СБУ закликає українців не знімати та не поширювати записи ворожих "прильотів". ВIДЕО
СБУ застерегла українців від публікації в соцмережах відеозаписів з місць влучання ворожих снарядів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у спецлужбі нагадують, що такі публікації можуть стати в нагоді окупантам при корегуванні вогню.
"Ваш "невинний" запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими - які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше", - зазначають у спецслужбі і публікують відеозапис з чоловіком, що поширив відеозапис атаки дронів-камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури.
"Мої знайомі поширили це відео в інтернеті. Потім його використали пропагандистські ЗМІ для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Я усвідомлюю, що мої відеоматеріали могли бути використані у тому числі для коригування точності завдання ударів", – зізнається чоловік на відео.
СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. Правоохоронці активно відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в мережі та вживаються всі необхідні пошуково-процесуальні дії зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.
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Способов найти предателей целая куча, устраивая тотальные провокации и лови их день и ночь. Вот, например, вчера можно посмотреть, у кого стоит электронный счетчик электрический с удаленной передачей информации, кто включил в 17.00 электроэнергию на максимум. Такие есть и сделали это специально, чтобы навредить. К сожалению, это в основном более бедный класс, который не реализовал себя в жизни и уже спился сильно, они тут самые опасные, а них вряд ли будет такой электросчетчик. Но можно, в конце концов, каждому выйти в подъезд и походить по квартирам, попросить ключи от тамбура, где они есть. И посмотреть, у кого мотает счетчик с километровой скоростью в 17.00. Так можно неплохо вычислить сочувствующих кацапам, кто хочет тотальной переделки собственности, а им даст возможность за счет служения как раба благоустроить свою жизнь.
СБУ над цим працює.
Але є куча любителів лайків, які в соцмережі виставляють фото-відео, коригуючи цим вогонь ворога.
Вже забули, що не можна?
Чи лайк дорожчий?
Якщо не допомагаєте ЗСУ, то хоч не мішайте.
СБУ нас за лохів тримають? Точність раша-ракет - коло діаметром 500-600м, вони не здатні на точкові влучання.
Коригуваи можно артилерію, а ракети що літять по координатах з Гугл-мапи з точністю +-300м, коригувати в принципі неможливо.
Краще б СБУ зайнялись своєю прямою справою та назвали прізвища винних в здачі Півдня, відкритому проході на Півночі та трагедії Маріуполя.