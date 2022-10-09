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"Вагнерівці" у Бахмуті успіху не досягли", - Ромео, 93-я бригада | Юрій Бутусов Інтерв’ю. ВIДЕО

Інтерв’ю з передової. 93-я механізована бригада захищає Бахмут і багато місяців об її оборону розбиваються хвилі російського наступу. Нашим воїнам дуже важко, перевага російських військ у боєприпасах а та артилерії значна. Але українські піхотинці, такі як Ромео, тримають позиції і майже кожного дня відбивають атаки російської бригади Вагнер.

Відео інтерв'ю з українським воїном опублікував на своєму ютуб-каналі голдовний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїн 93-ї ОМБр Артур Іллюк, який ліквідував найкращого вертолітника ВКС РФ полковника Клещенка, заслуговує на звання Героя України, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Бахмут (1560) 93 окрема механізована бригада (294)


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Топ коментарі
+10
Сили i здоровя вам хлопцi! Вiдваги вам не займати!
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09.10.2022 22:16
+6
Воїни !
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09.10.2022 22:12
+2
Захопили Зайцево, Опитне, і, схоже, Іванград. В самому Бахмуті зайняли усю "за Бахмутку" по річку. А так да, все хорошо, прекрасная маркіза.
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09.10.2022 22:23
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Навряд. Хоча ситуація, на жаль, іде до того
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09.10.2022 22:16 Відповісти
А якесь чмо,зановорежено коментує якогось андрія🤣🤣🤣
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09.10.2022 22:50 Відповісти
4 дні як ти тут ,навіщо, щоб написати, що кореші фейками страждають.
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09.10.2022 23:16 Відповісти
А якесь чмо Люся пише, що винні активісти.
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10.10.2022 00:53 Відповісти
ну мало хто що десь пише. Он вже 8-й місяць якесь чмо з телевізору віщає що воно герой боневтік.
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10.10.2022 01:19 Відповісти
Воїни !
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09.10.2022 22:12 Відповісти
Сили i здоровя вам хлопцi! Вiдваги вам не займати!
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09.10.2022 22:16 Відповісти
Захопили Зайцево, Опитне, і, схоже, Іванград. В самому Бахмуті зайняли усю "за Бахмутку" по річку. А так да, все хорошо, прекрасная маркіза.
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09.10.2022 22:23 Відповісти
Будем мати надію, що річку вони не перейдуть
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09.10.2022 22:45 Відповісти
ЯКІ ПРОСТІ Й ДОБРІ ЛЮДИ Є !!!
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09.10.2022 22:51 Відповісти
Ну як не досягли??Бои идут уже на окраинах города,в частном секторе.Ближайшие села-поселки спутники захвачены ********...Оборона медленно но по чайной ложке продавливается.Город 4 месяца под плотными обстрелами.Ну это тоже самое,что насрать в штаны,но утверждать что ничего не размазал и не воняет. Судя по последней тенденции,там ситуация близка к перелому,к сожалению не в нашу пользу.Пока по всем фронтам Украинцы удачно наступают,тут-полная ж..па,как в мае-июне месяце с Северодонецком и Лисичанском.Печаль
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09.10.2022 23:05 Відповісти
3 дні інтенсивно обстрілюють і здвинули лінію оборони в сторону захисників, 4 місяці просунулися на 1км.
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09.10.2022 23:39 Відповісти
Мда,ситуацію можна побачити як досить важку. Піски уже глибоко окуповані,дуже широка зона з невідомим статусом, орки продавили оборону досить на значній відстані. Жаль,що місяці оборони не дали змоги відкинути ворога і жаль що забезпечення не відповідає потребам захисників. Тримайтесь і бережіть Україну
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09.10.2022 23:14 Відповісти
Столько техники и боеприпасов захваченно в Харьковской области и почему часть этого вооружение не перекинуть в Бахмут ?
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09.10.2022 23:18 Відповісти
Виклади свій план в листі до Генштабу.
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10.10.2022 01:21 Відповісти
Их тоже в плен будут брать,откармливать и домой отсылать?
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09.10.2022 23:19 Відповісти
Они не комбатанты. Женевские конвенции наёмников не защищают. Со всеми вытекающими....
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09.10.2022 23:44 Відповісти
Женевская конвенция всех пленных защищает.
Войны нет,а значит и военнопленных,ее забыли обьявить.
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09.10.2022 23:51 Відповісти
стан війни зафіксувала Генасмблея ООН ще в 2014-му році.
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09.10.2022 23:57 Відповісти
То есть это в стане вийны Украина подала заявку на ЕС и НАТО?
Вы разберитесь там.
Хочется и рыбку съесть и на ...сесть.
На хитрую жопк всегда найдётся хер с винтом
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10.10.2022 00:33 Відповісти
Українці ще притрушену мордву москвороту не питали, що нам робити у власній хаті.
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10.10.2022 00:58 Відповісти
русский, ты не заблудился? Тебе лучше расчехляться подобным образом на срусь.сру.
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10.10.2022 03:11 Відповісти
 
 