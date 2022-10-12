Бурят і камера: крадене відеообладнання транслює картинку з житла окупанта в Бурятії на комп’ютер власників в Україні. ВIДЕО
Бурят, тікаючи з Лимана Донецької області, вкрав у місцевих мешканців відеокамеру, але не змінив у ній налаштування: тепер власники камери з України дивляться трансляцію з будинку військового РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, історію про окупанта і сучасні технології розповів користувач соцмереж Ян Гордієнко. За його словами, вуличну камеру окупанти вкрали на подвір'ї друзів. Зараз вулична камера встановлена в будинку окупанта, а власники майна почали отримувати зображення і звук з неї.
"Сука орки сп#здили камеру відеонагляду в Лимані у друзів цього чоловіка і поставили у себе вдома в й#баній бурятії. СУКА! ЯКІ Ж ТУПІ НІКЧЕМИ!", - пише один з читачів у коментарях до відео.
Топ коментарі
+70 vitaliymkua
показати весь коментар12.10.2022 10:24
+51 Qq Qqq #455433
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+48 Roman Romal
показати весь коментар12.10.2022 10:22
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Я - не расист!!
Он лайн.
Тому халупа не найзадрипаніша. А інтернет (судячи із відео з чат-рулеток) там у всякого непотребу є.
Кстати, у них и про тупых хохлов много анкдотов.
P.s. сарказм ))
Мовляв, ми з України і все про тебе, гниду таку, знаємо.
От зараз ти в трусах батарею мацаєш (чи що там ще).
Хочеш жити - переказуй усі гроші на ЗСУ.
іноді-таки приємно мати справи з дебілами-кацапами-недобурятами
блін, в т.ч. які зараз прилітають.
Не зрозуміла хто автор - кацап чи мешканець України.