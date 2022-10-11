СБУ закликає українців не знімати та не поширювати записи ворожих "прильотів". ВIДЕО

СБУ застерегла українців від публікації в соцмережах відеозаписів з місць влучання ворожих снарядів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у спецлужбі нагадують, що такі публікації можуть стати в нагоді окупантам при корегуванні вогню.

"Ваш "невинний" запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими - які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше", - зазначають у спецслужбі і публікують відеозапис з чоловіком, що поширив відеозапис атаки дронів-камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури.

"Мої знайомі поширили це відео в інтернеті. Потім його використали пропагандистські ЗМІ для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Я усвідомлюю, що мої відеоматеріали могли бути використані у тому числі для коригування точності завдання ударів", – зізнається чоловік на відео.

СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. Правоохоронці активно відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в мережі та вживаються всі необхідні пошуково-процесуальні дії зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.

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