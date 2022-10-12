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Новини Відео Війна
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Бурят і камера: крадене відеообладнання транслює картинку з житла окупанта в Бурятії на комп’ютер власників в Україні. ВIДЕО

Бурят, тікаючи з Лимана Донецької області, вкрав у місцевих мешканців відеокамеру, але не змінив у ній налаштування: тепер власники камери з України дивляться трансляцію з будинку військового РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, історію про окупанта і сучасні технології розповів користувач соцмереж Ян Гордієнко. За його словами, вуличну камеру окупанти вкрали на подвір'ї друзів. Зараз вулична камера встановлена в будинку окупанта, а власники майна почали отримувати зображення і звук з неї.

"Сука орки сп#здили камеру відеонагляду в Лимані у друзів цього чоловіка і поставили у себе вдома в й#баній бурятії. СУКА! ЯКІ Ж ТУПІ НІКЧЕМИ!", - пише один з читачів у коментарях до відео.

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Автор: 

армія рф (17346) мародерство (339)


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Топ коментарі
+70
Той бурят тепер напевно найкрутіший у своїх ******.)
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12.10.2022 10:24
+51
Дибіли мля ...
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12.10.2022 10:19
+48
*********, таки нєфуй в полон брати, тільки - ліквідація!! Це - недолюди!!!!
Я - не расист!!
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12.10.2022 10:22
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Дибіли мля ...
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12.10.2022 10:19 Відповісти
Той бурят тепер напевно найкрутіший у своїх ******.)
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12.10.2022 10:24 Відповісти
Я думаю при їхніх технологіях він ще довго про це не узнає, запасайтесь попкорном ))
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12.10.2022 10:29 Відповісти
Йому ФСБ підкаже і покаже як вона вимикається...
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12.10.2022 10:46 Відповісти
Воно і його вимкне ))
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12.10.2022 11:11 Відповісти
На місці господаря камери я-б промовчав Але вів постійні записи А потім зробив-би "нарізку" та змонтував фільм "Дом-3. "В мире животных"..." І продав-би за хороші гроші!
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12.10.2022 12:29 Відповісти
Платну онлайн-трансляцію 18+ на Порнхаб в розділ Домашка, продавати доступ за гроші, які потім спрямувати на ЗСУ ))
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12.10.2022 12:36 Відповісти
а якщо він прихватив ще жд/чайник без підставки, машинку в хату де не має водопостачання !!!!
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12.10.2022 17:40 Відповісти
електро
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12.10.2022 17:44 Відповісти
Я думала это амулетама а это шайтанама!
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12.10.2022 10:20 Відповісти
Потім скажуть що це СБУ провело спецоперацію як з кримським мостом ))
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12.10.2022 10:20 Відповісти
Очєнь тупой бурят-как я рад...
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12.10.2022 10:20 Відповісти
...ачєрєдной лапатний мальчік в трусіках...
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12.10.2022 10:21 Відповісти
Весело видно спостерігати за тваринами .
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12.10.2022 10:21 Відповісти
*********, таки нєфуй в полон брати, тільки - ліквідація!! Це - недолюди!!!!
Я - не расист!!
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12.10.2022 10:22 Відповісти
якщо перефразувати відомий анєкдот: ненавиджу 2 речі - расизм і бурятів
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13.10.2022 08:03 Відповісти
Новини з зоопарку)
Он лайн.
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12.10.2022 10:23 Відповісти
Билеты будут продавать? давно не был в зоопарке
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12.10.2022 10:25 Відповісти
Всевидящее око Бандеры! Единственный вопрос - откуда у этой отрыжки цивилизации интернет???
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12.10.2022 10:25 Відповісти
Якщо "дабитчік" вийшов з Лиману, а не лишився "стаять насмерть", то це не чмобік, а офіцер місцевого розливу.

Тому халупа не найзадрипаніша. А інтернет (судячи із відео з чат-рулеток) там у всякого непотребу є.
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12.10.2022 10:37 Відповісти
а чому яночка не радіє, воно ж кацапів любе та співчуває їм тож нічого страшного що його одноплеменики узяли в цього підкацапника камеру
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12.10.2022 10:27 Відповісти
Басня "Мартышка и очки" на современный лад.Бурят и камера.Теперь чукчи будут рассказывать анекдоты про тупых бурятов.
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12.10.2022 10:28 Відповісти
Буде його "очько" , кали до зими на друге коло поженуть .
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12.10.2022 10:31 Відповісти
Чекаємо другої частини цього хоум відео,на якому ******** самка бурята хвалиться ключами від білої "Лади" на фоні фотографії цього бурятського ******** с касой траурной лєнтай в углу.
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12.10.2022 10:44 Відповісти
Чукчи, да? Вот пророс же в мозг великодержавный кацапский шовинизм. Вы знаете, почему столько анекдотов у них про "тупых чукчей"? Потому что кацапьё не смогло их покорить. Чукчи отчаянно сопротивлялись и иногда предпочитали убить себя и семью, чем подчиниться. Поэтому от злобы и пошли эти мерзкие шовинистические анекдотики, чтобы унизить и отомстить.

