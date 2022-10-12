"Підходить свіже м’ясо, давлять піхотою": Окупанти не припиняють штурм позицій ЗСУ біля Бахмута. ВIДЕО

Українські захисники продовжують давати відсіч російським окупантам на Донбасі.

Про це йдеться в сюжеті 5 каналу, інформує Цензор.НЕТ.

В одному із сіл поблизу Бахмута, молодий командир за допомогою планшету, де видно кадри з дрону та рацій, командує боєм.

Ділянку фронта на Бахмутівському напрямку війська РФ намагаються штурмувати 3-й день поспіль. Рашисти зазнають втрат, відходять, а потім підтягують резерви та намагаються знову штурмувати.

"Просто підходить свіже м'ясо, в основному давлять піхотою, живою силою", - розповів український захисник із позивним Абхаз.

Окупанти успіху не мають, але спроб штурму не полишають.

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