"З ПВК можна піти лише на пенсію за старістю або в цинковій труні. Всі інші повертаються": власник ПВК "Вагнер" Пригожин розмовляє з зеками-найманцями, що залишилися без рук чи ніг. ВIДЕО

У мережі опублікували відео бесіди власника приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК "Вагнер") Євгена Пригожина з зеками-вагнерівцями, що залишилися без рук/ніг.

Відповідне відео опублікувано в мережі, повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео Пригожин розмовляє з російськими зеками-найманцями, що залишилися без ніг чи рук. За словами зеків, вони збираються повернутися до ПВК. Пригожин із посмішкою схвалює цей вибір: "З ПВК можна піти лише на пенсію за старістю або в цинковій труні. Інші всі повертаються".

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Пригожин називає зеків-найманців "героями війни, які раніше були порушниками". Як розповідає один із зеків, сидіти йому залишалося 13 років, тому втрачати йому не було чого.