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"Це російський геноцид проти України", - іноземна журналістка біля місця падіння російських ракет. ВIДЕО 18+

Іноземна журналістка записала коротке відео біля одного з місць влучання російської ракети в Україні і назвала ракетну атаку російських окупантів геноцидом проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, знімальна група, очевидно, дуже швидко прибула на місце удару, адже в кадрі видно пошматоване вибухом тіло людини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Повітряних силах розповіли, чим окупанти б’ють по Україні: Збито 45 із 80 ракет. Знищено 9 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28428)


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Топ коментарі
+121
Це і треба показувати на весь світ. Щоб всі знали: росія слабка, вона не може вести повноцінну війну, тому вдається до тероризму. Тому що тероризм - це зброя слабких. Тих, хто не може впоратись з регулярними військами супротивника.
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10.10.2022 12:47
+73
дебил ватный не амерам - а американцам с помощью которых ЗСУ жарят ваших ублюдков и чмобиков
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10.10.2022 12:49
+62
Смерть раша-фашистському бидлу!!!!! ні співчуття, ні поваги....
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10.10.2022 12:48
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Це і треба показувати на весь світ. Щоб всі знали: росія слабка, вона не може вести повноцінну війну, тому вдається до тероризму. Тому що тероризм - це зброя слабких. Тих, хто не може впоратись з регулярними військами супротивника.
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10.10.2022 12:47 Відповісти
Ми це уже дивимося. Кожний день іде стрічка про Україну, внизу кожного каналу. Тримайтесь, боляче, тяжко, сумно.
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10.10.2022 12:52 Відповісти
московія кацапія або error404
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10.10.2022 17:13 Відповісти
коментар відмічено як спам
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10.10.2022 12:47 Відповісти
дебил ватный не амерам - а американцам с помощью которых ЗСУ жарят ваших ублюдков и чмобиков
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10.10.2022 12:49 Відповісти
Не звизди клоун. Нормальные американцы коих большинство поддерживают Украину.
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10.10.2022 19:29 Відповісти
ano uščerbnoe i ne znae, *********** ne skazala na jaščike, ščo v Amerike 78 procentov naroda vyskazyvajutsia za bolee bystruju i bolee oščutimuju pomošč dlia Ukraini. Tipa bei kussapov Pentagon, ta pomogaj Ukraine takoe delatj.
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10.10.2022 22:46 Відповісти
Смерть раша-фашистському бидлу!!!!! ні співчуття, ні поваги....
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10.10.2022 12:48 Відповісти
Скот, кровь и этого человека на тебе, твоей скотской семейке и остальных скотах со скотного двора с вывеской "Белоруссия".
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10.10.2022 12:48 Відповісти
У нас перед початком війни був "ідеальний шторм" : ржали і гигикали , Президент з асфальтоукладчиком , скорочення армії і "перестать стрєлять" - то чому не напасти !?
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10.10.2022 12:54 Відповісти
Розділяю подібні оцінки.

Поведінка Зеленського напередодні вторгнення нагадувала поведінку олігофрена який просовує руку в клітку з ведмедем щоби його погодувати
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10.10.2022 13:46 Відповісти
Олігофрена? Навіть олігофрен,не дивлячись на чисельні попередження закордонних урядів і розвідок,не зробив би такого: здав за день весь Південь,залишив без прикриття Київ.Чернігів.Сумську область, переслідує Кривоноса що не здав Жуляни,випустив всю ОПЗЖ,жодного удару у відповідь по Рашці і її братєльниках сябрах..Ні,Вовка Членограй це щось інше.....
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10.10.2022 15:25 Відповісти
І не розірвав дипломатичні відносини з білорусією, бо в Арахламідії там бізнес.
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10.10.2022 17:09 Відповісти
доречі весь бітум з підарашки влада робила подвійний злочин перенаправила бюджет міноборони на інші витрати поперше ,а подруге відбувалася торгівля з агресором.
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10.10.2022 14:13 Відповісти
Занімій придурку.
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10.10.2022 16:35 Відповісти
ООН має бути реформована. Весь демократичний світ повинен винести вирок Росії - країні терористу і спонсору тероризму.
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10.10.2022 12:56 Відповісти
ООН це взагалі зайва контора от слова зовсім ...
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10.10.2022 13:18 Відповісти
московія кацапія або error404
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10.10.2022 17:14 Відповісти
Дурна, озвірівша московія робить все для нашої перемоги, вона гуртує та гартує українців, а західний світ ще більше буде допомогати нам у тому, щоб ця перемога трапилася якнайскоріше
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10.10.2022 12:56 Відповісти
***** вже зрозумів що він мрець й зробили це Українці, він просто хоче вбити як найбільш Українців , з помсти.
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10.10.2022 14:00 Відповісти
А де там Амнесті? Російського лайна в рот набрали?
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10.10.2022 12:58 Відповісти
У очільника Амнесті прізвище Артємьєв. Є ще питання до Амнесті?
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10.10.2022 13:42 Відповісти
Помиляєтесь, Амнесті з рашистами справ немає.
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10.10.2022 15:45 Відповісти
Та ви шо?
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10.10.2022 17:11 Відповісти
значить мають справу із кацапами
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10.10.2022 17:15 Відповісти
Рашисти чи "хороші русскіє" - яка різниця. Вже читали все, що АІ думає про цю війну. Банальне бажання сподобатись всім, нікого не зачепити, змішати все в одну купу і пробігти між крапельками.
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10.10.2022 18:08 Відповісти
ото на сайті вся "робота" - піздаболи крємльовські
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10.10.2022 14:06 Відповісти
Ні.
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10.10.2022 15:44 Відповісти
Ничё главное кацапский альфа-банк в Украине деньги стрижёт Кто там его глава фридман а ну тогда понятно почему его не прикрыли фридманы всех стран объеденяйтесь ( Из википедии альфа-банк крупнейший частный банк расии занимет четвёртое место по активам )Но наивным Украинцам сказали что ему в Украине сменят название Оцэ пэрэмога А вечером видосик от гунявого посмотрим о том как он всех найдёт и накажет Так этот день и переживём
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10.10.2022 13:02 Відповісти
Зєля-аніматор, чому іномовленя УКРАЇНИ на увесь притомний Світ, блдь, йде виключно кацапською?.. їм дебілам пофіг, що співають твої інтердєвочкі, медведчуківськкі продажні солов'ї
хвойда, О́льга Володи́мирівна Герасим'ю́к, застрелься.. с.ка
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10.10.2022 13:05 Відповісти
Спасибо Мише Подоляку за сегодняшний обстрел Украины.
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10.10.2022 13:06 Відповісти
Це не Міша, Це ветиринар Данилов похайпував...
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10.10.2022 13:14 Відповісти
Хто хайпував 24 лютого?
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10.10.2022 13:52 Відповісти


