉️ПОЧЕМУ НАШИ ДИПЛОМАТЫ МОЛЧАТ и не СТАВЯТ НА МЕСТО КУПЛЕНЫХ Гитлером № 2 ‼️ПОЧЕМУ ЭТА ТВАРЬ ,не ТРЕБУЕТ ОТ СВОЕГО БОССА ***** ,ЧТОБЫ ОН НЕ ПОСЫЛАЛ СВОИХ МОБИКОВ УБИВАТЬ НАШИХ ГРАЖДАНСКИХ ,ДЕТЕЙ и ПОЖИЛЫХ ГР.⁉️
показати весь коментар
09.10.2022 18:34 Відповісти
Схоже наше МЗС це та ж сама Зе влада, Білорусі ні одного зауваження про обстріли з ії території.
показати весь коментар
10.10.2022 01:42 Відповісти
Подібній поведінці немає чому дивуватися - як я кажу сьогодні все стало з ніг на голову там де є проблеми їх не помічають і не вирішують а де проблем не має їх знаходять і починають "вирішувати".Як приклад можна навести боротьбу так званих "феміністок" з засилям красивих жінок в медіа ( кіно компютерні ігри і подібне) бо їх наявність (чи наявність в великій кількості а можливо причини в іншому хз) не відповідає реальному стану речей і когось там ображає - а ось реальний стан речей як до жінок ставляться в деяких країнах їх не цікавить.
показати весь коментар
09.10.2022 18:58 Відповісти
правильно, пусть неподготовленные каапские комбатанты убивают подготовленных и нет украинцев
Надо закрыть рот этой амнести, и нет ничего лучше судебного иска.
показати весь коментар
09.10.2022 18:58 Відповісти
смешно. Она наверное не понимает, что на поле боя либо ты убиваешь, либо убивают тебя....
"Людей, которые пришли тебя убивать, надо убить...."
показати весь коментар
10.10.2022 08:17 Відповісти
миск? який миск? згідно з "пророцтвами" миска ми всі сьогодні вже їздимо на гіперлупах з роботаксі, які обліплені соларруфами і літаємо в космос, як на екскурсію!!! а також почалась безупинна колонізація марса! АХАХАХАХАХАХ!!!! а також вся енергія - безплатна!

миск - брехун і аферист рівня самого пукіна!
показати весь коментар
09.10.2022 17:53 Відповісти
Да что ваще слушать этого наркомана МаскУ!он бутафория!не его все деньги а людей работающих!*** привыкли всё моё!как и путинХуйло!да пустоты вы все!!!
показати весь коментар
09.10.2022 17:56 Відповісти
Еще раз говорю: Маск талантливый бизнесмен и деловой человек. Получив бабулесы от путлера и озвучив путлеровский месседж заработал себе пару лярдов. А бабло, как известно, не пахнет. Маска не оправдываю, но агонию путлера от его вонючего говна из бункера на Урале отчетливо ощущает даже пани Меркель.
показати весь коментар
09.10.2022 18:02 Відповісти
Это да, пусть лучше тесловод получит, чем сто ракет делать будут
показати весь коментар
09.10.2022 18:40 Відповісти
Та да, краще яники і зеленські з кучмами і ющами
показати весь коментар
09.10.2022 18:20 Відповісти
ніт, всі 300 років знаю краще за вас за 10 років... ВВП падає скільки? Олігархи нащадки НКВД?) Ніт, ви цього не петраєте від слова зовсім, а я знаю факти як нквд вбивало ОУН в лісах закарпатських.
показати весь коментар
09.10.2022 19:40 Відповісти
ніт, всі 300 років знаю краще за вас за 10 років.

Живеш як ворон 300 років 😁 Ну ну.
Дякую за настрій.
показати весь коментар
10.10.2022 01:39 Відповісти
ось бачиш - кривляєшся але на питання про націю пропускаешь, що говорить що ти манкурт який в житті ні одної свічки, за голодомор/розстріли/розкуркулювання та інше, не поставив... Тому що це не валиво... Тобто "говоряшя голова" в якої мізків аналізувати дійсність відсутня...

Не хочу тобі бажати померти, але розумнішати ти вже мабуть не будеш мати шансу... Тому можу тільки напряму побажати тобі відповісти по кармі швидше, щоб розум почав зарождатись на питаннях: "чому? ще в цьому житті.

300+ років - це літопис, а не изторія на якій виховують наших дітей... Звідки? з миру по нитці - ткаєш дійсність в якій могли зародитись причини для такого сьогодення... І так для кожної важливої події.

Ось поясни, якщо зможеш:

чому зе врав гроші з говід фонду та МО та направив на будівництво бетонки, а Москалі цю бетонку не перебивають на мостах і тд як того вимагає сценарій облаштування театру боєвих дій...

