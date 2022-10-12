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У Росії зекам-"вагнерівцям", що втратили кінцівки на війні в Україні, вручили державні нагороди та грамоти Міноборони РФ. ВIДЕО

Зекам-"вагнерівцям", що втратили кінцівки в Україні, вручили державні нагороди, грамоти Міноборони РФ та довідки про помилування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з помилуваних найманців був засуджений на більш ніж 20 років за вбивство з особливою жорстокістю і відсидів лише десять років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "З ПВК можна піти лише на пенсію за старістю або в цинковій труні. Всі інші повертаються": власник ПВК "Вагнер" Пригожин розмовляє з зеками-найманцями, що залишилися без рук чи ніг. ВIДЕО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Кухар Путіна" Пригожин зізнався, що саме він створив ПВК "Вагнера"

Автор: 

ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+25
безногим футбольні м'ячи, безруким - для ручної творчості
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12.10.2022 16:00
+23
Гімнюки задрипані. Як і вся їхня імперійка.
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12.10.2022 15:58
+16
А руки -ноги не віддають?
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12.10.2022 15:59
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12.10.2022 15:56 Відповісти
А найденные конечность, надеюсь, им тоже вручили, на память.. )
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12.10.2022 17:06 Відповісти
- Пора, пора, - спохватился он и, легкий, выбежал вон. «Больше моей ноги никто не будет касаться!! - думал Савелий в пути. - Не будет, не будет этого соединения… Этой тайны во мне… Она будет там, там… в небе!!»

Черная и покинутая людьми площадь. Редкие огни машин. Из видимых - никого нет. Только жалобно воют бесы. Вдруг появляется старый дребезжащий трамвай. Два вагона в опустошенном свете… И Савелий бросается вперед, вытянув правую ногу… Час ночи… Гудки «скорой помощи»… Томное рыло Василия, врача… Скучный вой бесов.

Все произошло, как договорились. При выходе из больницы Савелию была вручена в большой белой простыне его любимая, теперь уже высушенная нога. Сам он, естественно, был на костылях. Он принял ее в объятия, как своего и в то же время подкинутого судьбой ребенка, с помощью Нины Николаевны, соседки, спустился вниз. Василий хитро подмигивал ему и хлопал по плечу… И дни покатились с особенной яростью. Савелий быстро приспособился скакать на костылях. Как съеженный взлохмаченный сверхчеловек, прыгал он мимо людей и автобусов куда-нибудь в булочную. Засушенная нога во всем ее виде висела в комнате на стене, но Савелий не решался ей поклоняться. Надо было найти истинные точки отношения. В голове его было совсем оголенно, раздвинуто, как будто мысли окончательно отделились от подсознания и все иное тоже разошлось по сторонам, а в центре - пустота. Правда, довольно необычная и тревожная. Поэтому он часто кричал среди ночи, выбегая на улицу на костылях и грозя такому Простору.

