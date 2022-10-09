"Вагнерівці" у Бахмуті успіху не досягли", - Ромео, 93-я бригада | Юрій Бутусов Інтерв’ю. ВIДЕО
Інтерв’ю з передової. 93-я механізована бригада захищає Бахмут і багато місяців об її оборону розбиваються хвилі російського наступу. Нашим воїнам дуже важко, перевага російських військ у боєприпасах а та артилерії значна. Але українські піхотинці, такі як Ромео, тримають позиції і майже кожного дня відбивають атаки російської бригади Вагнер.
Відео інтерв'ю з українським воїном опублікував на своєму ютуб-каналі голдовний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+10 Саша Пончик
показати весь коментар09.10.2022 22:16
+6 Ірландія
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+2 Олександр Земляний
показати весь коментар09.10.2022 22:23
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Войны нет,а значит и военнопленных,ее забыли обьявить.
Вы разберитесь там.
Хочется и рыбку съесть и на ...сесть.
На хитрую жопк всегда найдётся хер с винтом