А також друге питання: як в твоїй голові співвідноситься

"очистка банківської системи" до плівок Рожкової (ви перші записи чули?) та списання боргів на вкрадені підприємства Коломойському.

Тобто олігархія - це прив'язане тільки до періоду Зе - чи до періоду 30 років? Чи воно більше 100 років на наших землях...

Чи можливо ви читали "Исповедь сверхчеловека" (1991)?
Якщо ні - дуже раджу, невід'ємний пазл розуміння того де відбувається ваше буття.
показати весь коментар
10.10.2022 15:30 Відповісти
Тому що це не валиво... Тобто "говоряшя голова" в якої мізків аналізувати дійсність відсутня...

Не хочу тобі бажати померти, але розумнішати ти вже мабуть не будеш мати шансу... Тому можу тільки напряму побажати тобі відповісти по кармі швидше, щоб розум почав зарождатись на питаннях: "чому? ще в цьому житті.

Кидай віники курити - я з такими контінгентом не спілкуюсь.
показати весь коментар
10.10.2022 21:16 Відповісти
Саме такі ідіоти роблять згинання колін перед олігархією...
Саме тому текст написаний для вашого підсвідомості, щоб в якийсь момент ви перешли на рейки національності негоїв.
показати весь коментар
10.10.2022 23:15 Відповісти
ну ты и гнида кацапская или зеленая
показати весь коментар
09.10.2022 18:36 Відповісти
Я зовсім не фанат Порошенка і навіть не його співчувальник, але подивився це коротке інтерв'ю, і так Зеля у мистецтві ораторства, швидкості думки, манери триматися повинен записувати за Порошенка і брати у нього уроки за дуже великі гроші.

Хоча навряд це йому допоможе через вроджену тупість.

Бе-ме це його рівень
показати весь коментар
09.10.2022 18:12 Відповісти

показати весь коментар
09.10.2022 18:18 Відповісти
Особливо розумні експерди по Україні це чужеземні.
показати весь коментар
09.10.2022 18:26 Відповісти
Зачем уделять внимания , пиарить бред , мечту *****, Маска .
показати весь коментар
09.10.2022 18:30 Відповісти
Ситий голодному не вірить. Іноді Олексійович буває ну дуже наївним. Та чхати одігархи хотіли на українців і їх життя! Вони про свій бізнес думають. Життя якогось Українця для таких покидьків нічого не вартує. В цій війні, кожен прислідує свої цілі. Це дуже добре видно.
показати весь коментар
09.10.2022 18:41 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/FeK0TOQWAA8cJVd?format=jpg&name=medium https://pbs.twimg.com/media/FeK0TOQWAA8cJVd?format=jpg&name=medium

показати весь коментар
09.10.2022 19:41 Відповісти
Маск, с террористами ведут переговоры и достигают цели, или он сдается или его уничтожают. Другого не дано. На счет ошибки хрущева, то отдайте Аляску, это тоже была ошибка русского царя.
показати весь коментар
09.10.2022 19:48 Відповісти
Сьогодні в Миколаїві чудова, осіння погода - сонечко, тепло, поки жодного прильота від рашістів. Знайшов цей сінгл у неті, як лікар прописав - https://www.youtube.com/watch?v=dRFIoyeU_bg&t=206s https://www.youtube.com/watch?v=dRFIoyeU_bg&t=206s

показати весь коментар
09.10.2022 19:49 Відповісти
як би цей Маск не почав відключати старлінки за гроші куйла???
показати весь коментар
09.10.2022 20:01 Відповісти
та просто ******* Маску треба показати торбу з печатками, з якими регіонали і вигравали вибори і покрасили карту в сині кольори своєї секти.
показати весь коментар
09.10.2022 20:07 Відповісти
Правильно сказано. Бо ясно, що Маск пройшов зомбуваннями рашистів. Треба щоб і іншу сторону послухав. Хоча я не впевнений що воно щось дасть. Маск не виглядає людиною з досить широким кругозором і високими моральними якостями. Зрозуміло навіть по очам і по біографії. А з сином, що змінив стать, то це взагалі показник.
показати весь коментар
09.10.2022 20:11 Відповісти
Ну как же приятно прочитать четко выраженную, грамотную речь в которой очень дипломатично указано на неприятие позиции оппонента и в тоже время выражена поддержка и ожидание на продолжение сотрудничества, которое дало нам очень большие преимущества. Если сравнивать с высказываниями найвелычнишего, или некоторыми его "дипломатами", то возникает один вопрос, как мы до такого докатились.
показати весь коментар
09.10.2022 21:07 Відповісти
 
 