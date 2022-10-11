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Дрон-камікадзе RAM II, на які збирають Притула та Стерненко, вражає російський ЗРК "Оса". ВIДЕО

Волонтер Сергій Притула показав відео враження ворожого зенітно-ракетного комплексу "Оса" дроном-камікадзе RAM II.

Відповідне відео він опублікував у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня ми організували виїзд спеціалістів на одну з ділянок фронту, де розвідка дружньої бригади дала кілька цілей на вибір. Обрали для ураження ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса"", - написав він.

Притула наголосив, що цей російський ЗРК був призначений саме для того, щоб збивати повітряні цілі.

"Тепер ця "Оса" вже не вжалить ні наші дрони, ні наші БПЛА, ні наші вертольоти. Тому таких дронів нам треба. Щоб у вогні бавовни палала і техніка, і жива сила!" - додав він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, волонтер Сергій Притула та активіст Сергій Стерненко оголосили збір коштів на дрони-камікадзе, за допомогою яких нищитимуть російських окупантів.

Лише за перші сім годни з моменту оголошення збору українці переказали на дрони понад 200 млн грн. Збір триватиме до 12:00 11 жовтня.

Реквізити збору на дрони:

Приватбанк

Монобанк

IBAN: UA173052990000026008046715893

Автор: 

безпілотник (4148) збір (334) Стерненко Сергій (384) Притула Сергій (88)


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Топ коментарі
+44
почни ти збирати, в чому проблема? збирай більше ніж притула, всі будуть тільки раді.
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11.10.2022 09:05
+27
Тому що Притула публічна людина чи це Вам ні про що не каже. Як Ви думаєте, при рівних умовах кому люди довірять гроші: людині, яку вони хоч і особисто не знають, але вона є публічною чи волонтеру, якого вона зовсім не знає і не бачила??
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11.10.2022 09:09
+26
На "єдині новини" мільярди йдуть, а на дрони немає грошей, да ЗЕлені вилупки?
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11.10.2022 09:03
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Вы свою зрадну мошщьиготовтьте когда голосовать или выбирать толковое начальство будете. А то опять Зеленского или Эрмака выберете. Не дайте стране вернуться туда где вы были до сего дня. самоорганизуйтесь как вы умеете.
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11.10.2022 10:20 Відповісти
Этот дрон - ни о чем. Почитайте его характеристики. 3 кг. боевой заряд, 70 км скорость полета, вес максимальный 8 кг. Это просто бабочка которую сдует любой приличный ветер при таком весе и размахе крала. О какой точности идет речь. Кто и где его будет изготовлять? Хотите помочь ВСУ , дайте деньги боевым волонтерам, они точно такое не купят. Деньги собирают на выпуск этих дронов, именно на выпуск. О серийном производстве пока речи не идет, а дроны-камикадзе нужны уже сейчас.
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11.10.2022 10:28 Відповісти
Видно підрив ззовні. Якщо Оса знищена то мають бути кадри з пожежею, з тим що залишилось від неї за деякий час, з розвороченим корпусом. Але відео дуже вчасно закінчується.
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11.10.2022 10:29 Відповісти
Стільки критичних коментарів і жодного від військових чи близьких до них людей. Значить, і подібні дрони потрібні, і було випробування в бойовій обстановці, і з МО узгоджено.
Птання реальне і зрозуміле, а через кого вирішувати, Притулу чи інші організації, то вже на вибір людей, готових жертвувати, та міноборони.
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11.10.2022 10:33 Відповісти
Міноборони зброю не закупало до війни, то яка довіра до цієї установи під час війни? скажу більше, ДО війни, зброя йшла напряму в ЗСУ, адже кабмін не погоджував трансфер зброї і міноборони не мало приймати її, зброя де-юре була контабандна! Ви розумієте рівень цього трешу - наші партнери не давали зброю уряду, бо не довіряли йому! Я не кажу нічого плохого про резнікова сказати, бо не він один в цій системі і він точно не головний, вся система - зе-гівно
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11.10.2022 11:22 Відповісти
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11.10.2022 11:19 Відповісти
вава і паш! (паравазнюк-рагуль-детектед)
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11.10.2022 11:23 Відповісти
Ну і урод ти вова, фсбешний.
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12.10.2022 07:20 Відповісти
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