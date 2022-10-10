Вакарчук заспівав на пішохідному мосту в Києві, який сьогодні витримав ракетну атаку РФ. ВIДЕО

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заспівав на Пішохідно-велосипедному мосту в центрі Києва, який сьогодні зазнав ракетного удару з боку РФ.

Відповідне відео Вакарчук опублікував на свої сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я на нашому Пішохідно-велосипедному мосту заспівав пісні, зокрема, "Місто Марії", яка присвячена Маріуполю. І знаєте, чому? Кажуть, конструкція мосту зроблена саме зі сталі Азовсталі.

Згадую, 22 лютого, за два дні до російського повномасштабного вторгнення, ми з Океаном Ельзи зробили імпровізований виступ на цьому ж мосту в Києві. Відчували тоді, що маємо бути всі разом, як один.

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Сьогодні рашистські ракети, в чергове, тероризували Україну і Київ.

Та їм ніколи не вдасться зруйнувати міст між душами і серцями українців!

Азов - сталь!

Ми - переможемо!

Слава Україні!

Героям слава!" - заявив Вакарчук.