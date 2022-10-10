"Це російський геноцид проти України", - іноземна журналістка біля місця падіння російських ракет. ВIДЕО 18+
Іноземна журналістка записала коротке відео біля одного з місць влучання російської ракети в Україні і назвала ракетну атаку російських окупантів геноцидом проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, знімальна група, очевидно, дуже швидко прибула на місце удару, адже в кадрі видно пошматоване вибухом тіло людини.
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+121 Деніс Войцеховський
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Поведінка Зеленського напередодні вторгнення нагадувала поведінку олігофрена який просовує руку в клітку з ведмедем щоби його погодувати
хвойда, О́льга Володи́мирівна Герасим'ю́к, застрелься.. с.ка
Этот идиот в погоне за хайпом взял на Украину ответственность за теракт совершенный ФСБ или хер знает кем. Если захочешь - найдешь в твитере.
РФ - страна террорист.
Кацап - нелюдь та раб *********** на швабре .
*****&РФ&Кацапи мають понесуть покарання.
хорощий кацапомордий мацкаль це МЕРТВИЙ МОЦКАЛЬ З ВІДСТРІЛЕНОЮ ГОЛОВОЮ...!!!
ВІБАЧТЕ ЗА ЦИНІЗМ...бо ЦЕ ДІЙСНО ТРАГЕДІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ....!!!
Але для тих кацапомордих чухраінців з "какай разніцей" і "рацєянє наши братья" ще раз НАГОЛОШУЮ, ЯКЩОБ ЦЕ НЕ БУВ ВАШ ЖИТЄВИЙ ПОХРЕНІЗМ І НЕ ЗАКЛИК ДО УСЬОГО руzzкого. що ви робили до 24 лютого 2022 року. то не було б війни в УКРАЇНІ і не вбивали б вас, ваші кацапоморді братья...!!!
Тепер ви знаєте мерзоти, скільки невинних людей і дітей втратили життя з завашого кацапо-чухраінского скавчання "кака разніца, что-что, как-как, гзе-гзе, путя помогі, нас ущемляют бандери"...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СЛАВА УСІМ ГЕРОЯМ ЩО БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ...!!!
ВІЧНА ПАМЯТЬ УСІМ ПОЛЕГЛИМ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ та невинно убієнним...!!!
Не те щоб хотів щоб Харків бомбили, але вся Україна в огні....