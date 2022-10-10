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Зеленський розповів, де лишаються проблеми з електрикою після ударів РФ: "Росія спеціально завдала їх саме в ранкову годину пік. Це характерна тактика терористів". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив про актуальну ситуацію по регіонах щодо відновлення електропостачання та інфраструктури, пошкоджених внаслідок російських атак 10 жовтня.

Про це він розповів у своєму вечірньому звернені, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогий український народе!

Ще один день нашої оборони. День складний.

Зараз по всій країні тривають відновлювальні роботи. Всі обʼєкти, які були пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо. Це лише питання часу. Я поставив завдання всім структурам нашої держави відпрацювати так, щоб відновлення було максимально швидким.

У частині міст, у частині регіонів, де електропостачання було перерване через обстріли, подача електрики вже відновлена.

Станом на цей час: Харківщина – відновлено постачання енергії на 50%. Енергетикам потрібно кілька годин, щоб відновити електрику для більшості районів.

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Полтавщина – відновлено майже всюди. Миколаївщина, Запоріжжя, Одещина – підключені. Черкаси – є. Хмельницький – у більшій частині міста світло є.

У деяких містах, у деяких районах ще треба попрацювати, щоб дати людям енергію. Чернігівщина, Сумщина, Київ і Київщина, Львівщина, Тернопільщина, Дніпропетровщина – працюємо. Десь потрібні години, десь треба почекати трохи більше, але результат буде всюди.

На жаль, 12 людей сьогодні загинули від цієї терористичної атаки. Понад 80 поранені або травмовані. Усі, хто звернувся по допомогу, отримують її.

Збройні Сили України, розвідка, Служба безпеки України та всі, хто залучений до захисту нашої держави, також виконують свої завдання.

З 84 російських ракет, що були запущені проти України, 43 збиті. З 24 російських безпілотників 13 збито. І навіть після цього кожні десять хвилин я отримую повідомлення про збиття іранських "Шахідів".

Тільки за останні години...

16:28 – "Шахід" знищено, район Літки.

17:26 – Кременчук, "Шахід" знищено.

17:36 – Черкаси, "Шахід" знищено.

17:40 – Довгинцеве, Кривий Ріг, "Шахід" знищено.

17:50 – Апостолове, "Шахід" знищено.

І так увесь день. Зараз, коли я говорю, я продовжую отримувати ці повідомлення. Тому дотримуйтеся, будь ласка, правил безпеки та зважайте на повітряну тривогу. Небезпека ще є. Але ми боремось.

Я дякую нашим Повітряним силам та підрозділам Сухопутних військ, що були залучені сьогодні!

Очільники терористів кажуть, ніби вони влучили по всіх цілях, які планували.

По-перше, брешуть, як завжди.

По-друге, брешуть, як завжди. Погляньте на їхні реальні цілі, окрім обʼєктів енергетики. Погляньте тільки на один лише приклад нашої столиці...

Перехрестя у Києві, де я стою. Перехрестя вулиці Володимирської та бульвару Шевченка. Ось така ціль.

Сімсот метрів звідси – дзвіниця Софійського собору. Москви ще не було, коли він уже стояв.

Трохи далі – Володимирська гірка, місце, яке стало джерелом християнства й культури для сходу Європи. Зокрема для території, яка значно пізніше стала називатися Росією.

Поруч зі мною – корпуси університету Шевченка, який невдовзі відзначатиме 190 років. Вони пошкоджені зараз цим російським ударом. Але ми все відновимо.

Міський Будинок учителя теж сьогодні зачепило. Свого часу там працювала Українська Центральна Рада, і це місце завжди буде для українців місцем памʼяті про нашу величну історію державотворення.

І прямо за мною – дитячий майданчик у парку Шевченка, який теж став мішенню для російської ракети. Але він не просто у парку Шевченка. Він на одній із головних київських музейних вулиць. Зокрема, пошкоджено цим ударом терористів Музей мистецтв імені Ханенків.

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І так по всіх містах нашої держави – цивільні, культурні, освітні обʼєкти. Хто може із цим усім воювати? Хто може радіти з ударів по таких обʼєктах і по такій землі?

Вони кажуть, що хочуть зіштовхнути Україну у XVIII століття. Але вони самі випали у значно давніший час, у час дикунів, якими вони стали цілком свідомо.

А Україна все одно залишиться у XXI столітті.

Київ бачив різних чужинців. І пережив їх усіх. Київ переживе й цю навалу терористів, у яких немає історії, немає традиції, немає культури. Вони тимчасові. І навіть якщо 70 років живуть, нічого не встигають зрозуміти.

Україну неможливо залякати. Тільки ще більше обʼєднати. Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконати, що терористів треба знешкоджувати.

Російська армія спеціально завдала цих ударів саме в ранкову годину пік. Це характерна тактика терористів. Вони хотіли нагнати більше страху й зачепити більше людей. Вони зачепили. Вони зачепили увесь світ.

