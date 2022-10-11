Інженер "Запоріжсталі" захищає Бахмут. Інтерв’ю під час наступу противника | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Євген - інженер Запоріжсталі пішов на найважчу роботу на війні - став піхотинцем, і зараз захищає Бахмут у лавах нашої славетної 93-ї механізованої бригади. Інтерв’ю записали одразу на позиціях, під час чергової перестрілки, до противника там метрів 200, контактні бої йдуть майже щоденно.

Інтерв'ю з українським захисником опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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