Порошенко про заяви Маска: Перш ніж давати поради про війну і мир, нехай приїде в Україну і поговорить з людьми. ВIДЕО

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу LBC заявив, що перш ніж давати українцям поради щодо війни і миру, Ілону Маску варто побувати в Україні і поспілкуватися з людьми, які пережили жахи російської окупації та постійні обстріли.

"Для того, аби давати українцям поради щодо війни і миру, Ілону Маску варто приїхати в Запоріжжя, де ворог сьогодні завдав цинічного удару по мирному кварталу. Загинуло щонайменше 13 людей, 87 поранено. Терористам немає виправдання. Вони відповідатимуть за все", – зауважив Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

На запитання ведучого LBC, чи можливий компроміс із путіним, який пропонує Ілон Маск через загрозу ядерної війни, Порошенко відповів: "Будь ласка – працюйте над Tesla. Не давайте порад українцям, як ми можемо зберегти свої життя. Або – приїжджайте до Києва, їдьте зі мною до Харківської області. Зустріньтеся з людьми, які були під окупацією, побачте їхні сльози і те, як вони радіють, що українці повернулися, і поговоріть про "компроміс" із ними".

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"Я думаю, що ви засвоїте один із найважливіших уроків у своєму житті. Але зараз, будь ласка, зосередьтеся на Starlink. До речі, я хочу скористатися цією можливістю, щоб подякувати пану Маску за Starlink, тому що його Starlink може допомогти нам, допомогти ЗСУ. Тому, будь ласка, зосередьтеся на Starlink і Tesla, і не кажіть жодного слова про Україну, поки не відвідаєте її", – вважає Порошенко.