(с) http://loveread.ec/read_book.php?id=97618&p=76#gl_34 Юрий Мамлеев "Нога"
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12.10.2022 22:24 Відповісти
Гімнюки задрипані. Як і вся їхня імперійка.
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12.10.2022 15:58 Відповісти
А руки -ноги не віддають?
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12.10.2022 15:59 Відповісти
безногим футбольні м'ячи, безруким - для ручної творчості
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12.10.2022 16:00 Відповісти
О, а вона вже тут !
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12.10.2022 16:03 Відповісти
світло економлю..
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12.10.2022 16:14 Відповісти
Десь були іменні годинники безруким.
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12.10.2022 16:28 Відповісти
Під час церемонії нагородження:
- Аплодисменты, парни! Я не вижу ваших рук! Ребята, которые безногие - ну-ка побежали по-молодецки к безруким, хлопаем вместе!..
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13.10.2022 04:12 Відповісти
Чифір заварити"
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12.10.2022 15:59 Відповісти
Грамоти! Карл... і значки.,
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12.10.2022 15:59 Відповісти
І що тепер їм світить? Кому потрібні?
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12.10.2022 16:11 Відповісти
может денег дадут? хотя скорее всего исключительно медалька и помилование. может потом на баржУ соберут, типа, путешествие (за госсчет, с сюрпризом), оптом.
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12.10.2022 16:33 Відповісти
*самый главный документ - справка о помиловании. - таки да. даже кормить не будут. а поди попробуй с костылями ограбь кого-то ... сам получишь.
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12.10.2022 16:37 Відповісти
Не скажи! Читав деякі документи післявоєнної пори - інваліди часто створювали цілі банди Люди не очікували подібного від інвалідів а ті цим користувалися
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12.10.2022 16:41 Відповісти
У нас тут був випадок - наркоман ввечері напав на подружжя саме з милицею, на якій перед тим кульгав у фойє супермаркету, імітуючи травмованого, і жебрав у людей "по мелочи" - а насправді шукав жертву. Той мужик здуру дістав гаманця, щоб дати "горопасі" дрібних грошей - а "сарака" хижим оком миттєво оцінив, що баблозаврів у гаманці нормально, і пішов слідом... дійшов до першого ж безлюдного місця - і костилякою ззаду по голові, спочатку мужика, а потім і жінку. Забрав гроші, телефони, пакети з продуктами із маркета - і бігти.
Неважко здогадатися, що вже наступним вутром https://neolurk.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8 "вонні" сидів у кабінеті слідчого і підписував щиросердне зізнання. Бо у цього дебіла було виключно дві місії - пріоритетна (негайно впоротися) і бонусне (чимось хрюкнути і чавкнути). Довготермінові перспективи і "вчинити злочин у стелс-режимі, жодного разу не спалившись" - то занадто складно для прогнилого від опіатів моску (хоча не спалитись йому було складно, враховуючи, що це місцевий "селебріті"... там послухали покази потерпілих, подивилися відео с камер - усьо, злочин розкрито✅).
...Але що характерно, потерпілим якось не дуже легше від того факту, що на них напав такий ідіот. Пощастило, що відбулися забоями, гематомами і "мозготрясениями" (як казав Незнайко)... бо стирчок на ломках - тварюка гірша за будь-яку гієну.
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12.10.2022 20:31 Відповісти
Сраки нехай підтирають тими грамотами.
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12.10.2022 16:00 Відповісти
И почётная грамота...в Сибирь ну где то так.
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12.10.2022 16:25 Відповісти
Це якщо є чим підтирати... ))0)0)
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12.10.2022 16:34 Відповісти
Це якщо є ЩО підтирати!
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12.10.2022 17:11 Відповісти
Грамота вместо ноги... Всё правильно, может быть так хоть немножко поумнеют, а другие такие же дебилы сделают выводы
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12.10.2022 16:00 Відповісти
Не сделают. Повесит грамоту на стенку. Будет жить свою никчемную жизнь. Бухать да на диване лежать. В школе рассказывать на 9 мая типа как с "фашистами" воевал. И как "смог снова повторить".
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12.10.2022 16:27 Відповісти
Частіше не в школі, а на лавці у дворі з місцевими ґалькоґоліками - йому наллють, а він "про войну с фашистами".
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12.10.2022 16:39 Відповісти
Вэлкам, как говорится, в новую жизнь!
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12.10.2022 16:00 Відповісти
Країна антипод людства з вивернутою мораллю...
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12.10.2022 16:01 Відповісти
А риба де?...
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12.10.2022 16:01 Відповісти
риба - то їх сім'ями при призові, лада обіцяна при похованні..
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12.10.2022 16:18 Відповісти
Зекі .які бивали кацяпів тепер герої що вбивали українців, росія одна суцільна буцігарня де правлять вбівці,насильнікі,мародери,підерасти,що гвалтують дітей , вони тепер нагороджають за вбивства ,а не карають як у всьому цівілізованому світі. Світ повинен розуміти,що то не караїгна ,а буціганя ,в котрій кожен заслуговує смертної кари.
Але світ дивиться як злодіі вбивають Україну,і тихенько співчувають...
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12.10.2022 16:06 Відповісти
Как там Жванецкий говорил о России
Половина сидит половина охраняет

