Ракетний терор Росії: Путін намагається переломити хід війни | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
Сьогодні о 22:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" прокоментує ракетну атаку РФ на інфраструктуру України та проаналізує ситуацію на фронті.
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Топ коментарі
+12 Лилия Стацкая
показати весь коментар10.10.2022 22:00
+7 Maxim Ak-Murza
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+7 Neftekachka Beznadega
показати весь коментар10.10.2022 22:11
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"Ці атаки лише ще більше посилюють нашу прихильність стояти з народом України стільки часу, скільки потрібно", - написав Байден у своїй заяві в понеділок. " Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо нав'язувати Росії ціну її агресії, притягати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та військові злочини, а також надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи".