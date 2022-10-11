УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10566 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
23 200 30

"Развесили флажки и сидели без оружия", - полонені з 4 гвардійської бази м. Цхінвалі| Богдан Пападін. ВIДЕО

Полонені російські військовослужбовці Єгор Аркадійович Колесніков та Філіп Павлович Андрієвський (в/ч 66431 РФ) розповіли яка організація та настрої в армії РФ.

Інтерв'ю з полоненими опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Развесили флажки и сидели без оружия", - розповіли полонені з 4-ї гвардійської бази м. Цхінвалі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни полонили окупанта, відкрита рана якого була переповнена личинками мух. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17346) полонені (2261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+44
Ещё немножко и вам сапоги будут давать одни на двоих. Задрыпанная **** вторая армия .
показати весь коментар
11.10.2022 18:55
+29
А мені подобається що в них рила відрехтовані
показати весь коментар
11.10.2022 18:59
+23
Как у дидов, все по фен шую)))
показати весь коментар
11.10.2022 19:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ещё немножко и вам сапоги будут давать одни на двоих. Задрыпанная **** вторая армия .
показати весь коментар
11.10.2022 18:55 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2022 18:56 Відповісти
Как у дидов, все по фен шую)))
показати весь коментар
11.10.2022 19:01 Відповісти
одна нога - один сапог
показати весь коментар
11.10.2022 19:04 Відповісти
Главное шоб у одного не было правой, а у другого левой ноги А то не повезет кому-то.
показати весь коментар
11.10.2022 19:05 Відповісти
Она будет сильно деформированная, без пальцев, поэтому завернут культяпку в нанопортянку и засунут без усилия правую в левый кирзач.
показати весь коментар
11.10.2022 19:20 Відповісти
ого какой добрый
показати весь коментар
11.10.2022 19:24 Відповісти
у советских кирзачей левый/правый разницы почти не было, недостатки "исправлялись" портянками
показати весь коментар
11.10.2022 19:29 Відповісти
А ещё лучше чмобилизовать безногих, приковать к пулемёту и с песней, страчи пулеметчик за белый платочек калину, что купит дарагая плечевка...
показати весь коментар
11.10.2022 19:25 Відповісти
А мені подобається що в них рила відрехтовані
показати весь коментар
11.10.2022 18:59 Відповісти
Це вони з дерева по три раза падали коли флажки чiпляли.
показати весь коментар
11.10.2022 19:01 Відповісти
Та то вони автомат не могли поділити між собою
показати весь коментар
11.10.2022 19:01 Відповісти
А може це їх кадирівці приласкали ,коли склоняли до близкості
показати весь коментар
11.10.2022 19:02 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2022 19:05 Відповісти
Зараз заплачу. В полон не брати ублюдків.
показати весь коментар
11.10.2022 19:02 Відповісти
Чому не брати,обмінний фонд ніколи лишнім не буває.
показати весь коментар
11.10.2022 19:05 Відповісти
Тож не даром бункерне ракетами хоче воювати, як видно, "второї армії" то вже не дуже є, закінчується, а нових чмобіків ще не привезли, вони ще з запою не вийшли
показати весь коментар
11.10.2022 19:04 Відповісти
Везут уже. С (смотреть людям с крепким желудком).
показати весь коментар
11.10.2022 19:07 Відповісти
а чого мішень між прапорцями не повісили?

альтернативно одаровані, чесне слово
показати весь коментар
11.10.2022 19:07 Відповісти
Я б тих потвор на місці тих "флажків развєсіл"!!!
показати весь коментар
11.10.2022 19:21 Відповісти
Слава ВСУ
показати весь коментар
11.10.2022 19:22 Відповісти
Послухав. Офігів. Вони українців каструють, вбивають пострілами в потилицю. Виривають нігті, зуби, виколюють очі. Ґвалтують... А тут усіпусі. Мовчу
показати весь коментар
11.10.2022 19:22 Відповісти
Приіхали убивати. Вони зараз такого наговорат .
показати весь коментар
11.10.2022 19:26 Відповісти
Kagda ruski v plen papal , u nevo razvivajetsa talanti skazachnika ....🤣
показати весь коментар
11.10.2022 19:28 Відповісти
Видео не смотрел, но осуждаю.
показати весь коментар
11.10.2022 19:44 Відповісти
Ну и зачем нам эти истории? Обычный наркот, в чем новость? Мне созвониться с ним, предложить лечение, дружбу, психпомощь?
показати весь коментар
11.10.2022 19:49 Відповісти
Святиє люді, матка боска.
показати весь коментар
11.10.2022 20:00 Відповісти
це ті що грузинів лякають..да вирождають грузіни..в чергу стали за белорусами біля сраки путіна..
показати весь коментар
11.10.2022 21:11 Відповісти
Істинно словянські морди Кацап здохни
показати весь коментар
11.10.2022 21:13 Відповісти
один автомат на трьох.., обгородились якимись трпкуми, прийшов денеерівець і сказав, що буде зачистка, щоб нікого не провокували, сиділи й чекали... це якийсь треш??? на кого він розрахований???
показати весь коментар
11.10.2022 22:18 Відповісти
 
 