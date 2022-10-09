"З ПВК можна піти лише на пенсію за старістю або в цинковій труні. Всі інші повертаються": власник ПВК "Вагнер" Пригожин розмовляє з зеками-найманцями, що залишилися без рук чи ніг. ВIДЕО
У мережі опублікували відео бесіди власника приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК "Вагнер") Євгена Пригожина з зеками-вагнерівцями, що залишилися без рук/ніг.
Відповідне відео опублікувано в мережі, повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео Пригожин розмовляє з російськими зеками-найманцями, що залишилися без ніг чи рук. За словами зеків, вони збираються повернутися до ПВК. Пригожин із посмішкою схвалює цей вибір: "З ПВК можна піти лише на пенсію за старістю або в цинковій труні. Інші всі повертаються".
Пригожин називає зеків-найманців "героями війни, які раніше були порушниками". Як розповідає один із зеків, сидіти йому залишалося 13 років, тому втрачати йому не було чого.
Топ коментарі
+32 Volodymyr Zakaluzhnyi #525091
показати весь коментар09.10.2022 23:23
+29 Alex Ukr #534564
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+28 Каратель Русни
показати весь коментар09.10.2022 23:24
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Эту тварь ведь другим обслуживать
придётся, жопу потрирать,на каляске возить,яйца мыть.
https://t.me/generalsvr/1131
...А я ще нагадав би про лихих парфумів, котрі у себе в пеклі ждунами-почекунами навчилися придурюватись. Бо і в них сечі бракує...
агентов ФСБруских дипломатов, так в Болгарии, с тех пор, на 1-м складе и 2-х военных заводах произошли возгорания с последующей детонацией ....
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Реєстрація: 12.09.2022
все остальное дело ЗСУ
P.S. 23 роки ув'язнення так просто не дають.
"далее через полгода уходите домой, получив помилование"
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ?