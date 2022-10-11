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У Маріуполі російські окупанти затримують чоловіків і вивозять в невідомому напрямку, - Андрющенко. ВIДЕО

У Маріуполі російські окупанти затримують чоловіків і вивозять в невідомому напрямку.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Зачистка. Прямо зараз по пр. Металургів на кожному перехресті росіяни встановили мобільні пости. Військова поліція та комендатура. Майже суцільним порядком - перевірка документів та телефонів у водіїв. Систематично забирають чоловік, саджають в автівки комендатури та вивозять в невідомому напряму. Міксований захід зачистки та мобілізації", - розповів він.

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Автор: 

Маріуполь (3228) окупація (6685) Андрющенко Петро (694)


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А могли стояти опліч з азовцями, і або загинули б, або попасти в полон, або перемогли б. Але так не сталося, нажаль.
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11.10.2022 20:00 Відповісти
Не дотримувались гасла УПА: - Здобудемо, а бо не будемо.
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11.10.2022 20:05 Відповісти
А как куда. На фронт. За ДыРу погибнуть, как хотело 70% население города. Законное право я считаю.
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11.10.2022 20:03 Відповісти
загинути у славі зі зброєю,або терпілою під дулом фсбешника-кадирівця,це власний вибір кожного маріупільця!
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11.10.2022 20:05 Відповісти
Ето и есть *мир* который предлагает ***** и Маск всей Украине. Ну как вам?
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11.10.2022 20:08 Відповісти
Якщо чоловіки з розумом, то здадуться і будуть жити, але якщо дружать з ******, то може, ще й відспівають….
🇺🇦‼️‼️👏⚔️❤️✊👍✌️🇹🇷🇬🇧🇫🇮🇪🇪🇪🇺🇮🇩🇩🇪🇺🇸🇱🇹🇯🇵🇦🇿🇸🇪🇨🇦🇳🇴🇨🇿🇺🇦‼️⚔️
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11.10.2022 21:07 Відповісти
 
 