Сьогодні я вже говорив з канцлером Німеччини, Президентом Франції, Еміром Катару, Президентом Польщі, Премʼєр-міністром Нідерландів, Премʼєр-міністром Британії та Генеральним секретарем ООН.

Провів зустріч з Послом США. Заплановані зараз у мене розмови з Премʼєр-міністром Канади та Президентом Сполучених Штатів. Завтра – Премʼєр-міністр Італії.

Дякую всім за чітку підтримку!

Консолідуємо світ. І відчуваю, що світ з нами. На завтра вже заплановане й екстрене засідання G7. Працюємо над резолюцією для Генеральної Асамблеї ООН щодо засудження Росії за всі її ескалаційні кроки, за її терор. Терор неминуче отримує глобальну відповідь. І відвертість російського терору тільки спонукає всіх до більшої рішучості.

Щодо енергетики. Ми зробимо все, щоб відновити нормальне виробництво й постачання електрики. Нам потрібно, щоб електрика була в усіх родин, незалежно від будь-яких проявів російського терору. Нам потрібно, щоб енергією були забезпечені всі наші домівки, в усіх областях", - розповів Зеленський.

Тому зараз нам потрібне розумне споживання електрики. Є години пікового навантаження на енергосистему – із 17-ї до 22-ї. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, прасування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносьте – до 17-ї години чи після 22-ї. Велике прохання.

Що більше українців споживатимуть електрику саме так, то стабільніше працюватиме наша енергосистема.

Ми робимо все, щоб отримати сучасну ППО. І я дякую партнерам, які вже прискорюють постачання.

Робимо все, щоб посилити наші Збройні Сили. І вже зараз окупанти не можуть нічого нам протиставити на полі бою, а тому і вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще боліснішим для ворога. І відновимо все зруйноване.

Будь ласка, допомагайте одне одному! Будь ласка, піклуйтеся про тих, хто залишається на самоті в таких обставинах! Вірте в себе, в Україну, у Збройні Сили України та в нашу перемогу!

Автор: 

Зеленський Володимир (23803)


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Топ коментарі
+29
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10.10.2022 22:46
+13
І тому ти вкрав 90млрд з фінансування армії на 23 рік та направив їх на велике крадівництво?
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10.10.2022 22:49
+12
"Я дякую нашим Повітряним силам"

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10.10.2022 22:52
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10.10.2022 22:46 Відповісти
👍
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10.10.2022 22:50 Відповісти
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10.10.2022 22:58 Відповісти
я случайно сегодня включил зе марафон увидел Ленку скумбрию - блевонул и быстро выключил
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11.10.2022 00:05 Відповісти
как-то старайтесь осторожнее с телевизором - сейчас не время разбрасываться едой.
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11.10.2022 00:14 Відповісти
вместо тухлой скумбрии - взял свежую селедку
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11.10.2022 00:23 Відповісти
если продать телевизор, то хватит всей семье хорошую селедку есть целый год. К концу года бонусом возможно даже удастся заговорить на норвежском.
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11.10.2022 00:36 Відповісти
это очень жестоко - на это я пойтить не могу - я без тв(спорт футбол) и компа жить уже не смогу
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11.10.2022 00:42 Відповісти
ну, не знаю. Отдельных футбольных теликов пока не придумали, так что придётся вам жить без внезапного знания норвежского, и с сознанием того, что где-то в нём маячит в зелемарафоне скумбрияповосемь.
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11.10.2022 00:55 Відповісти
слава богу норвежский я немного знаю - и регулярно смотрю их новини..
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11.10.2022 01:24 Відповісти
Не разу не видел телемарафон. Єто что еще и телевизор надо купить ?
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11.10.2022 09:20 Відповісти
увезу тебя Я в дурку
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11.10.2022 08:27 Відповісти
І тому ти вкрав 90млрд з фінансування армії на 23 рік та направив їх на велике крадівництво?
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10.10.2022 22:49 Відповісти
"Я дякую нашим Повітряним силам"

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10.10.2022 22:52 Відповісти
Тому що армія не на часі, на часі асфальт біля кацапії та окупованих територій
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10.10.2022 22:58 Відповісти
Хотілося б вірити у щирість його слів…
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10.10.2022 22:53 Відповісти
Він брехав ще на початку своєї каденції. Як йому можна вірити?
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10.10.2022 22:57 Відповісти
І я про це ж саме
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10.10.2022 22:58 Відповісти
какие слова? он бредит постоянно - несет банальный понос
капитан очевидность - вода-мокрая трава-зеленая ветер-дует
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11.10.2022 00:07 Відповісти
відімкни бункер від електромережі - ось і економія
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10.10.2022 22:56 Відповісти
Слава нашим ППО ЗСУ зі збиття ракет над Одещиною
Відео https://uk.tgstat.com/channel/_osZLpRD48c3ODYy/31183
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10.10.2022 22:57 Відповісти
Бобрехло.
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10.10.2022 23:00 Відповісти
І знову "ОБ ЖЕ ВАШУ ЯТЬ"!

"Зеленський розповів, де лишаються проблеми з електрикою після ударів РФ..." Джерело:

"Лишаються" і "залишаються" - слова різним за змістом, хоча й схожі.

З такого заголовку єдине, що спадає на думку - ЗЕ послав проблеми в жОПу...

Сподіваюсь, що наступний приклад пояснить усе:
"Проблеми залишаються, лишилось тільки їх вирішити"
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10.10.2022 23:04 Відповісти
Найбільша проблема для енергетики країни-це Зеля. Із самого початку його каденції. Цілком покласти енергетику країні під Росію йому не вдалося. Але зелена енергетика досі очманіла. Домовласники-власники сонячних батарей вимушені продавати енергію країні по 1 гривні 50 коп за 1 квт.
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11.10.2022 09:27 Відповісти
...іксперд з тактики терористів, блєать
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10.10.2022 23:15 Відповісти
Зепло як вампір бл, навіть свєт от сварки на ньому не відображається.
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10.10.2022 23:24 Відповісти
Монтаж!
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10.10.2022 23:36 Відповісти
Я навіть не уявляю, як би жила і боролась країна, аби ніхто не " ставив завдання" військовим, МЧСу і т.д....
Точно,сонце би не зійшло, аби " я не поставив завдання"...
Його комплекс нікуди не зник..., а страдає країна...
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10.10.2022 23:34 Відповісти
Зря ви так на вєрховного. Він кожний день на велотрінпжорі крутить пєдалі і виробля лєктрічєство для поддєржкі балансу електросістєм.
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10.10.2022 23:44 Відповісти
Кацапня - потомственные террористы. СССР называли империей зла. Какие кацапы (злые), такая и их империя.
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11.10.2022 00:03 Відповісти
В ближайшее время зеленский расскажет о состоянии канализаций и сточных систем в посёлках городского типа...маниакальное желание мелькать в эфире с промышленной частотой не даёт забыть, что он комиком был..им и остался
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11.10.2022 00:14 Відповісти
частоту появления на экране нельзя снижать ниже 49,1 Гц, иначе в стране наступит полный блекаут, и завтра не будет телемарафона и не взойдет солнце.
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11.10.2022 01:03 Відповісти
пастора прогавили в свій час.
дуже порядним він виявився, а нам такі не треба - нам би поржать!
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11.10.2022 05:03 Відповісти
Багатолітня права рука ю.тимошенко.
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11.10.2022 08:54 Відповісти
а ви собі уявляте тоді, в 2014, на місці пастора бубу?
та всі вже б "чтокалі" внятно...
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11.10.2022 09:43 Відповісти
ухиляльник, насміхувальник над Україною, розповідальник, повідомляльник, очікувальник, не стріляльник, в очі зазиральник,
але не Президент - вгадайте хто це.
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11.10.2022 05:14 Відповісти
ніколи не вгадаєте, бо іншого такого нема - єдиний він...
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11.10.2022 05:28 Відповісти
Дежурный подолячный , а как тебе🤢🤖, деятельность менеджера " найвеличайшего',кротов рашистских д'Ерьмака , татарова ……………, мегаворюг Старуха и других в Запорожье , распил бюджета на дорогах в прифронтовой зоне , пиар круглосуточный на марафоне за шесть миллиардов ,заложенных в бюджет ⁉️🤬
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11.10.2022 07:41 Відповісти
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11.10.2022 07:36 Відповісти
Верь Вовке
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11.10.2022 08:42 Відповісти
В утренний час - супер тупой. Как насчёт собственной фсб агентуры вокруг себя? Хорошо сидят?
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11.10.2022 08:12 Відповісти
11 жовтня за ніч силами та засобами ППО повітряного командування "Південь" знищено над Миколаївщиною 5 дронів "шахід", над Одещиною - 3. и днем 13 итого 18
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11.10.2022 08:34 Відповісти
Байден заявил Зеленскому, что США предоставят Украине современные средства ПВО
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11.10.2022 08:36 Відповісти
"Головний енергетик України і по сумісництву прес-секретар" дав нам інформацію. А чи не забагато цього інформатора інформатора і ефірах ТБ і інших ЗМІ, Я розумію ,що він інше не вміє ( бо все життя свої--це озвучування написаного),але вибачте--його ж вибирали на посаду президента, а не базікалом.
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11.10.2022 09:22 Відповісти
Зеленський знов щось розповів.... А чим замається пан Никифоров? ВИ не знаєте хто такий Никифоров? От і я про це....
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11.10.2022 09:24 Відповісти
НАДАВГЛОЗАПОЦМОТРЕТЬ!!!!Нам один умный и ответственный чел гаварил
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11.10.2022 09:48 Відповісти
А в бункері зараз тепло і світло є. Як же найвеличніший спромігся вилізти з нього щоб записати ще один відосік? Мабудь це і є робота преЗидента, долг так би мовити.
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11.10.2022 10:22 Відповісти
 
 