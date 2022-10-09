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Ми встановили маршрут руху вантажівки через Болгарію, Грузію та Вірменію. Встановлені особи, які організовували рух цього автобуса, - Бастрикін про пожежу на Керченському мості. ВIДЕО

Керівник Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доповів Путіну перші результати розслідування вибуху на Керченському мості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у доповіді Путіну.

Бастрикін заявив: "Нами вже встановлений маршрут руху вантажівки, де відбувся підрив. Це Болгарія, це Грузія, це Вірменія, Північна Осетія, Краснодарський край. Крім того, встановлені перевізники, особи, які брали участь в організації руху цього автобуса. За допомогою оперативних співробітників ФСБ вдалося встановити підозрюваних з числа тих, хто міг готувати теракт та людей з Російської Федерації. Крім того, ми продовжуємо експертні дослідження в плані уточнення цілей та завдань цього підриву.".

Він продовжив: "Всі наші дані першопочаткові цього розслідування сьогодні дозволяють зробити нам однозначний висновок - це теракт, який готували українські спецслужби і метою цього теракту було знищення крупного об'єкту цивільної інфораструктури". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Автори, виконавці та замовники підриву Кримського мосту - спецслужби України, - Путін. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4449) Бастрикін Олександр (23) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+48
Автобус фура всё ********** в головах касапских баранов. Это было бавовнятко и крапка.
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09.10.2022 21:36
+46
От Північна Осетія і міну підклала
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09.10.2022 21:34
+43
"Вы обукрились или просто дебил?"
"Я не курю!"

(с) South Park
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09.10.2022 21:37
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Сторінка 3 з 3
Это кацапьё перевозило взрывчатку для войны против Украины или для другой цели, а она взорвались. То есть сами по дебилизму и подорвали мост. Так они не хотят признаться в своем дебилизме и сворачивают на украинские спецслужбы.

Но есть и другой вариант. Украинская ракета попала в машину с взрывчаткой. Другая ракета врезала в поезд.
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09.10.2022 22:52 Відповісти
ВЫ ФСЁ ВРЁТЕ !!!
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09.10.2022 22:59 Відповісти
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО КАЖДОГО НЕЗНАКОМОГО ПРОВЕРЯТЬ !!!
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09.10.2022 23:02 Відповісти
Родила царица в ночь То ли автобус то ли грузовик , а кота , кота там не было . Кот обычно грузовики опрокидывает (взрывает ) . И столько умных слов ....... интересно долго учил
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09.10.2022 23:03 Відповісти
Вот болгары удружили кацапам ))))))
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09.10.2022 23:06 Відповісти
А Турки?
Эрдогану не понравится такая версия

Придется переделать
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09.10.2022 23:10 Відповісти
Мост взорвала Алла Пугачева. Это была месть за мужа, Максима Галкина, включенного в дебильный нацистский список "инноагентов".
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09.10.2022 23:12 Відповісти
Работайте, мышебратья! )) Это мы ещё не начинали!
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09.10.2022 23:14 Відповісти
какая болгария, какой автобус...
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09.10.2022 23:25 Відповісти
звичайна Болгарія, звичайний підводний автобус.
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10.10.2022 08:53 Відповісти
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09.10.2022 23:46 Відповісти
Sliskom sloznaja sxema polucilos u kacapov.Jesli vzrycatku kupit iili daze tank mozno samom kacapstane tolko dengi zaplati i kupis vsio
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09.10.2022 23:53 Відповісти
А таких вантажівок багато. І куди вони зараз їдуть?
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09.10.2022 23:55 Відповісти
А чому вагони з цистернами стояли та чекали підриву з 2 годин ночі комітет не сказав.
Мабуть українські спецслужби зупинили, і чекали щоб підірвати, а кацапські спецслужби тут мабуть ні до чого.
Ну й ладно, бавовнятко так бавовнятко....
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10.10.2022 04:40 Відповісти
ну вообщем был "грузоавтобус"!
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09.10.2022 23:59 Відповісти
Всё они прекрасно знают, но кацапстану и свинорусам подают именно такую трактовку.
А хто ж буде казать що ППО ні в дупу,ні в кацапську армію?!
Нам потрібні такі новини кожен день,щоб у них свербіло у гузні!
А якім лядом це відбувається, то нехай сбирають молекули на дні моря
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10.10.2022 00:04 Відповісти
Це Болгарія, це Грузія, це Вірменія, Північна Осетія, Краснодарський крайДжерело:

