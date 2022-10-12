"Че там Путин? Че говорит этот г#ндон #бучий", - два окупанти обговорюють ситуацію поблизу Херсона. АУДIО
Російські окупанти в оточенні українських військових поблизу Херсона і змушені постійно відступати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у перехопленій українськими розвідниками розмові двох окупантів ідеться про те, що загарбники вкотре відступили під натиском ЗСУ. Тепер ще на 15 кілометрів.
"А що там Путін? Які новини? Що каже цей г#ндон #бучий? Каже, що пацанів готують багато. Зараз їх потихеньку відправлятимуть. До нас уже приїхали. Їх взагалі нах#й не готували до війни", – каже один із російських окупантів.
Топ коментарі
+29 Aaron Smith #335432
показати весь коментар12.10.2022 14:43
+21 Yevgeny Mironov
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+13 Віталій Турченюк
показати весь коментар12.10.2022 14:50
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Бо пукін свої не дає,за відсутністю оних.