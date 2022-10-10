Діти співають у бомбосховищі гімн України під час ракетної атаки на Київ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому школярі в бомбосховищі співають гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис був зроблений у Києві під час ракетної атаки російських окупантів.

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