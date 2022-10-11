ДСНС надіслала першу не тестову оповістку. Закликають не нехтувати повітряною тривогою. ВIДЕО

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про високу імовірність ракетних ударів по території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряна тривога станом на 9 ранку 11 жовтня оголошена по всій території України.

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