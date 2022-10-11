У Маріуполі російські окупанти затримують чоловіків і вивозять в невідомому напрямку, - Андрющенко. ВIДЕО

У Маріуполі російські окупанти затримують чоловіків і вивозять в невідомому напрямку.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Зачистка. Прямо зараз по пр. Металургів на кожному перехресті росіяни встановили мобільні пости. Військова поліція та комендатура. Майже суцільним порядком - перевірка документів та телефонів у водіїв. Систематично забирають чоловік, саджають в автівки комендатури та вивозять в невідомому напряму. Міксований захід зачистки та мобілізації", - розповів він.

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