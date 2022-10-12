В Одесі прибирають фото Маска з бігбордів, якими дякували за підтримку України. ВIДЕО
В Одесі комунальники прибирають фото засновника Space X Ілона Маска з бігборда.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Одеській міській раді.
Як зазначили в Одеській міськраді, після поширення ним російських наративів "Thanks for the support of Ukraine" більше не актуально до засновника Space X.
Топ коментарі
+46 Epic musikk
показати весь коментар12.10.2022 15:52
+20 Віталій Маркович
показати весь коментар12.10.2022 15:56
+20 Olga Pelle
показати весь коментар12.10.2022 16:01
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одна з наших, українських, проблем - ми кидаємося з однієї крайності до іншої - "привіт" 73% приколістам Найвеличнівшивого
При совке на западе таких кадров всегда дофига было...ещё со времён Сталина ,когда клоунов западных возили на постановочные судебные процессы 1937-38 годов а те потом рассказывали в Европе что не все так однозначна.
Просто уяви що було б з твоїм стартапом в такій країні як росія.
Він справді допоміг, коли це було потрібно, цього не можна заперечувати.
Зараз він просто обдовбаний чи заляканий написав хєрню і все? Наче і не допомагав? Наче нічого і не було? І реальний starlink - то хєрня, а слова, які написані в твітері, хоч і ідіотські - головне і мають більшу вагу ніж реальна допомога?
Ми звертаємось бо Бога словами.
Допістелся аутист хрєнов.
А взагалі треба дивитися, що людина робить, а не що говорить.