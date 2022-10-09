"Плюс ще один прапор": воїни ЗСУ показали як просуваються на Південному напрямку. ВIДЕО
Українські воїни показали як вони визволяють українські території на південному напрямку.
Відповідне відео опубліковано в мережі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Просування українських військових на Південному напрямку", - йдеться в описі відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
bibi bolt
показати весь коментар09.10.2022 20:12 Відповісти Мені подобається 9
Валентина Саюн #523841
показати весь коментар09.10.2022 20:18 Відповісти Мені подобається 5
Vitaliy Chaykovskiy
показати весь коментар09.10.2022 20:24 Відповісти Мені подобається 8
bibi bolt
показати весь коментар09.10.2022 23:36 Відповісти Мені подобається 1
Nick Gagua
показати весь коментар09.10.2022 20:58 Відповісти Мені подобається 3
Павел Иващенко
показати весь коментар09.10.2022 21:39 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль