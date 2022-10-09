Ми встановили маршрут руху вантажівки через Болгарію, Грузію та Вірменію. Встановлені особи, які організовували рух цього автобуса, - Бастрикін про пожежу на Керченському мості. ВIДЕО

Керівник Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доповів Путіну перші результати розслідування вибуху на Керченському мості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у доповіді Путіну.

Бастрикін заявив: "Нами вже встановлений маршрут руху вантажівки, де відбувся підрив. Це Болгарія, це Грузія, це Вірменія, Північна Осетія, Краснодарський край. Крім того, встановлені перевізники, особи, які брали участь в організації руху цього автобуса. За допомогою оперативних співробітників ФСБ вдалося встановити підозрюваних з числа тих, хто міг готувати теракт та людей з Російської Федерації. Крім того, ми продовжуємо експертні дослідження в плані уточнення цілей та завдань цього підриву.".

Він продовжив: "Всі наші дані першопочаткові цього розслідування сьогодні дозволяють зробити нам однозначний висновок - це теракт, який готували українські спецслужби і метою цього теракту було знищення крупного об'єкту цивільної інфораструктури".

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