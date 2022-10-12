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"Че там Путин? Че говорит этот г#ндон #бучий", - два окупанти обговорюють ситуацію поблизу Херсона. АУДIО

Російські окупанти в оточенні українських військових поблизу Херсона і змушені постійно відступати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у перехопленій українськими розвідниками розмові двох окупантів ідеться про те, що загарбники вкотре відступили під натиском ЗСУ. Тепер ще на 15 кілометрів.

"А що там Путін? Які новини? Що каже цей г#ндон #бучий? Каже, що пацанів готують багато. Зараз їх потихеньку відправлятимуть. До нас уже приїхали. Їх взагалі нах#й не готували до війни", – каже один із російських окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовий РФ розповідає про відхід з Лиману: "В 3 часа оглашение было, Путин там выступал, а мы в 12 с Лимана шли...", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) Херсон (3356) знищення (7227) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+29
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12.10.2022 14:43
+21
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12.10.2022 14:50
+13
о це бидло-маса на московії: їх на лівер пускають, а вони лише обізвати #уйлом можуть
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12.10.2022 14:50
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12.10.2022 14:43 Відповісти
Союзникі ЗімбабвИ!
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12.10.2022 14:48 Відповісти
то туди українське зерно їде...африканські сіроти,тяжолоє наслєдіє апартеіда
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12.10.2022 14:51 Відповісти
Так шо ім мішає -- можут даже марш -- бросок зробити до Криму .
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12.10.2022 14:46 Відповісти
Мабуть заважає відсутність човнових моторів,які треба купляти у буржуінів!
Бо пукін свої не дає,за відсутністю оних.
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12.10.2022 14:52 Відповісти
Ех дурак, навіть білу Ладу за вас не дадуть тепер
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12.10.2022 14:48 Відповісти
Він не "г#ндон #бучий", він *****.
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12.10.2022 14:50 Відповісти
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12.10.2022 14:50 Відповісти
о це бидло-маса на московії: їх на лівер пускають, а вони лише обізвати #уйлом можуть
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12.10.2022 14:50 Відповісти
перехват почти месячной давности.
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12.10.2022 14:56 Відповісти
Мы вас выродков на украденных у нас землях и закопаем всех. Поместитесь все.
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12.10.2022 15:00 Відповісти
"совсем другая война" не привыкли ванюшки, что их артой накрывают целые сутки =)
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12.10.2022 15:01 Відповісти
Солдата рф готують тільки як швидко застрибувати у сміттєвий пакет.
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12.10.2022 15:07 Відповісти
Вы - оптимист... Думаете шо муйло не зажимает деньги на орков(по целлофану - на каждого)?
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12.10.2022 15:31 Відповісти
все вы там на росии г#ндоны #бучие, вся страна ублюдков
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12.10.2022 15:10 Відповісти
раша-фашистським свинособакам війни іншої хочеться, так щоб вбивати й безнаказано...
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12.10.2022 15:40 Відповісти
путин га...он **...уй, но вся надежда на ядерное оружие, чтобы всех сжечь- ну собсно рашисты они и есть рашисты. Что им самих там сожжет, то пофигу.
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12.10.2022 15:43 Відповісти
Путін здох!
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12.10.2022 15:51 Відповісти
свинопасы, хорошо попахивает... вашим душком... дерьмом...
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12.10.2022 15:52 Відповісти
в общем, кацапов все устраивает, за Хйла еще раз проголосуют (если выживут).
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12.10.2022 15:59 Відповісти
Одним словом свинособаки.
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12.10.2022 16:45 Відповісти
От нахера ви запікуєте матюки? Слухати неможливо!!! Чи ви боїтесь, що школярі це будуть слухати? Так для них це не нові слова.
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12.10.2022 18:37 Відповісти
 
 