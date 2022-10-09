Воїни 92-ї бригади заганяють російську БМП в пастку та знищують її. ВIДЕО

В мережі показали відео знищення українськими воїнами 92-ї бригади російської БМП на Харківщині.

Відповідне відео опублікував блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

"Харківська область, злі люди з 92-ї ОМБр ЗСУ зовсім заганяли російську БМП у трусиках", - прокоментував він відео.

На відео воїни 92-ї бригади заганяють російську БМП в пастку та знищують її на перехресті вулиць в селі на Харківщині.

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