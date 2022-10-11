Інженер "Запоріжсталі" захищає Бахмут. Інтерв’ю під час наступу противника | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Євген - інженер Запоріжсталі пішов на найважчу роботу на війні - став піхотинцем, і зараз захищає Бахмут у лавах нашої славетної 93-ї механізованої бригади. Інтерв’ю записали одразу на позиціях, під час чергової перестрілки, до противника там метрів 200, контактні бої йдуть майже щоденно.
Інтерв'ю з українським захисником опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергей Васильев #322886
показати весь коментар11.10.2022 23:51 Відповісти Мені подобається 12
Trevo Trow
показати весь коментар12.10.2022 00:30 Відповісти Мені подобається 8
Amber
показати весь коментар12.10.2022 00:56 Відповісти Мені подобається 9
частный сектор
показати весь коментар12.10.2022 09:03 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль