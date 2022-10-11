Дрон-камікадзе RAM II, на які збирають Притула та Стерненко, вражає російський ЗРК "Оса". ВIДЕО

Волонтер Сергій Притула показав відео враження ворожого зенітно-ракетного комплексу "Оса" дроном-камікадзе RAM II.

Відповідне відео він опублікував у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня ми організували виїзд спеціалістів на одну з ділянок фронту, де розвідка дружньої бригади дала кілька цілей на вибір. Обрали для ураження ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса"", - написав він.

Притула наголосив, що цей російський ЗРК був призначений саме для того, щоб збивати повітряні цілі.

"Тепер ця "Оса" вже не вжалить ні наші дрони, ні наші БПЛА, ні наші вертольоти. Тому таких дронів нам треба. Щоб у вогні бавовни палала і техніка, і жива сила!" - додав він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, волонтер Сергій Притула та активіст Сергій Стерненко оголосили збір коштів на дрони-камікадзе, за допомогою яких нищитимуть російських окупантів.

Лише за перші сім годни з моменту оголошення збору українці переказали на дрони понад 200 млн грн. Збір триватиме до 12:00 11 жовтня.

Реквізити збору на дрони:

Приватбанк

Монобанк

IBAN: UA173052990000026008046715893