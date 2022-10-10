"Це російський геноцид проти України", - іноземна журналістка біля місця падіння російських ракет. ВIДЕО 18+

Іноземна журналістка записала коротке відео біля одного з місць влучання російської ракети в Україні і назвала ракетну атаку російських окупантів геноцидом проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знімальна група, очевидно, дуже швидко прибула на місце удару, адже в кадрі видно пошматоване вибухом тіло людини.

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