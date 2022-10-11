"Развесили флажки и сидели без оружия", - полонені з 4 гвардійської бази м. Цхінвалі| Богдан Пападін. ВIДЕО

Полонені російські військовослужбовці Єгор Аркадійович Колесніков та Філіп Павлович Андрієвський (в/ч 66431 РФ) розповіли яка організація та настрої в армії РФ.

Інтерв'ю з полоненими опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Развесили флажки и сидели без оружия", - розповіли полонені з 4-ї гвардійської бази м. Цхінвалі.

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