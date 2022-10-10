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Вакарчук заспівав на пішохідному мосту в Києві, який сьогодні витримав ракетну атаку РФ. ВIДЕО

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заспівав на Пішохідно-велосипедному мосту в центрі Києва, який сьогодні зазнав ракетного удару з боку РФ.

Відповідне відео Вакарчук опублікував на свої сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я на нашому Пішохідно-велосипедному мосту заспівав пісні, зокрема, "Місто Марії", яка присвячена Маріуполю. І знаєте, чому? Кажуть, конструкція мосту зроблена саме зі сталі Азовсталі.

Згадую, 22 лютого, за два дні до російського повномасштабного вторгнення, ми з Океаном Ельзи зробили імпровізований виступ на цьому ж мосту в Києві. Відчували тоді, що маємо бути всі разом, як один.

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Сьогодні рашистські ракети, в чергове, тероризували Україну і Київ.

Та їм ніколи не вдасться зруйнувати міст між душами і серцями українців!

Азов - сталь!

Ми - переможемо!

Слава Україні!

Героям слава!" - заявив Вакарчук.

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) Київ (19457) міст (1231)


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Топ коментарі
+32
Шо не кажіть, а як виконавець Вакарчук незрівнянний
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10.10.2022 21:05
+26
В ответ на террор пошла ответка по военным объектам россиян. ВСУ наносит ракетные удары по военным объектам в Белгородской и Ростовской областях, а также на оккупированных территориях.
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10.10.2022 21:11
+26
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10.10.2022 21:14
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Вакарчук передай челендж ***** пускай тоже завоет на крымском мосту
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10.10.2022 21:02 Відповісти
Шо не кажіть, а як виконавець Вакарчук незрівнянний
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10.10.2022 21:05 Відповісти
Та самий звичайний, тисячі не гірших.
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10.10.2022 21:08 Відповісти
автор ??
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10.10.2022 21:20 Відповісти
пішла на хєр, псина кацапська. Вас, мудаків фашистських, відверто принижують на Українських пабліках і в коментах, а ви, мразота, всеодно обіссяні лізете за новою порцією лайна на свої тупі макітри ).
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10.10.2022 21:57 Відповісти
А як людина - гімно!
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10.10.2022 22:11 Відповісти
Видимо вы, кроме "пения" Сявы, слушаете только шансон.
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11.10.2022 07:40 Відповісти
На руїнах і на трупах?
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11.10.2022 08:26 Відповісти
😭 пісня 💔
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10.10.2022 21:07 Відповісти
Модер, не витирай кацапських свиней, так буде веселіше. Дай публіці "відірватися".
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10.10.2022 21:09 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!

СЛАВА НАЦІЇ!!!

СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!!!
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10.10.2022 21:10 Відповісти
В ответ на террор пошла ответка по военным объектам россиян. ВСУ наносит ракетные удары по военным объектам в Белгородской и Ростовской областях, а также на оккупированных территориях.
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10.10.2022 21:11 Відповісти
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10.10.2022 21:13 Відповісти
Поки бачив тільки відео якогось зірваного сарая тіпа в криму. Будемо чекати якихось відео підтверджень з території свинособакії.
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10.10.2022 21:14 Відповісти
Тимчасово окупований Джанкой. Горить-палає база рашистів.
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10.10.2022 21:19 Відповісти
Не раскачивайте вулык, и не постите копипасту типа, "только что вернулся отец, ничего не обьяснил, велел собирать вещи и затариться продуктами на две недели, похоже началось"...
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10.10.2022 21:16 Відповісти
про иностранные дивизии врут конечно
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10.10.2022 21:18 Відповісти
В Белгородской области уничтожено три установки С-300.

