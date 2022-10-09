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Воїни 92-ї бригади заганяють російську БМП в пастку та знищують її. ВIДЕО

В мережі показали відео знищення українськими воїнами 92-ї бригади російської БМП на Харківщині.

Відповідне відео опублікував блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

"Харківська область, злі люди з 92-ї ОМБр ЗСУ зовсім заганяли російську БМП у трусиках", - прокоментував він відео.

На відео воїни 92-ї бригади заганяють російську БМП в пастку та знищують її на перехресті вулиць в селі на Харківщині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці знищили російський танк. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) Харківщина (6054) знищення (7216) 92 окрема штурмова бригада (251)


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Топ коментарі
+37
розстріляли й спалили дурних кацапів як в тирі.
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09.10.2022 23:47
+32
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09.10.2022 23:50
+20
https://twitter.com/i/status/1579192726733475840 https://twitter.com/i/status/1579192726733475840
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09.10.2022 23:42
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https://twitter.com/i/status/1579192726733475840 https://twitter.com/i/status/1579192726733475840
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09.10.2022 23:42 Відповісти
Какой классный кабанчик , сразу видно шо не кацапський.
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11.10.2022 08:51 Відповісти
А чого це "в"єтнамцю" ікла не повиламували? Полінилися, чи що? Може він ще й не кастрований? Так його ж їсти не можна! Хіба що, добу, як мінімум, м"ясо маринувать!
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12.10.2022 12:55 Відповісти
розстріляли й спалили дурних кацапів як в тирі.
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09.10.2022 23:47 Відповісти
От тільки бмп ще встигла по нашим постріляти😥
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10.10.2022 00:11 Відповісти
то вони в шоці і зі страху лупили в космос... розуміючи, що в полон їх брати бажаючих немає.
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10.10.2022 00:15 Відповісти
Какая прелесть,это как на добранич диты,бальзам на рану
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09.10.2022 23:48 Відповісти
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09.10.2022 23:50 Відповісти
якісь новітні колеса в кацапзалізяки...
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10.10.2022 00:04 Відповісти
Гусеница слетела.
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10.10.2022 00:16 Відповісти
звичайно
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10.10.2022 00:25 Відповісти
Туди кацапам й дорога!
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09.10.2022 23:55 Відповісти
Что то долго ее мучили. Даже беспилотник применили который ефекта не дал
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10.10.2022 00:03 Відповісти
напевно курс молодого бійця проходили... вивчали способи враження вражини.
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10.10.2022 00:06 Відповісти
На те й літера «Б» у назві. А NLAW чи панцерфауста у хлопців не було.
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10.10.2022 00:14 Відповісти
Як неспеціаліст неспеціалісту можу сказати - не пишіть всяку хрень якщо хоч трохи не знаєте предмет про який пишете. Якщо ви вважаєте що від кожного попадання по танку ( в данному випадку бмп ) чимось противотанковим танк буде знищенно то це не так, Опять совковыми РПГ и мухами - ну муха теж рпг і якщо я не помиляюсь муха може пробити більше 5 листів броні бмп якщо їх скласти в стопку, у NLAW інший принцип враження цілі ніж рпг .
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10.10.2022 06:34 Відповісти
лайно хлопцям на голову, ще й руснявою виглядає огидно((
майте сором.
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10.10.2022 07:50 Відповісти
Кацапи так зраділи гарячому прийому в холодну погоду, що ввімкнули всередині святковий феєрверк, а якийсь ванька навіть намагався аплодувати з люка.
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10.10.2022 00:15 Відповісти
Та там не розбереш - чи-то один другому з люка помагав вибраться, чи то билися між собою - хто перший вилізе
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12.10.2022 12:58 Відповісти
Что то не очень они ее уничтожали. Хотя судя из видео по ней прилеты были со всех видов оружия, а БМП продолжала стрелять. Еще квадрокоптер тупил, мог хотябы ниже спуститься чтобы в люк попасть
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10.10.2022 00:20 Відповісти
Что поделаешь... Тебя же рядом со связкой гранат не было, ты бы им показал, как надо.
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10.10.2022 09:20 Відповісти
Героям слава!!!
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10.10.2022 00:27 Відповісти
таки я не понял, ванька, который из башни вылезть пытался, поджарился, или нет?
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10.10.2022 00:41 Відповісти
u-pal. Obratno v goriaščij jaščik.
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10.10.2022 23:58 Відповісти
Здоров'я усім українським воїнам! Даруй вам боже можливість повернутися живими!
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10.10.2022 00:47 Відповісти
Горить, *******!
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10.10.2022 01:19 Відповісти
а где джавелины и НЛАВы ?на складах припрятаны для обороны Киева ?
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10.10.2022 01:22 Відповісти
Для Арестовича. Щоб стріляв з вікна, як планував 24 лютого
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10.10.2022 01:43 Відповісти
Ты ещё маладой кракадил. Поэтому раскрою тебе маленький секрет - Киев это тоже Украина.
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10.10.2022 11:31 Відповісти
Одного харошего руського побачив - лежав на дорозі...
А що з іншими?
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10.10.2022 02:09 Відповісти
Красота, еще несколько дурных российских мамок не дождется домой своих сыновей-убийц.
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10.10.2022 03:54 Відповісти
гарно, але на початку кацапське БМП №631, а підірвали №539
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10.10.2022 08:38 Відповісти
Дивіться на 22 і 29 секундах, їх там дві...
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10.12.2022 02:29 Відповісти
Толстый троллинг кацапов в скорлупе на гусеницах.
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10.10.2022 19:06 Відповісти
Спецэффекты как в фильме "чистилище"
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10.10.2022 19:24 Відповісти
И как такую тварь брать в плен , **** . еще огрызалось , постреливало чмо бурятское ...
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10.10.2022 19:28 Відповісти
Без боя оно решило не сдаваться, о падлюка такая.
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10.10.2022 19:45 Відповісти
Так розумію що воно пуляло по господарці на куту,яка загорілась,тож кара також з вогнем.
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10.10.2022 20:49 Відповісти
Бальзам на сердце. Смерть ворогам!
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11.10.2022 01:26 Відповісти
красівоє
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02.04.2023 23:50 Відповісти
 
 