Кстати, у них и про тупых хохлов много анкдотов.
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12.10.2022 10:38 Відповісти
Вы не заводитесь.Это был сарказм,а не попытка унизить этот гордый северный народ.
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12.10.2022 10:48 Відповісти
Не сама задрочєна хата як на бурятію.
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12.10.2022 10:29 Відповісти
Телешоу Юрта-2.
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12.10.2022 10:31 Відповісти
А можна посилання на Юрта-1 ))

P.s. сарказм ))
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12.10.2022 12:38 Відповісти
То це навіть можна побачити момент зачаття нового потомства ?
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12.10.2022 10:35 Відповісти
В мире животньіх , онлайн 24/7
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12.10.2022 10:35 Відповісти
Наблюдают диких расеян в их среде обитания.
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12.10.2022 10:47 Відповісти
Как раз это собирался писать
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12.10.2022 13:14 Відповісти
Это кринжатина =) "дебилы, ***" (с)
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12.10.2022 10:36 Відповісти
Цьому буряту варто зателефонувати.
Мовляв, ми з України і все про тебе, гниду таку, знаємо.
От зараз ти в трусах батарею мацаєш (чи що там ще).
Хочеш жити - переказуй усі гроші на ЗСУ.
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12.10.2022 10:36 Відповісти
Через цю камеру можна з ним напряму спілкуватись, вона має і мікрофон і динамік.
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12.10.2022 12:39 Відповісти
З аленем спілкуватись? Краще вночі по динаміку на всі 100% пустити сирену повітряної.. І насолоджуватись відосом
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12.10.2022 12:57 Відповісти
Або зводити з розуму. Вночі дуже тихо вмикати потойбічні звуки, стони, завивання і дивитись реакцію. Іноді гімн України, українські пісні і т.д., але дуже тихо, щоб не виявили звідки, тим більше вона напевно ще і нічна, буде видно, як будуть реагувати і завчасно вимикати )) Най думають що душі загиблих за ними прийшли ...
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12.10.2022 14:34 Відповісти
Дом -3
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12.10.2022 10:37 Відповісти
Юрта-1
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12.10.2022 10:41 Відповісти
.Будет ли порно? Я хочу посмотреть, как ватник трахает свою шлюху. D.D.D.
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12.10.2022 10:38 Відповісти
Бурятник)
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12.10.2022 10:45 Відповісти
Не будь збочинцем.
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12.10.2022 10:48 Відповісти
Щодо збочень - колись почув чи прочитав як хтось казав "18 літнім воювати можна а алкоголь лише з 21року " на теперішній час можна сказати "14 літнім грати в шутери і дивитись боєвики можна а ось порно з 18 років" тобто процес вбивства це нормально а секс це взагалі жесть ось це збочення що показує пріоритети людства ( я геймер якщо що ).
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12.10.2022 11:16 Відповісти
Ваш комент це просто бімбічний анекдот тільки поясніть на якому місці цього бімбічного анектоду треба починати сміятись чи з чого.
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12.10.2022 11:57 Відповісти
господа пранкеры подрочите эту дохлятину !
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12.10.2022 10:45 Відповісти
Мавпи, що тут скажеш...
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12.10.2022 10:50 Відповісти
Треба хакерам навчити цю камеру "розмовляти" Мікрофон є, якісь "рухомі" частинки мають бути, щоб звук "донести"
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12.10.2022 10:56 Відповісти
Вона і так може, там є динамік ...
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12.10.2022 12:40 Відповісти
"нє дакажетє. какіє ваші даказатєльства?"
іноді-таки приємно мати справи з дебілами-кацапами-недобурятами
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12.10.2022 11:10 Відповісти
Точно, Ваша думка навіяла ідею, от би якийсь шолупєнь таку камеру в бункер до хла встановив )))))))))
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12.10.2022 12:41 Відповісти
узкіє - узкіє не тільки очима, а й розумом і мораллю!
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12.10.2022 11:14 Відповісти
Ввімкніть 24/7 та посилання скиньте на російський порно хаб. Хай лаптеногі дивляться.
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12.10.2022 11:21 Відповісти
Так похожі історії відбувалися після окупації совком м. Львів в 1939 р., коли жінки совкових офіцерів виходили на вечірній променад у вкрадених нічних сорочках львів'янок. Схожі ситуації відбувалися після окупації Кенігсбергу. Дикуни, одним словом.
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12.10.2022 11:33 Відповісти
чому й так люто "звільняли" всяких там поляків. бо бачили діди шо совок це... ну а зате ракєти строїлі!1111
блін, в т.ч. які зараз прилітають.
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12.10.2022 11:39 Відповісти
Дурдом в прямом эфире.
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12.10.2022 11:34 Відповісти
