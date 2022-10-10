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Діти співають у бомбосховищі гімн України під час ракетної атаки на Київ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому школярі в бомбосховищі співають гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис був зроблений у Києві під час ракетної атаки російських окупантів.

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Автор: 

гімн (94) діти (5064) крилаті ракети (1073)


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Топ коментарі
+39
Діточки рідненькі-тримаймося!
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

СЛАВА УКРАЇНІ!
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10.10.2022 10:38
+33
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10.10.2022 10:35
+19
так-це майбунє української незламної нації...
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10.10.2022 10:40
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10.10.2022 10:35 Відповісти
Діточки рідненькі-тримаймося!
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

СЛАВА УКРАЇНІ!
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10.10.2022 10:38 Відповісти
Цвіт Нації!
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10.10.2022 10:39 Відповісти
так-це майбунє української незламної нації...
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10.10.2022 10:40 Відповісти
Молодці, дітки!
Ви наше майбутнє, хороше майбутнє.
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10.10.2022 10:43 Відповісти
МОЖЕ ЗЕ поверне льготне розмитнення авто для усіх українців ????

родинам треба їздити і дітей возити ‼️‼️
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10.10.2022 10:44 Відповісти
Возвращает что-то Кабмин. И хоть сегодня хватит писать Про всякие ЗЕ. Достали провокаторі
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10.10.2022 10:53 Відповісти
Чмоня настолько импотент, что не смог за выходные даже самовзорвать жилой дом в Москве по своим методичкам, чтобы в глазах всего мира это выглядело не так жалко. Весь мир сейчас реально увидит, как же ***** жалкое и убогое, притом и Китай, и Индия, и арабские страны. Гопник из питерского общежития (гоп - городское общежитие пролетариата), обиженный на весь мир, не способный победить на поле боя с бюджетом в 5 триллионов украденных у своего народа долларов страну, которая 30 лет не производила новые самолеты (спасибо от души Кучме за это). Только и может, что подпердывать из бункера, стреляя советскими ракетами (старыми и модифицированными), две трети из которых произвели мы по сути.
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10.10.2022 10:47 Відповісти
Чесно кажучи, така показуха трохи задовбує. Одна справа була сидіти в підвалі в Бучі чи Маріку, та інша в бомбосховищу в Києві. Це як пихаті тероборонщики столиці та реальні воїни в окопах
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10.10.2022 10:59 Відповісти
это не для "задовбанных", не поймет
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10.10.2022 11:53 Відповісти
Для нападения на Финляндию Сралину хватило 7 мин по деревушке Майнила..., которыми шмальнули НКВДисты...
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10.10.2022 11:00 Відповісти
Я пишаюся тим, шо я Українець і у нас НАРЕШТІ відроджується нація Українців! Слава Україні !!!
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10.10.2022 11:07 Відповісти
Ростіть щасливенькі !
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10.10.2022 11:12 Відповісти
Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.
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10.10.2022 11:15 Відповісти
Росте гідна заміна.Слава Україні !
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10.10.2022 11:20 Відповісти
 
 