"Че там Путин? Че говорит этот г#ндон #бучий", - два окупанти обговорюють ситуацію поблизу Херсона. АУДIО

Російські окупанти в оточенні українських військових поблизу Херсона і змушені постійно відступати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у перехопленій українськими розвідниками розмові двох окупантів ідеться про те, що загарбники вкотре відступили під натиском ЗСУ. Тепер ще на 15 кілометрів.

"А що там Путін? Які новини? Що каже цей г#ндон #бучий? Каже, що пацанів готують багато. Зараз їх потихеньку відправлятимуть. До нас уже приїхали. Їх взагалі нах#й не готували до війни", – каже один із російських окупантів.

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