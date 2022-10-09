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Новини Відео Війна
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"З ПВК можна піти лише на пенсію за старістю або в цинковій труні. Всі інші повертаються": власник ПВК "Вагнер" Пригожин розмовляє з зеками-найманцями, що залишилися без рук чи ніг. ВIДЕО

У мережі опублікували відео бесіди власника приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК "Вагнер") Євгена Пригожина з зеками-вагнерівцями, що залишилися без рук/ніг.

Відповідне відео опублікувано в мережі, повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео Пригожин розмовляє з російськими зеками-найманцями, що залишилися без ніг чи рук. За словами зеків, вони збираються повернутися до ПВК. Пригожин із посмішкою схвалює цей вибір: "З ПВК можна піти лише на пенсію за старістю або в цинковій труні. Інші всі повертаються".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські зеки в автозаках їдуть на війну в Україну. ВIДЕО

Пригожин називає зеків-найманців "героями війни, які раніше були порушниками". Як розповідає один із зеків, сидіти йому залишалося 13 років, тому втрачати йому не було чого.

Автор: 

найманці рф (2053) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+32
ні, кацапи явно не люди. якась генетична мутація без мозку
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09.10.2022 23:23
+29
Дохлый кацап хорошо,но калеченный кацап намного лучше.
Эту тварь ведь другим обслуживать
придётся, жопу потрирать,на каляске возить,яйца мыть.
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09.10.2022 23:21
+28
Чувак сидит с двумя руками и с одной ногой и говорит: терять-то нечего ))
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09.10.2022 23:24
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Дохлый кацап хорошо,но калеченный кацап намного лучше.
Эту тварь ведь другим обслуживать
придётся, жопу потрирать,на каляске возить,яйца мыть.
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09.10.2022 23:21 Відповісти
Та їм привяжуть палки до культяпок і повезуть знову на убой, і так поки кацапа не задвохсотять
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09.10.2022 23:25 Відповісти
Та може вже немає яїць, все зручніше, вже не потрібно мити...
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10.10.2022 00:03 Відповісти
"возвращение самоваров" )))))
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09.10.2022 23:22 Відповісти
Отлично звучит фраза от одноногого - "Нам терять нечего")))
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09.10.2022 23:31 Відповісти
там дальше тоже так нормально - "одни живут на тёплых дачах и поэтому им есть что терять..." )) он настолько тупой, шо описал сам себя. а те долбни, у которых нечего терять, так ничо и не поняли за кого он их имеет ))
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09.10.2022 23:50 Відповісти
слепой сказал посмотрим
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10.10.2022 05:19 Відповісти
Самовар-самый лучший руцький, такими я их люблю.
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09.10.2022 23:32 Відповісти
Майже згідний з Вами. "Майже" тому, що кращими за чудових "самоварів" є "бідони". По суті це ті ж самовари, але ще й без "краника".
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10.10.2022 01:16 Відповісти
ні, кацапи явно не люди. якась генетична мутація без мозку
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09.10.2022 23:23 Відповісти
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10.10.2022 00:02 Відповісти
Неудачная ветка хомо-сапиенс)
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10.10.2022 01:31 Відповісти
Квиток в один кінець.
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09.10.2022 23:24 Відповісти
Квиток в один пакет
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10.10.2022 01:32 Відповісти
Чувак сидит с двумя руками и с одной ногой и говорит: терять-то нечего ))
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09.10.2022 23:24 Відповісти
Біосміття, шо прігожин шо ці уркі
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09.10.2022 23:24 Відповісти
Навіщо знати про тупих зеків і як можна воювати без ніг і рук. Ворога потрібно вивчати,але не те,що часто іде від СБУ, та і цей непотріб
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09.10.2022 23:24 Відповісти
А потім всіх калік на острів Валаам
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09.10.2022 23:25 Відповісти
сверхдержава, чо
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09.10.2022 23:28 Відповісти
при СССР пог которому рыдает ***** еврейского ***ыденка Пригожина приклали бы к забору сняв штаны отимели бы во все дырки а потом отправили бы к оленям лет на 20 за антисоветскую деятельность или в дурку психушку.. до гроба деревянного...а тут воно **************.. ушлебок обрезанный...
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09.10.2022 23:28 Відповісти
******* упиряка
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09.10.2022 23:34 Відповісти
Собрал тех кому нечего терять и до полной утилизации. А дурачки думали что их отпустят после ранения на свободу да еще будут пенсию и пособия платить. Без ног еще посадят в машину со взрывчаткой и вперед шахидами работать
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09.10.2022 23:34 Відповісти
... состояние здоровья патриарха кирилла (владимира уундяева) резко ухудшилось. Есть большая вероятность, что уже в ближайшее время Митрополит Тихон (Жора Шевкунов) станет Патриархом. О скором становлении Шевкунова говорят в руководстве ФСБ и Совете Безопасности РФ. Транзит может начаться оригинальным образом. Смерть гундяева естественным образом отвлечет внимание от неудач на фронте и следом кадровые решения президента с новым премьер-министром и следующим президентом в одном лице к Новому году, отличный ход, теперь дело за малым.

