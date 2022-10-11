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ДСНС надіслала першу не тестову оповістку. Закликають не нехтувати повітряною тривогою. ВIДЕО

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про високу імовірність ракетних ударів по території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряна тривога станом на 9 ранку 11 жовтня оголошена по всій території України.

Також читайте: Масований ракетний удар по Україні: кількість жертв становить 19 осіб, - ДСНС

Автор: 

ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+4
Прийшло. Але в мене і без них стоїть додаток. Прогудів раніше.
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11.10.2022 09:11
+4
На айфоні гуділо так, що навіть кіт вдома прокинувся.
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11.10.2022 09:16
+3
ЧОМУ ОГОЛОШУЮТЬ ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ГОЛОСОМ МЕРЦЯ ЧИ ЗОМБІ ? ЩО НЕ БУЛО МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОПОНУВАТИ ЩОСЬ БІЛЬШ ЛЮДЯНЕ ?
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11.10.2022 09:13
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Мені не прийшла.
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11.10.2022 09:10 Відповісти
Прийшло. Але в мене і без них стоїть додаток. Прогудів раніше.
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11.10.2022 09:11 Відповісти
Це автоматом? Чи щось поставити потрібно?
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11.10.2022 09:28 Відповісти
Нічого не ставила. Було кілька тренувальних сповіщень, а тепер гудить і повідомлення приходить.
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11.10.2022 09:30 Відповісти
Прийшла
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11.10.2022 09:13 Відповісти
ЧОМУ ОГОЛОШУЮТЬ ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ГОЛОСОМ МЕРЦЯ ЧИ ЗОМБІ ? ЩО НЕ БУЛО МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОПОНУВАТИ ЩОСЬ БІЛЬШ ЛЮДЯНЕ ?
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11.10.2022 09:13 Відповісти
Цікаво , де це ви чули голос мерця?
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11.10.2022 09:16 Відповісти
То арестовищ. Влізе крізь будь яку шпарину щоб свою дупу пропіарити
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11.10.2022 09:34 Відповісти
Я вже отримав - вуха трохи ріже
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11.10.2022 09:14 Відповісти
На айфоні гуділо так, що навіть кіт вдома прокинувся.
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11.10.2022 09:16 Відповісти
Моя не то прокидалася, а повзком наче ртуть "витікала" з кімнати у невідомому напрямку
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11.10.2022 09:20 Відповісти
А как отписаться?Я согласился на тестирование,а они продлили автоматом.Сообщения я и так вижу,нафиг мне этот супербудильник.
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11.10.2022 09:27 Відповісти
та сама ситуація. я зараз в селі. сюди взагалі нічого не те що не може долетіти, а навіть і доїхати. Мені тут ці повідомлення зовсім зайві.
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11.10.2022 13:19 Відповісти
Я не розумію, про що це. Може хтось пояснить, яка "оповістка" і куди має прийти.

У мене на Андроїді вже кілька місяців стоїть застосунок "повітряна тривога". І з самого дня, як встановлений, він оголошує тривогу - стреною і голосовим повідомленням "Увага. Повітряна тривога. Пройдіть до наближчого укриття"практично одночасно з гучномовцями на вулиці. То що, це не дснс оголошувало всі ці кілька місяців? А хто тоді? Чий це додаток, якщо на ньому можна вибрати будь-яку область? Це працює і в Київській, і в Львівській області. Чому тут написано "перша не тестова оповістка"? Що ця дснс робила всі ці місяці до того? А тепер похваляється, що вперше зробила те, що вже давно зроблено іншими.
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11.10.2022 09:30 Відповісти
От комусь захотілося підзаробити, і створив ще одну "гуділку"
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11.10.2022 09:33 Відповісти
По перше, це набагато простіше, а на результаті можно гучніше пропіаритись, чим створювати ті самі укриття, до яких вони пропонують піти.
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11.10.2022 09:42 Відповісти
красавчегі... голосом застарілої коханки лукашенка мовою бульбофюрера + кіля азіров невідома жінка намагалась озвучити текстове повідомлення... на це неможливо не звернути уваги)...
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11.10.2022 09:35 Відповісти
Та таке, прийшло на 40 хв пізніше, ніж Київ-цифровий
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11.10.2022 09:41 Відповісти
Ну якщо чесно, то кончені ідіоти ті, хто це придумав.
Спочатку об'явили всім, що йде тестування нової системи екстрених оповіщень ПРИ ЯДЕРНІЙ ЗАГРОЗІ.
Потім об'явили всім, що тестування завершено і система готова до використання.
...
Неважко здогадатися, що половина країни мала інфаркт, коли це гівно спрацювало, бо подумали, що ядерка летить.
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11.10.2022 11:06 Відповісти
пишете брехню. не було ніякої згадки про ядену загрозу. А йшла мова про надзвичайні ситуації.
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11.10.2022 13:21 Відповісти
хтось приколовся з озвучкою текстовою. що за мова і вимова
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11.10.2022 13:20 Відповісти
Працівнику ДСНС, який розробив сигнал сповіщення - хай тобі буде добре.
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11.10.2022 13:31 Відповісти
 
 