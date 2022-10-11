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СБУ закликає українців не знімати та не поширювати записи ворожих "прильотів". ВIДЕО

СБУ застерегла українців від публікації в соцмережах відеозаписів з місць влучання ворожих снарядів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у спецлужбі нагадують, що такі публікації можуть стати в нагоді окупантам при корегуванні вогню.

"Ваш "невинний" запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими - які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше", - зазначають у спецслужбі і публікують відеозапис з чоловіком, що поширив відеозапис атаки дронів-камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури.

"Мої знайомі поширили це відео в інтернеті. Потім його використали пропагандистські ЗМІ для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Я усвідомлюю, що мої відеоматеріали могли бути використані у тому числі для коригування точності завдання ударів", – зізнається чоловік на відео.

СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. Правоохоронці активно відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в мережі та вживаються всі необхідні пошуково-процесуальні дії зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.

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Автор: 

обстріл (28435) СБУ (12809)


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Топ коментарі
+2
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11.10.2022 13:55
+1
СБУ більше нічим зайнятись? Скільки можна цю херню гнати?
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11.10.2022 13:52
+1
До войны в СБУ половина людей шла ради рэкета предпринимателей (по заказу конкурентов) и отмазок воров за деньги. Ничего не делать, сидеть жопой и ждать очередной клиента и работать по его заказу.

Способов найти предателей целая куча, устраивая тотальные провокации и лови их день и ночь. Вот, например, вчера можно посмотреть, у кого стоит электронный счетчик электрический с удаленной передачей информации, кто включил в 17.00 электроэнергию на максимум. Такие есть и сделали это специально, чтобы навредить. К сожалению, это в основном более бедный класс, который не реализовал себя в жизни и уже спился сильно, они тут самые опасные, а них вряд ли будет такой электросчетчик. Но можно, в конце концов, каждому выйти в подъезд и походить по квартирам, попросить ключи от тамбура, где они есть. И посмотреть, у кого мотает счетчик с километровой скоростью в 17.00. Так можно неплохо вычислить сочувствующих кацапам, кто хочет тотальной переделки собственности, а им даст возможность за счет служения как раба благоустроить свою жизнь.
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11.10.2022 14:00
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СБУ більше нічим зайнятись? Скільки можна цю херню гнати?
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11.10.2022 13:52 Відповісти
А Тоха Лизоблюд, до українців не відноситься?
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11.10.2022 13:52 Відповісти
в каждом городе есть предатели информаторы, только их никто не отслеживает и не наказывают.
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11.10.2022 13:54 Відповісти
До войны в СБУ половина людей шла ради рэкета предпринимателей (по заказу конкурентов) и отмазок воров за деньги. Ничего не делать, сидеть жопой и ждать очередной клиента и работать по его заказу.

Способов найти предателей целая куча, устраивая тотальные провокации и лови их день и ночь. Вот, например, вчера можно посмотреть, у кого стоит электронный счетчик электрический с удаленной передачей информации, кто включил в 17.00 электроэнергию на максимум. Такие есть и сделали это специально, чтобы навредить. К сожалению, это в основном более бедный класс, который не реализовал себя в жизни и уже спился сильно, они тут самые опасные, а них вряд ли будет такой электросчетчик. Но можно, в конце концов, каждому выйти в подъезд и походить по квартирам, попросить ключи от тамбура, где они есть. И посмотреть, у кого мотает счетчик с километровой скоростью в 17.00. Так можно неплохо вычислить сочувствующих кацапам, кто хочет тотальной переделки собственности, а им даст возможность за счет служения как раба благоустроить свою жизнь.
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11.10.2022 14:00 Відповісти
Так є, але вони відправляють напряму замовникам.
СБУ над цим працює.
Але є куча любителів лайків, які в соцмережі виставляють фото-відео, коригуючи цим вогонь ворога.
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11.10.2022 14:01 Відповісти
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11.10.2022 13:55 Відповісти
Один хотів заставити спутникові антени познімати.
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11.10.2022 13:57 Відповісти
Вчора перестарались українці.
Вже забули, що не можна?
Чи лайк дорожчий?
Якщо не допомагаєте ЗСУ, то хоч не мішайте.
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11.10.2022 13:59 Відповісти
"Я усвідомлюю, що мої відеоматеріали могли бути використані у тому числі для коригування точності завдання ударів", - зізнається чоловік на відео."
СБУ нас за лохів тримають? Точність раша-ракет - коло діаметром 500-600м, вони не здатні на точкові влучання.
Коригуваи можно артилерію, а ракети що літять по координатах з Гугл-мапи з точністю +-300м, коригувати в принципі неможливо.
Краще б СБУ зайнялись своєю прямою справою та назвали прізвища винних в здачі Півдня, відкритому проході на Півночі та трагедії Маріуполя.
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11.10.2022 14:09 Відповісти
 
 