Ткач заявив про перешкоджання його журналістській діяльності через сюжет про гонщиків-мажорів: невідомі чоловіки приходили до родини водія знімальної групи. ВIДЕО

Журналіст Михайло Ткач заявив про перешкоджання його журналістській діяльності. Він пов’язує інцидент з його розслідування щодо вуличних перегонів мажорів.

Відео із заявою він опублікував на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Це публічна заява про злочин і перешкоджання моїй журналістській діяльності. Годину тому до водія моєї знімальної групи і члену нашої команди прийшли шестеро чоловіків, четверо з них були у військовій формі, двоє - чорному одязі. Один з них представився поліцейським. І заявив, що водій став винуватцем ДТП та залишив місце пригоди. Почали розпитувати дуржину водія, де він працює, чи він журналіст, чи оператор, чи працює він з Михайлом Ткачем. Найголовніше, що цікавило цих чоловіків, вік яких близько 30-35 років, де розташовується офіс, у якому працює Михайло Ткач і "Українська правда". Коли донька водія зателефонувала батькові і намагалася дати слухавку одному з чоловіків, вони пішли. Цілюди не приїхали на поліцейському авто, а прийшли пішки до дому до водія, з яким ми нещодавно зняли сюжет про гонщиків-мажорів, які порушують спокій людей у цей воєнний час, влаштовуючи перегони. Я на пряму пов'язую цей факт зі зйомками та публікацією цього матеріалу, та продовженням нашої журналістської діяльності стосовно цих гонщиків та їх вуличних перегонів. Закликаю правоохоронні органи відреагувати на це", - заявив журналіст.

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