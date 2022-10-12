"Підходить свіже м’ясо, давлять піхотою": Окупанти не припиняють штурм позицій ЗСУ біля Бахмута. ВIДЕО
Українські захисники продовжують давати відсіч російським окупантам на Донбасі.
Про це йдеться в сюжеті 5 каналу, інформує Цензор.НЕТ.
В одному із сіл поблизу Бахмута, молодий командир за допомогою планшету, де видно кадри з дрону та рацій, командує боєм.
Ділянку фронта на Бахмутівському напрямку війська РФ намагаються штурмувати 3-й день поспіль. Рашисти зазнають втрат, відходять, а потім підтягують резерви та намагаються знову штурмувати.
"Просто підходить свіже м'ясо, в основному давлять піхотою, живою силою", - розповів український захисник із позивним Абхаз.
Окупанти успіху не мають, але спроб штурму не полишають.
Топ коментарі
+23 U A #508723
показати весь коментар12.10.2022 14:13
+20 Aleksander Jakuszew #537073
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+18 DmitrySviridon #501268
показати весь коментар12.10.2022 14:03
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Дуже гарна новина. Чим більше зіллють живої сили - тим краще. Головне шоб наші не постраждали при цьому.
Готово. Будьмо! 🇺🇦
Лише розділення на невеликі незалежні держави у межах проживання кожного коренного народу може змінити ситуацію.
- Мама, а я буду пабЯдителем?!
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