потом они меняются...
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12.10.2022 16:30 Відповісти
Руки і ноги рашистів , собаки з'іли 😡
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12.10.2022 16:07 Відповісти
Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли - того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако, и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина! (с)
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12.10.2022 16:08 Відповісти
чергова постанова для кацалохів від пірдожинского лохоТВ
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12.10.2022 16:09 Відповісти
їх шльопають прямо там. кому вони потрібні? та й ще свідки
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12.10.2022 16:11 Відповісти
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12.10.2022 16:11 Відповісти
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12.10.2022 16:12 Відповісти
Це ж парашка: країна зеків та вертухаїв.
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12.10.2022 16:16 Відповісти
"А єслі тєбє ногу оторвьот, то в собєзє дєрєвянную дадут, папугая матєршинніка і чьорную мєтку" (С) ДМБ
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12.10.2022 16:16 Відповісти
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12.10.2022 16:21 Відповісти
то є робота російським трансплантологам
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12.10.2022 16:34 Відповісти
а кіло сала видали?
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12.10.2022 16:27 Відповісти
сало тут видають - під шкуру заливають
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12.10.2022 16:35 Відповісти
А шо їм не так? Чи вони на вело розраховували?
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12.10.2022 16:35 Відповісти
вручили куда - в зубы если целы ?
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12.10.2022 16:38 Відповісти
Безногому экс-вагнеровцу-мобику полковник вручил грамоту, медаль и ждёт от того слов благодарности.
-Чё уставился, звездочёт?!- орёт на полковника "герой",- нах... мне эти ваши цацка с бумажкой?! Ты мне вместо ног протезы с такими же наколками дай!!!
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12.10.2022 16:43 Відповісти
Наградну скакалку кожному!
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12.10.2022 16:51 Відповісти
Что то эти бараны не сильно радуются.
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12.10.2022 16:58 Відповісти
А еще бы футбольные мячи и хоккейные клюшки вручили!
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12.10.2022 17:00 Відповісти
всем хорошего настроения и здоровья)
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12.10.2022 17:06 Відповісти
"Ножєк нєт , но ви дєржітєсь" ...
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13.10.2022 01:58 Відповісти
Найду вонючие пинцеты , отправлю накуй ,почтой , не загрязняя землю нашу Украину , играйте футбол терпилы...
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12.10.2022 17:07 Відповісти
нагороджені скакали від радості і хлопали руками! ХАХАХАХАХ!
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12.10.2022 17:28 Відповісти
А гумові баби ? 😁
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12.10.2022 17:49 Відповісти
Сьогодні грамоти, завтра - Валаам.
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12.10.2022 17:55 Відповісти
Нехай щастить!
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12.10.2022 19:12 Відповісти
"Держи дурачек, бумагу и значек!"
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12.10.2022 19:47 Відповісти
Державна нагорода і грамота від МО РФ членам ПРИВАТНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ КОМПАНІЇ, рекрутованим у в'язниці, де вони відбували покарання за тяжкі злочини.
В мене немає слів.
Виходить, що ПВК на росії не лише законні.
Кацап, що вбив іншого кацапа (проте, мені не жалко того вбитого) може піти в ПВК вбивати українців і отримає від "держави" індульгенцію за свій перший злочин.
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12.10.2022 20:03 Відповісти
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12.10.2022 20:16 Відповісти
Вазможность раз в жизні биваєт - згнити в чужій землі. Велкам!
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13.10.2022 01:35 Відповісти
 
 