Наші люди, які пережили окупацію, чи ті, хто був в полону, кажуть, що буряти найгірші, навіть кадирівці не такі садисти. Тому я цьому малому народу бажаю зникнути, навіщо такі нелюди треба? Який внесок до світової цивілізації вони зробили? І я не расист, не нацист.
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12.10.2022 11:56 Відповісти
тувинці, буряти і вся азійська наволоч реальна не варта полону! навіть більше - таким полон протипоказаний бо вони стають ще злішими. таких , як скажених тварин, треба просто присипляти.
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12.10.2022 12:30 Відповісти
Не переживайте - тих що не переб"ють в Україні, виріжуть китайці Їм навкруги Байкалу подібні дикуни без потреби!
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12.10.2022 12:35 Відповісти
Посадят в удобные лагеря переучивания. За одно подкоректирует угол глаз и всё такое. Вийдёт уже китайцами.
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12.10.2022 13:17 Відповісти
Ну тоді хіба що робить, як турки робили - брать дітей п"яти-шести років та віддавать у китайські сім"ї Щоб уже виростали "китайцями" А решті роздавать побільше горілки - самі "переведуться"! З уйгурами у китайців "не виходить" - вони мусульмани і спиртного не п"ють!
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12.10.2022 13:32 Відповісти
Это смотря в каком возраст их научить пить У взрослых понятно - религия мешает. А так китайцы сами пьёт по чёрному.
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12.10.2022 13:47 Відповісти
Китайці - не мусульмани! Їм спиртне не забороняється! То вони уйгурів пхають на "перевиховання" в табори. Дунганів майже "добили" а уйгурів саме релігія і утримує від асиміляції...
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12.10.2022 14:58 Відповісти
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12.10.2022 15:09 Відповісти
Так я ж писав не про колишні республіки СРСР а про Китай! В тому ж Казахстані дунгани з уйгурами доволі непогано себе почувають Вони там серед казахів - як українці серед кацапів : хазяйновиті та роботящі І кухня у них смачна Під Соль-Ілецьком в 90-ті одна "база" для "дальнобоїв" славилася Дунганська сім"я тримала Кілька старих пасажирських вагонів поставили на цегляний фундамент утеплили і обклали цеглою Один - колишній "вагон-ресторан" Куховарили жінки Чисто "східна" казахська, узбецька, дунганська кухні Поряд - здоровенна стоянка (за "колючкою") - для фур Біля стоянки - авторемонтна майстерня з естакадою Вночі алабаї охороняють Два вагони - купе (спальні для екіпажів) В одному (що виходив на стоянку) сам хазяїн жив з сімейними Туди "дальнобої" "зліталися як мухи на мед" А потім місцевий "байвача" (байський синок) - син прокурора району "вижив" хазяїна Поставив "своїх" Кухню спаскудили - їжею хоч свиней годуй! Потім почалися крадіжки на автомобілях і у "номерах" І люди стали об"їжджать стороною те місце
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12.10.2022 16:15 Відповісти
А почему не показали как они спариваются? Можна отдельные места закрыть квадратиками
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12.10.2022 12:17 Відповісти
...н-да.. такое себе окно в обычный узкий мир и его типичный "на рот победитель" со своей стаей
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12.10.2022 12:18 Відповісти
окремо хочу пройтись по інтерьєру. Які ж вони реально злиденні щоб в Бурятії де майже завжди зима і хати без газового опалення, тримати в якості меблів залізні стільці, а на підлозі голий ліноліум - це ж реально холодно! Напевно зранку , коли піч охолоне, взявшись за той стілець до нього можна тупо примезнути.
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12.10.2022 12:29 Відповісти
Звикли, напевне, до холодів. Це й так ще добре облаштоване житло. Колись бачила репортаж кацапських журналістів : в кімнаті чорні розводи плісняви, в коридорі з-під кинутих вільно двох дощок вода хлюпає. А просто перед будинком величезне сміттєзвалище і ріденьке болото.
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12.10.2022 13:04 Відповісти
Треба накласти на це відео закадровий голос Дроздова!
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12.10.2022 12:45 Відповісти
Оставте это как есть и запустите стрим 24/7 на всеобщее ознакомление с жизню унтеркацапов.
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12.10.2022 13:18 Відповісти
Что бы смотреть как там бурят - нужно иметь высокий порог брезгливости
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12.10.2022 13:24 Відповісти
Камеру мало приколотить к стене, ее же еще надо было подключить к питанию и интернету 🤨 Т.е. они в общем-то понимают что это, или кто-то другой над ними так постебался и подсказал что надо сделать.
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12.10.2022 16:25 Відповісти
***** , что можно сказать.
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12.10.2022 17:34 Відповісти
бурят у росіянина вкрав? а яке нам діло, що вони один в одного крадуть?
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12.10.2022 17:43 Відповісти
Не пойняв... А чо бурят не на скейті.
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12.10.2022 18:01 Відповісти
Останні місяці не можу чути росіску підарську говірку.
Не зрозуміла хто автор - кацап чи мешканець України.
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13.10.2022 08:58 Відповісти
 
 