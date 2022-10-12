Бурят і камера: крадене відеообладнання транслює картинку з житла окупанта в Бурятії на комп’ютер власників в Україні. ВIДЕО

Бурят, тікаючи з Лимана Донецької області, вкрав у місцевих мешканців відеокамеру, але не змінив у ній налаштування: тепер власники камери з України дивляться трансляцію з будинку військового РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, історію про окупанта і сучасні технології розповів користувач соцмереж Ян Гордієнко. За його словами, вуличну камеру окупанти вкрали на подвір'ї друзів. Зараз вулична камера встановлена в будинку окупанта, а власники майна почали отримувати зображення і звук з неї.

"Сука орки сп#здили камеру відеонагляду в Лимані у друзів цього чоловіка і поставили у себе вдома в й#баній бурятії. СУКА! ЯКІ Ж ТУПІ НІКЧЕМИ!", - пише один з читачів у коментарях до відео.

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