В Брянской области удар по военному полигону.
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10.10.2022 21:27 Відповісти
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10.10.2022 21:14 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ - ВАКАРЧУК СЛАВА...
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10.10.2022 21:15 Відповісти
...ну ні, не зовсім оте, що Ви сказала
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10.10.2022 21:20 Відповісти
Ну то десь близенько
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10.10.2022 21:23 Відповісти
...ну але ж це наш сукин син
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10.10.2022 21:36 Відповісти
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10.10.2022 21:16 Відповісти
.
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10.10.2022 21:52 Відповісти
Добре що цей гівнюк не заспівав пісню,не моя война...
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10.10.2022 21:19 Відповісти
Від дзеркала відійди, щоб гімюка не бачити
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10.10.2022 21:22 Відповісти
То може пісня від імені тих, хто вважє цю війну не їхньою ??
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10.10.2022 21:25 Відповісти
«Не твоя війна» - Океан Ельзи . Багато хто питає "чому не твоя війна", але ж хіба ми її почали? Хіба ми її готували? Хіба це ми прийшли на чужу землю зі зброєю? НІ! Це не наша війна, бо не ми її почали, але ми прийняли виклик та саме ми її переможно закінчимо! (автор, продюсер - Святослав Вакарчук, режисер відео - Howard Greenhalgh). За словами Вакарчука, головна битва - всередині кожного з нас, всередині нашого суспільства. "Адже «твоя війна» - це боротьба з власними комплексами, страхами щось змінити, вплинути на те, що відбувається навколо тебе, не звинувачувати «десь і когось», а брати ситуацію в свої руки. Це - надскладно, та без цього немає успішного майбутнього ні у людини, ні у суспільства, ні у країни", - наголошує Вакарчук. Одним з головних елементів відео «Не твоя війна» є така собі монета випадкового вибору з темною та світлою сторонами. Цей образ виник з ідеї режисера зобразити суспільство, яке чекає, а не діє, яке сторонньо спостерігає, в який же бік впаде монета, «пощастить-не пощастить» в черговий раз. А це - шлях занепаду, а аж ніяк не розвитку. Та в кінці відео, зображена в ньому спільнота все-таки отримує шанс на розвиток й далі все залишається вже в її руках. А монета просто зникає.
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10.10.2022 21:56 Відповісти
все проще - не твоя війна это смесь не защищаться авось само пройдет и мира маска...
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10.10.2022 22:03 Відповісти
>а брати ситуацію в свої руки
ну да, брать ситуацию в свои руки это сказать что это не моя война сами там разбирайтесь...
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10.10.2022 22:04 Відповісти
это была неуклюжая попытка подорвать ато, воздействие на военных, надеюсь не за бабки из раши
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10.10.2022 22:09 Відповісти
Йому платив зять кучми..
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10.10.2022 22:20 Відповісти
Так . А лугандони казали що це пісня про них , про те як вони захищають правду а нациків погнали на не їхню війну. І взагалі він мені гидкий хоч і талановитий. Він , за бабки створив партію "голос" , відтягнув на неї голоси і привів це що зараз маємо до влади. А тепер він співає то на мосту , то вілицях визволених міст .Орден йому дали вже чи ще ні? Данилко отримав.
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11.10.2022 06:31 Відповісти
врываются рашисты в дом берут твою семью, ты порываешься их защитить, а тебе такие - друг, это не твоя война успокойся
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10.10.2022 22:12 Відповісти
Одним з головних елементів відео «Не твоя війна» є така собі монета випадкового вибору з темною та світлою сторонами.
=========
Хай засуне ту монетку собі в зад,гімнюк....
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10.10.2022 22:12 Відповісти
призыв не идти на войну, в данном случае защищаться...
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10.10.2022 22:16 Відповісти
.
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10.10.2022 21:20 Відповісти
Ми вистоїмо! 🇺🇦
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10.10.2022 21:50 Відповісти
Йшов би цей співака на фронт. Толку з нього що з депутата, що з "пєвуна"...
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11.10.2022 06:29 Відповісти
Кочет прокукарекал на мосту, предварительно дважды обосравшись без боя. Сява это еще один "теробороновец" но пока не орденоносец.
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11.10.2022 07:43 Відповісти
Набіса нам про це знати ?
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26.10.2022 10:52 Відповісти
 
 