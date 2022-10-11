ДСНС надіслала першу не тестову оповістку. Закликають не нехтувати повітряною тривогою. ВIДЕО
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про високу імовірність ракетних ударів по території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряна тривога станом на 9 ранку 11 жовтня оголошена по всій території України.
Топ коментарі
+4 Ksenia VB
показати весь коментар11.10.2022 09:11
+4 xander #505939
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+3 Анатолій Білецькій
показати весь коментар11.10.2022 09:13
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У мене на Андроїді вже кілька місяців стоїть застосунок "повітряна тривога". І з самого дня, як встановлений, він оголошує тривогу - стреною і голосовим повідомленням "Увага. Повітряна тривога. Пройдіть до наближчого укриття"практично одночасно з гучномовцями на вулиці. То що, це не дснс оголошувало всі ці кілька місяців? А хто тоді? Чий це додаток, якщо на ньому можна вибрати будь-яку область? Це працює і в Київській, і в Львівській області. Чому тут написано "перша не тестова оповістка"? Що ця дснс робила всі ці місяці до того? А тепер похваляється, що вперше зробила те, що вже давно зроблено іншими.
Спочатку об'явили всім, що йде тестування нової системи екстрених оповіщень ПРИ ЯДЕРНІЙ ЗАГРОЗІ.
Потім об'явили всім, що тестування завершено і система готова до використання.
...
Неважко здогадатися, що половина країни мала інфаркт, коли це гівно спрацювало, бо подумали, що ядерка летить.