а Турція ? Придурок Бастрикін - у турків супер оборудовання на кордоні і вони не знайшли вибухівку ? Та ще авто с кацапськими номерами ?
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10.10.2022 00:13 Відповісти
Так это спецоперация болгарских спецслужб и грузинских? Украина то причем?
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10.10.2022 00:25 Відповісти
.....на ель она взлетела,а может ,не взлетела.А может быть на пальму с розбега взобралась....
Но тут лиса бежала,а может не бежала.А может это страус злой,а может, и не злой.
А может это дворник был
он шел по сельской местности
к ближайшему орешнику за новою метлой...
дивимося мультик"Пластилінова ворона" це краще ніж слухати чергову маячню
Дивно як це ще не НАТО підірвало міст?
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10.10.2022 00:40 Відповісти
нато они бояться )
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10.10.2022 01:41 Відповісти
🤣🤣🤣
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10.10.2022 00:49 Відповісти

https://rg.ru/2022/10/09/reg-szfo/semia-gidov-dokumentalistov-pogibla-pri-vzryve-na-krymskom-mostu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Российская газета
https://rg.ru/2022/10/09/reg-szfo/semia-gidov-dokumentalistov-pogibla-pri-vzryve-na-krymskom-mostu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Семья гидов-документалистов погибла при взрыве на Крымском мосту

совпадение ?
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10.10.2022 00:56 Відповісти
Фура рванула точно когда их машина прошла рядом
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10.10.2022 01:12 Відповісти
Все одно ніхто не повірить, поки Лука на мапі не покаже.
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10.10.2022 01:02 Відповісти
Честит рожден ден Путкин, от България.

З днем ​​народження Путкіна, Болгарія.
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10.10.2022 01:40 Відповісти
Специално за руснаците, можем да повторим

Специально для орков, можем повторить
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10.10.2022 02:07 Відповісти
Теперь стало понятно, как перепрофилировался российский ВПК - они стали выпускать то ли автобусы-камикадзе, то ли фуры-камикадзе.
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10.10.2022 02:30 Відповісти
‼️‼️Турцію чомусь не назвали , адже із Болгаріі потрапити в Грузію чи Вірменію інакше ніж через Турцію , неможливо !

Хіба що ця ванжівка їхала на поромі з Болгаріі до Грузіі !
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10.10.2022 02:32 Відповісти
"За допомогою оперативних співробітників ФСБ вдалося встановити підозрюваних з числа" співробітників ФСБ ", хто міг готувати теракт"...
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10.10.2022 02:54 Відповісти
І обоє знають, що все це піз...ж. Але рузький піпл схаває-не вперше...
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10.10.2022 06:02 Відповісти
Вантажівка виїхала зі штаб-квартири Степана Бандери з зупинкою біля офісу Романа Шухевича. Справу закрито.)
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10.10.2022 06:33 Відповісти
Агентство Reuters опублікувало супутникові фото:
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10.10.2022 06:37 Відповісти
Красивое. Шо ни говорите, а крымский мост стал выглядеть намного эстетичней. Появилась этакая изюминка
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10.10.2022 07:01 Відповісти
Ну пипец!!! Они уже установили!! Убийства журналистов , воровство на высшем уровне , они года расследуют с нулевым результатом, а тут за сутки установили...скоморохи, шуты и фигляры....
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10.10.2022 07:42 Відповісти
"Мы шли на Одессу, а вышли к Херсону,
Нам, собственно, пофиг куда!.."
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10.10.2022 09:29 Відповісти
Дорога из Болгарии в Грузию проходит, на сегодня через Турцию и затем Верхний Ларс , что есть граница Грузии с Осетией (РФ) и дальше по РФ . Вопрос , Причем тут Армения? и почему не упомянута Турция????
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10.10.2022 10:21 Відповісти
Bastirkine trup.
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10.10.2022 16:57 Відповісти
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