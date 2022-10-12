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В Одесі прибирають фото Маска з бігбордів, якими дякували за підтримку України. ВIДЕО

В Одесі комунальники прибирають фото засновника Space X Ілона Маска з бігборда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Одеській міській раді.

Як зазначили в Одеській міськраді, після поширення ним російських наративів "Thanks for the support of Ukraine" більше не актуально до засновника Space X.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск запропонував Україні укласти мир з Росією на капітулянтських умовах

бігборди (32) Одеса (5452) Маск Ілон (648)


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Топ коментарі
+46
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12.10.2022 15:52
+20
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12.10.2022 15:56
+20
А мені здається, що за допомогу таки треба дякувати, а за херню треба вліпити догану і відкрити очі на рашафашизм, щоб допоміг нам ще більше.
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12.10.2022 16:01
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12.10.2022 15:52 Відповісти
Що можно сказати,і катьку - потромойку треба прибирати і маск той зі своєю"підтримкою" на бігбордах таж як наруга.
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12.10.2022 15:56 Відповісти
Оперативно. Не успела жопа подгореть, а уже и духи с этим запахом в продаже. Талантливый бизнесмен.
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12.10.2022 18:26 Відповісти
Хіміки з'ясували, - якщо зробити концентрат речовин, які дають запах троянд, то він буде смердіти паленою резиною.
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12.10.2022 18:31 Відповісти
Екатерина вторая - расово чистая немка низкого социального поведения. конечно, памятник можно было и другой к*рве поставить, покрасивше, что ли, в естественном состоянии, чтобы было что натирать.
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12.10.2022 17:10 Відповісти
Труханову чи що?
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12.10.2022 18:10 Відповісти
Малась на увазі жінка! Пробач!
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13.10.2022 11:13 Відповісти
Мався на увазі труханов з двома російськими паспортами. Теж курва зачьотна
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13.10.2022 13:53 Відповісти
"Sic transit Gloria mundi!" ))
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12.10.2022 15:53 Відповісти
апиридил )))
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12.10.2022 15:54 Відповісти
тут как повезёт ))
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12.10.2022 15:55 Відповісти
mundi сьогодні є а завтра нема
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12.10.2022 15:56 Відповісти
+1 до апиридил ))
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12.10.2022 16:05 Відповісти
І правильно роблять.
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12.10.2022 15:55 Відповісти
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12.10.2022 15:56 Відповісти
Якщо шо, старлінки не віддамо!
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12.10.2022 15:57 Відповісти
их правительство США купило.
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12.10.2022 16:00 Відповісти
😄
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12.10.2022 18:02 Відповісти
от не робив би цього згАрячу (хіба що це відбувається за звичною зміною інформації, не тисячу ж років вона має висіти)
одна з наших, українських, проблем - ми кидаємося з однієї крайності до іншої - "привіт" 73% приколістам Найвеличнівшивого
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12.10.2022 16:00 Відповісти
А мені здається, що за допомогу таки треба дякувати, а за херню треба вліпити догану і відкрити очі на рашафашизм, щоб допоміг нам ще більше.
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12.10.2022 16:01 Відповісти
Сік транзіт глорія мунді (С)
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12.10.2022 16:04 Відповісти
Хуже врага может быть только "полезный" идиот среди союзников.
При совке на западе таких кадров всегда дофига было...ещё со времён Сталина ,когда клоунов западных возили на постановочные судебные процессы 1937-38 годов а те потом рассказывали в Европе что не все так однозначна.
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12.10.2022 16:04 Відповісти
Маск балбес. Користуватися благами демократії щоб вихваляти рашизм.
Просто уяви що було б з твоїм стартапом в такій країні як росія.
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12.10.2022 16:06 Відповісти
он может просто посмотреть на Сноудена. тот вроде как даже пытался свалить из кацапстана, безуспешно, правда, эмиграция и туризм они разные. интересно - его на кацапскую мобилизацию загребли? (или он "вовремя" пол сменил, или не он)
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12.10.2022 17:04 Відповісти
Сноуден пока не под мобилизацией и может ехать куда хочет. Но есть нюанс (с) - за границей России его сразу арестует и депортирует в США. Где его уже ждёт камера и пожизненный срок.
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12.10.2022 19:13 Відповісти
ну хз что там у кацапни, он гражданство получил же. а если больше никому стал не нужен, то могут поставить в строй легко. иногда в тюрьме (особенно в штатах) получше будет посидеть до конца жизни чем лежать в украинской земле.
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12.10.2022 22:59 Відповісти
Господи! Спочатку, на фоні дуже поганого становища своіх бізнсів, він отримав "від приватних осіб" два мільярди доларів! Потім виплюнув свої геніальні думки. Все просто: продавець повітря!
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13.10.2022 11:18 Відповісти
Уявляю, приїзжає Маск в Одесу, а бігборда з подякою нема. Розкисне Маск і поїде. І побудує завод Тесли під Крижополем а не під Одесою.
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12.10.2022 16:07 Відповісти
Лицеміри... Катьку приберіть і Маску подякуйте за зв`язок.
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12.10.2022 16:08 Відповісти
Ну таке.
Він справді допоміг, коли це було потрібно, цього не можна заперечувати.
Зараз він просто обдовбаний чи заляканий написав хєрню і все? Наче і не допомагав? Наче нічого і не було? І реальний starlink - то хєрня, а слова, які написані в твітері, хоч і ідіотські - головне і мають більшу вагу ніж реальна допомога?
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12.10.2022 16:10 Відповісти
Адже слово має силу.
Ми звертаємось бо Бога словами.
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12.10.2022 17:12 Відповісти
В Одесі комунальники прибирають пам'ятники російським окупантам, що вбили мільйони українців?
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12.10.2022 16:17 Відповісти
Не згоден категорично.
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12.10.2022 16:19 Відповісти
«Не нравится мне этот гусь».(с)

