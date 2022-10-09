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"Плюс ще один прапор": воїни ЗСУ показали як просуваються на Південному напрямку. ВIДЕО

Українські воїни показали як вони визволяють українські території на південному напрямку.

Відповідне відео опубліковано в мережі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Просування українських військових на Південному напрямку", - йдеться в описі відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ визволили Шевченківку на Херсонщині, - ОВА. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216) деокупація (950) ЗСУ (7540)


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Кожному гробіку по мобіку!
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09.10.2022 20:12 Відповісти
Кожному мобіку по гробику
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09.10.2022 20:18 Відповісти
Хватить мішка, і то, якщо Тузіки із Шаріками раніше не оприходують.
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09.10.2022 20:24 Відповісти
паліндром - як не перекручуй - усе правильно )))
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09.10.2022 23:36 Відповісти
Слава Нації 🇺🇦 Смерть ворогам! Слава СБУ! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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09.10.2022 20:58 Відповісти
Дякуемо ,нашi героi !!!
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09.10.2022 21:39 Відповісти
 
 