Росіянка, яка живе в Німеччині, закликала Путіна вдарити по українцях у Дрездені. ВІДЕО+ФОТО

Росіянка Альона Дірксен, яка нині проживає у Німеччині, закликала диктатора Путіна бомбити українців у Дрездені.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

На відео росіянка звертається до Путіна та просить "е#ануть по Дрездену".

Журналіст опублікував її дані: Альона Дірксен (Соколова) 05.01.1992 р.н. Мітвайда (Mittweida) Німеччина, народилась в Таганрозі.

Вона тримає з мамою Ніною ресторан "Родина" в місті Мітвайда (Mittweida).

Також Цаплієнко опублікував контакти родини Дірксен.

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Мати, Ніна Соколова 4 жовтня 1969 (53 роки) - https://ok.ru/profile/118523946397

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