Допістелся аутист хрєнов.
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12.10.2022 16:22 Відповісти
ну прям патріоти numberOne, він то говорить одне а робить інше, він свободна людина він сказав свою думку, в Одессі куча сепарів котрі говорять що за Україну а мовчки думают про пуйла та його стручок в їхній дупіжє. путін з рожиним теж дуже не ******* маска. це Труханов Геннадий Леонидович думав що цім заставить маска думати інакше? чи що всі такі скажуть О ЯКИЙ ну прям патріот numberOne ну прям патріоти numberOne Труханов Геннадий Леонидович. Труханов ПУТІНСЬКИЙ Посіпака ШТИРЛІЦ
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12.10.2022 16:24 Відповісти
Elon Musk denies he spoke to Putin about Ukraine war
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12.10.2022 16:37 Відповісти
Було б добре якби на Покрову знесли імперський символ памятник Катерини .
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12.10.2022 16:40 Відповісти
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12.10.2022 16:44 Відповісти
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12.10.2022 23:01 Відповісти
Краше б катерину прибрали.
А взагалі треба дивитися, що людина робить, а не що говорить.
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12.10.2022 16:49 Відповісти
Гондону гондоновое.
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12.10.2022 16:54 Відповісти
Якби ще й Катерину другу заодно прибрали взагалі норм було.
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12.10.2022 16:57 Відповісти
Краще б вони так з пам'ятником Катерині поступили.
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12.10.2022 17:11 Відповісти
тупо...
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12.10.2022 17:39 Відповісти
А я ж казала, що це він у світі всемогутній Маск, а в Одесі він зараз буде ледве-ледве поц.
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12.10.2022 19:37 Відповісти
https://cs14.pikabu.ru/images/big_size_comm/2022-10_1/1664882064176116904.jpg
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12.10.2022 20:14 Відповісти
А Starlink который даёт ВСУ бесперебойную свзязь тоже ему вернут? Дебилы.
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12.10.2022 21:12 Відповісти
 
 