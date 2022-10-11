Завдання для розвідки - встановити всіх, хто залучений до ракетних атак проти України і до схем з іранськими дронами, - Зеленський. ВIДЕО
По всій країні доволі швидко й ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже поновили б енергопостачання, водопостачання і зв’язок, які терористи пошкодили вчора.
Про це у своєму вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Українці! Українки!
Ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави.
За сьогоднішній ранок – 28 ракет, із них 20 збито. Понад 15 безпілотників, майже всі – ударні іранські. Більшість збито.
Я дякую всім нашим бійцям Повітряних сил, Сухопутних військ і розвідки, які залучені до захисту від цих російських ударів!
І, до речі, за поданням військового командування хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського (зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону, Чернігівський напрямок).
10-го жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію і за допомогою ПЗРК "Стінгер" збив дві крилаті ракети терористів.
Одна людина врятувала десятки життів. Дякую за це!
По всій країні доволі швидко й ефективно відбуваються відновлювальні роботи.
Якби ще не сьогоднішні удари, то вже поновили б енергопостачання, водопостачання і звʼязок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія добʼється додатково лише одного: трохи затягне наше відновлення.
Де були руйнування – всюди буде оновлена інфраструктура. Де були втрати – вже є або ще будуть будівництва. Де були будь-які надії ворога – будуть руїни російської державності.
І я дякую всім, хто на своєму рівні забезпечує відновлення після ударів терористів.
Дякую рятувальникам – понад тисячі працівників ДСНС, які миттєво прибули на виклики й почали знешкодження наслідків терористичних атак.
За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області; сержанта Олександра Сміяна, пожежника-рятувальника, Запорізька область; прапорщика Юрія Лозинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірничо-рятувального відділення, місто Київ.
Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим!
Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб – за якісну реакцію та швидку роботу.
Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом, справді у єдності й на відмінно.
Зараз більшість міст і сіл, які терористи хотіли залишити без електрики та звʼязку, вже з електрикою та звʼязком.
У деяких містах і районах роботи ще тривають. У деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком – це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми.
Уряд усе це контролює – стараємося відновити нормальні умови максимально швидко.
Дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися й обмежили власне споживання електрики у пікові години – із 17-ї до 22-ї.
Завдяки нашій із вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні десяту частину енергії, що дало змогу системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути – берегти чверть електрики саме в ці пікові години.
Сьогодні і найближчим часом варто це робити.
Будь ласка, переносьте споживання енергії технікою, що потребує багато електрики, на інші години доби. Це нескладно для окремої людини, і це дає великий результат у межах всієї нашої країни.
Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту "Групи семи", який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою.
Обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію.
За таку нову хвилю терору має бути й нова хвиля відповідальності для Росії. Нові санкції, нові форми політичного тиску й нові форми підтримки України.
Завтра у форматі "Рамштайну" відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну й протиракетну оборону, домовленостей щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї та боєприпасів.
Держава-терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти.
Окреме завдання для розвідки – встановити всіх, хто залучений до цих ракетних атак проти України, до схем з іранськими дронами.
Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього.
Провів сьогодні окремі розмови з Премʼєр-міністром Італії та Премʼєр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження всіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права.
Маємо й докладну заяву "Групи семи", зокрема й про те, що всіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності. Починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи всіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси.
Людство й людяність сильніші, ніж будь-які терористи. Я дякую всім, хто воює й працює заради нашої перемоги!
І ще одне. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїнів. Робимо все для України – можливе й неможливе. Дякую всім, хто працював на цей результат!
Слава нашому прекрасному народу! Все зруйноване – відновимо!
Слава Україні!" - розповів Зеленський.
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Як воно гигикається !??
ясно дело - клоун и дилетант
Бонапартабоневтіка.Погано,якщо він дійсно заставляє спецслужби займатись справами,які безперспективні і взагалі неначасі.
я можу Вам сказать хто перший в списку
це білорусь і лукашенко
зробили терор в західній Україні
пора пиймати політичне рішення про покарання бульбашів
щоб більше не було повадно даже думати про обстріл
рішення за Вами пане Президенте
Вова, ти розумієш, що ракети і дрони збивають військові, західною зброєю.
Треба ставити правильні завдання - встановити цілі противника вибивши які буде нанесено йому максимальний урон. Встановити підрядників вбивши керівництво яких будуть порушені торгові чи виробничі ланцюги що залишить рф без дронів, ракет чи чогось іншого.
Окреме завдання для розвідки - встановити всіх, хто залучений до цих ракетних атак проти України, до схем з іранськими дронами.
Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього.
Провів сьогодні окремі розмови з Премʼєр-міністром Італії та Премʼєр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження всіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права.
- Семочка, почему вы не спрашиваете, как я поживаю?
- Розочка, как вы поживаете?
- Ой, даже не спрашивайте!
Отже, учора, через пару годин після нанесення терористичних ракетних ударів (це в них завжди так) один представник ГУР Скибіцький заявив, що управління володіло достовірною інформацією, що атаки готувалися ще з перших днів жовтня. І для солідності далі став розказувати, на якому аеродромі та в якому порту якого числа завантажували саме ці ракети..
І от уже сьогодні виступає інший представник ГУР Андрій Юсов і повідомляє, що за достовірними даними того самого управління, атака готувалася швидко й спонтанно - 9 жовтня, тобто саме в переддень.. І аргументує це датою призначення нового командувача сил вторгнення