Воїни 92-ї бригади заганяють російську БМП в пастку та знищують її. ВIДЕО
В мережі показали відео знищення українськими воїнами 92-ї бригади російської БМП на Харківщині.
Відповідне відео опублікував блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.
"Харківська область, злі люди з 92-ї ОМБр ЗСУ зовсім заганяли російську БМП у трусиках", - прокоментував він відео.
На відео воїни 92-ї бригади заганяють російську БМП в пастку та знищують її на перехресті вулиць в селі на Харківщині.
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