В Одесі прибирають фото Маска з бігбордів, якими дякували за підтримку України. ВIДЕО

В Одесі комунальники прибирають фото засновника Space X Ілона Маска з бігборда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Одеській міській раді.

Як зазначили в Одеській міськраді, після поширення ним російських наративів "Thanks for the support of Ukraine" більше не актуально до засновника Space X.

