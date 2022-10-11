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Інженер "Запоріжсталі" захищає Бахмут. Інтерв’ю під час наступу противника | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Євген - інженер Запоріжсталі пішов на найважчу роботу на війні - став піхотинцем, і зараз захищає Бахмут у лавах нашої славетної 93-ї механізованої бригади. Інтерв’ю записали одразу на позиціях, під час чергової перестрілки, до противника там метрів 200, контактні бої йдуть майже щоденно.

Інтерв'ю з українським захисником опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" у Бахмуті успіху не досягли", - Ромео, 93-я бригада | Юрій Бутусов Інтерв’ю. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Бахмут (1560) 93 окрема механізована бригада (294)


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На таких людях держится Украина! В мирное время - инженер, пришла беда - пехотинец... Интересно, а он был в списке рядом с Кошевым и Пикаловым, награжденных орденом "за укрепление украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины..."?
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11.10.2022 23:51 Відповісти
Наші воїни - найкращі, бережи їх бог.
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12.10.2022 00:30 Відповісти
Честь і хвала інженеру Запоріжсталі , Євгену за захист нашоі землі 👍🏼🙏🏼❤️
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12.10.2022 00:56 Відповісти
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12.10.2022 09:03 Відповісти
 
 