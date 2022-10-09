Ми встановили маршрут руху вантажівки через Болгарію, Грузію та Вірменію. Встановлені особи, які організовували рух цього автобуса, - Бастрикін про пожежу на Керченському мості. ВIДЕО
Керівник Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доповів Путіну перші результати розслідування вибуху на Керченському мості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у доповіді Путіну.
Бастрикін заявив: "Нами вже встановлений маршрут руху вантажівки, де відбувся підрив. Це Болгарія, це Грузія, це Вірменія, Північна Осетія, Краснодарський край. Крім того, встановлені перевізники, особи, які брали участь в організації руху цього автобуса. За допомогою оперативних співробітників ФСБ вдалося встановити підозрюваних з числа тих, хто міг готувати теракт та людей з Російської Федерації. Крім того, ми продовжуємо експертні дослідження в плані уточнення цілей та завдань цього підриву.".
Він продовжив: "Всі наші дані першопочаткові цього розслідування сьогодні дозволяють зробити нам однозначний висновок - це теракт, який готували українські спецслужби і метою цього теракту було знищення крупного об'єкту цивільної інфораструктури".
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Но есть и другой вариант. Украинская ракета попала в машину с взрывчаткой. Другая ракета врезала в поезд.
Эрдогану не понравится такая версия
Придется переделать
Мабуть українські спецслужби зупинили, і чекали щоб підірвати, а кацапські спецслужби тут мабуть ні до чого.
Ну й ладно, бавовнятко так бавовнятко....
А хто ж буде казать що ППО ні в дупу,ні в кацапську армію?!
Нам потрібні такі новини кожен день,щоб у них свербіло у гузні!
А якім лядом це відбувається, то нехай сбирають молекули на дні моря
а Турція ? Придурок Бастрикін - у турків супер оборудовання на кордоні і вони не знайшли вибухівку ? Та ще авто с кацапськими номерами ?
Но тут лиса бежала,а может не бежала.А может это страус злой,а может, и не злой.
А может это дворник был
он шел по сельской местности
к ближайшему орешнику за новою метлой...
дивимося мультик"Пластилінова ворона" це краще ніж слухати чергову маячню
Дивно як це ще не НАТО підірвало міст?
https://rg.ru/2022/10/09/reg-szfo/semia-gidov-dokumentalistov-pogibla-pri-vzryve-na-krymskom-mostu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Российская газета
https://rg.ru/2022/10/09/reg-szfo/semia-gidov-dokumentalistov-pogibla-pri-vzryve-na-krymskom-mostu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Семья гидов-документалистов погибла при взрыве на Крымском мосту
совпадение ?
З днем народження Путкіна, Болгарія.
Специально для орков, можем повторить
Хіба що ця ванжівка їхала на поромі з Болгаріі до Грузіі !
Нам, собственно, пофиг куда!.."