Этот идиот в погоне за хайпом взял на Украину ответственность за теракт совершенный ФСБ или хер знает кем. Если захочешь - найдешь в твитере.
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10.10.2022 14:25 Відповісти
А почему это уничтожение моста по которому поставляется снабжение для войны против Украины и уничтожения украинцев следует считать "терактом"?! Может тогда и убийство вояк из эРэФии это тоже "терроризм"?! А вот удар по мирным домам, гражданским объектам всегда было и есть терроризмом. К тому же не стоит забывать, что крымский мост был и есть объект незаконно построенный для соединения страны оккупанта с оккупированной ею территорией без какого либо согласмя со стороны законного владельца Крыма, а именно Украины!!!
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10.10.2022 16:31 Відповісти
Ты у меня это спрашиваешь? Объясню. Если бы это сделала Украина - это был бы удар и поражение стратегического моста. А так как это сделано х.з. кем, то это теракт. Официального заявления про нанесения удара Украиной по мосту не было, был хайп идиотов на государственных должностях и не имеющих никакого отношения к силовым структурам, которые тупо приписали Украине взорванный мост.
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10.10.2022 18:27 Відповісти
путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап - нелюдь та раб *********** на швабре .
*****&РФ&Кацапи мають понесуть покарання.
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10.10.2022 14:04 Відповісти
Когда на чатрулетке английские девушки попадают на руZZкого музыканта-интелектуала и узнают who is who - они вырубают связь. ( ответ на "хіба можна так хайпувати")
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10.10.2022 14:10 Відповісти
На жаль таке відео у Рашці називають "голівудською постановкою", а рашисти розуміючи що це відео є реальними навіть радіють тому як вони знищують мирних громадян, їх дома, підприємства та інфраструктуру зовсім ніяк не маючу відношення до військової. Тому усім потрібно розуміти те, що ми маємо справу із справжніми нацистами з еРєФії, а не з якімось "обдуреними пропагандою".
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10.10.2022 16:26 Відповісти
ОЦЕ НАУКА ДЛЯ УСІХ УКРАЇНЦІВ, ЯК ТРЕБА СЕБЕ ПОВОДИТИ З КАЦАПОМОРДИМИ МАЦКАЛЯМИ...!!!
хорощий кацапомордий мацкаль це МЕРТВИЙ МОЦКАЛЬ З ВІДСТРІЛЕНОЮ ГОЛОВОЮ...!!!

ВІБАЧТЕ ЗА ЦИНІЗМ...бо ЦЕ ДІЙСНО ТРАГЕДІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ....!!!

Але для тих кацапомордих чухраінців з "какай разніцей" і "рацєянє наши братья" ще раз НАГОЛОШУЮ, ЯКЩОБ ЦЕ НЕ БУВ ВАШ ЖИТЄВИЙ ПОХРЕНІЗМ І НЕ ЗАКЛИК ДО УСЬОГО руzzкого. що ви робили до 24 лютого 2022 року. то не було б війни в УКРАЇНІ і не вбивали б вас, ваші кацапоморді братья...!!!
Тепер ви знаєте мерзоти, скільки невинних людей і дітей втратили життя з завашого кацапо-чухраінского скавчання "кака разніца, что-что, как-как, гзе-гзе, путя помогі, нас ущемляют бандери"...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СЛАВА УСІМ ГЕРОЯМ ЩО БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ...!!!

ВІЧНА ПАМЯТЬ УСІМ ПОЛЕГЛИМ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ та невинно убієнним...!!!
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10.10.2022 18:41 Відповісти
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10.10.2022 20:44 Відповісти
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10.10.2022 21:53 Відповісти
У Харкові тихо, домовились чи як це розуміти ...
Не те щоб хотів щоб Харків бомбили, але вся Україна в огні....
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10.10.2022 21:59 Відповісти
Смерть маскалям.
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11.10.2022 00:59 Відповісти
це ти байдену скажи який боіться терориста назвати терористом...
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11.10.2022 21:48 Відповісти
это блогер-проститутка SVETLANKA раскручивает себя на смертях. ей всё равно кто умер хохол или русский. так сегодня зарабатывают деньги
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03.12.2022 06:29 Відповісти
 
 