https://t.me/generalsvr/1131
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09.10.2022 23:34 Відповісти
Предыдущего патриарха убили, головой о унитаз. Интересно с этим, подождут естественного ухода или Тихону уже нет мочи ждать
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09.10.2022 23:42 Відповісти
Слово "мочи" можно прочитать трояко.
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09.10.2022 23:52 Відповісти
Немає сечі гундяю витримувати всі ці борошна.
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09.10.2022 23:59 Відповісти
З мови зняли
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10.10.2022 00:15 Відповісти
От власне!
...А я ще нагадав би про лихих парфумів, котрі у себе в пеклі ждунами-почекунами навчилися придурюватись. Бо і в них сечі бракує...
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10.10.2022 01:08 Відповісти
А до чого тут Сечін?
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10.10.2022 02:13 Відповісти
Це гумор на кшталт бавовни.
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10.10.2022 07:08 Відповісти
путлер своего духовника Тихона назначает на свое скорое люксовое отпевание
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10.10.2022 04:59 Відповісти
Жора Шевкунов звучить як криміналітет
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10.10.2022 06:51 Відповісти
Звучить як аферист)))
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10.10.2022 08:40 Відповісти
Ну и как на это смотрит весь западный мир, что этот упырь в открытую террористическую группировку набирает?
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09.10.2022 23:36 Відповісти
надо у Болгар спросить ... как болгары выкинули на мороз 150 агентов ФСБ руских дипломатов, так в Болгарии, с тех пор, на 1-м складе и 2-х военных заводах произошли возгорания с последующей детонацией ....
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09.10.2022 23:38 Відповісти
А хто це западному миру рассказывает ? Де ці ЗМІ , що расказують правду ? Україна таких ЗМІ на западе не створила , а кацапські - замовчують правду
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10.10.2022 00:06 Відповісти
ну расказали Западу и что? что они могут сделать? что за тупые предьявы еще в ООН пожалуйтесь - детский лепет какой-то
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10.10.2022 05:02 Відповісти
А вас , кацапських тролей, не питають



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Реєстрація: 12.09.2022
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10.10.2022 08:34 Відповісти
тупой вопрос - Запад дает деньги и оружие вводит санкции
все остальное дело ЗСУ
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10.10.2022 05:00 Відповісти
ЧВК "******** холуй"- "Здохни должником"
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09.10.2022 23:37 Відповісти
"глубінний нарот", скрєпи", а в реальності - біосміття, кончені виродки...
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09.10.2022 23:39 Відповісти
Якщо в кацапа немає мізків, то йому й кінцівки не потрібні.
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09.10.2022 23:42 Відповісти
Pervaja cel dlia SBU dolzen bit etot povor,i drugyje togda zamolkli u kacapov.
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09.10.2022 23:49 Відповісти
"у одніх дачі, а вам тєрять нєчего" - це ж на кого він натякає про дачі? Невже про САМОГО? Крамольник.
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09.10.2022 23:55 Відповісти
Русиш швайн!
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09.10.2022 23:59 Відповісти
Так кацапські Зекі зі зброєю втекли до Криму . Воні ж не дурні дохнуть за Пригожина і Хутіна. Чому про це кацапські ЗМІ мовчать ?
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09.10.2022 23:59 Відповісти
Тут можна сказати тільки словами, що у схожому відео вже були: "дай краба".

P.S. 23 роки ув'язнення так просто не дають.
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10.10.2022 00:01 Відповісти
на видео в тюрьме он заявлял другие сроки:
"далее через полгода уходите домой, получив помилование"
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10.10.2022 00:14 Відповісти
Наші спецслужби регулярно мочили б таких прямо у сортирах улусу, якщо б наше керівництво працювало на нашу країну.
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10.10.2022 00:32 Відповісти
Путін Прігожин Патрушев це три піда@раса на «п»яких треба ліквідувати. Ну і звичайно всіх інших
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10.10.2022 00:53 Відповісти
вроде как бы гундяй мылится в цинковый ящик сыграть ))
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10.10.2022 01:06 Відповісти
да и путлер на камеру тоже че-то кашлять стал чаще
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ?
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10.10.2022 05:04 Відповісти
рецепт м'яса
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10.10.2022 01:11 Відповісти
Ну, що тут сказати. Хай би тішились болєзнийе, що не лишилися "самоварами" чи навіть "бідонами". Та й у якості великої подяки могли би пригожину правілку устроїть - пєро в бачіну і вєсь базар!
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10.10.2022 01:12 Відповісти
Добить.
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10.10.2022 01:16 Відповісти
Кацапи - це страшні виродки і нелюди , тому зрозуміти їх наміри неможливо , а просто всіх потрібно вбивати на нашій святій землі😡
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10.10.2022 02:05 Відповісти
А, теперь, - горбатый! По ходу, в девяностые состоялась криминальная революция. До сегодняшних дней у власти находились под прикрытием "демократии" и гос. институтов криминальные элементы. Тоска по совку, это в основном тоска по более или менее безопасному образу жизни застойных времен. Теперь вопрос: закончилось ли это время? И, не только в россии.
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10.10.2022 07:33 Відповісти
А як вони будуть воювать? Зроблять з них камікадзе? Деревʼяні культі вже витесують? Так тому, що дві відірвало, треба платформу, щоб їздить. Там вже був такий, на дошечці з коліщатами їздив, його в Херсоні зажмурили десь в готелі. Тільки він не воював, а більше язиком працював.
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10.10.2022 08:43 Відповісти
Утилізуючи вагнерівців Путін покращує крімінагенну сітуацію в Росії, тому що більшість ув'язнених після отримання свободи знов займаються грабунками. З нашого боку навпаки гинуть найкращі сини України, а злочинці сідять в теплі та в безпеці у в'язницях і після отримання свободи вони будуть грабувати та вбивати українців. Чому в Україні досі немає закону якій дозволяв би після півроку бойових дій гасити судимість нашим ув'язненим. Саме вагнеровці штурмують Соледар та Бахмут і показали завдяки жорсткій дісципліни високу ефективність.
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11.01.2023 10:23 Відповісти
 
 