Ракетний терор Росії: Путін намагається переломити хід війни | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Сьогодні о 22:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" прокоментує ракетну атаку РФ на інфраструктуру України та проаналізує ситуацію на фронті.

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