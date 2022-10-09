"Вагнерівці" у Бахмуті успіху не досягли", - Ромео, 93-я бригада | Юрій Бутусов Інтерв’ю. ВIДЕО

Інтерв’ю з передової. 93-я механізована бригада захищає Бахмут і багато місяців об її оборону розбиваються хвилі російського наступу. Нашим воїнам дуже важко, перевага російських військ у боєприпасах а та артилерії значна. Але українські піхотинці, такі як Ромео, тримають позиції і майже кожного дня відбивають атаки російської бригади Вагнер.

Відео інтерв'ю з українським воїном опублікував на своєму ютуб-каналі голдовний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк, який ліквідував найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка, заслуговує на звання Героя України, - Бутусов. ВIДЕО