УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11293 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
61 414 281

Росіянка, яка живе в Німеччині, закликала Путіна вдарити по українцях у Дрездені. ВІДЕО+ФОТО

Росіянка Альона Дірксен, яка нині проживає у Німеччині, закликала диктатора Путіна бомбити українців у Дрездені.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

На відео росіянка звертається до Путіна та просить "е#ануть по Дрездену". 

Журналіст опублікував її дані: Альона Дірксен (Соколова) 05.01.1992 р.н. Мітвайда (Mittweida) Німеччина, народилась в Таганрозі.

Вона тримає з мамою Ніною ресторан "Родина" в місті Мітвайда (Mittweida).

Також Цаплієнко опублікував контакти родини Дірксен.

Телефон закладу +4937279792106
https://ok.ru/profile/356349840504
https://vk.com/id23698938
Мати, Ніна Соколова 4 жовтня 1969 (53 роки) - https://ok.ru/profile/118523946397

Також дивіться: Росіянка розридалась в заторі на Керченський міст, втікаючи з окупованого Криму після вибухів у Новофедорівці: "Вообще не хочу уезжать! Как в своем доме жили!". ВIДЕО

Росіянка, яка живе в Німеччині, закликала Путіна вдарити по українцях у Дрездені 01
Росіянка, яка живе в Німеччині, закликала Путіна вдарити по українцях у Дрездені 02
Росіянка, яка живе в Німеччині, закликала Путіна вдарити по українцях у Дрездені 03
Росіянка, яка живе в Німеччині, закликала Путіна вдарити по українцях у Дрездені 04

Автор: 

Німеччина (7351) росія (65146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+97
Какие отвратительные рожи!
показати весь коментар
12.10.2022 17:15
+87
Когда уже этот биомусор начнут депортировать из Европы обратно на хаус, в Пензу, Саратов, Норильск?
показати весь коментар
12.10.2022 17:15
+79
ну реально , у кацапов такие ********* как будто их зачинали свиньи , фу *** , это же просто ****** какой то , жить с таким ******.
показати весь коментар
12.10.2022 17:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Тварина, час збиратися на історичну родіну!!!!!
показати весь коментар
12.10.2022 19:15 Відповісти
А здесь самке не повезло - пошла служить вместо мужа но попала в плен - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/279916 https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/279916

показати весь коментар
12.10.2022 19:17 Відповісти
дайте адрес єтой суки , я сам ее удавлю ... !!!!
показати весь коментар
12.10.2022 19:18 Відповісти
Адрес в тексті. І телефон там же.
показати весь коментар
12.10.2022 21:56 Відповісти
В поліцію треба. Такими як ця хабалка займається дуже ретельно Verfassungsschutz
показати весь коментар
13.10.2022 15:53 Відповісти
Курви...
показати весь коментар
12.10.2022 19:19 Відповісти
Сколько нужно бить по лицу, что бы сделать такую рожу?
показати весь коментар
12.10.2022 19:23 Відповісти
Насправді там не треба бити по *********. У даному випадку це безглузде заняття.
Бити цю курву треба обрізком труби - і так, щоб вутром поліція вже оформлювала знайдений труп.
показати весь коментар
13.10.2022 04:18 Відповісти
Певно в неї давно чоловіка не було. Як би її якийсь полішук забитий трах... . Ха-ха-ха!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
12.10.2022 19:25 Відповісти
Алена Дирксен))) это ж шалава с немецких порнофильмов,у нее от силикона мозг высох!
показати весь коментар
12.10.2022 19:26 Відповісти
хто цю безмозглу тварину заміж взяв?а носяка ,як сокира. Чоловіка знайти запитати чи згоден з дружиною?, всіх знайти,хай німеччина думає,кого приймає
показати весь коментар
12.10.2022 19:30 Відповісти
мордашка, мордашка-промокашка...
показати весь коментар
12.10.2022 19:33 Відповісти
перпевтілення ворон
показати весь коментар
12.10.2022 19:42 Відповісти
Если бы она жила на мордоре и выступила с призывом ****** по Белгороду или Ростову, ФСБ с мусорами уже выпиливали её дверь болгаркой.
Пока Запад не создаст у себя такую же атмосферу нетерпимости и реально работающие механизмы выявления и вышибания этого биомусора обратно на мороз и не включит его на полную мощь, все эти "сани с Флориды" и владельцы "красных площадей", "родин", "распутинов" и другой подобной блевотины будут гадить в безнаказанности до последнего. И это совсем не безобидная штука.
показати весь коментар
12.10.2022 19:48 Відповісти
Этих двух судей лишать гражданства и выдворили в Мордор.Или на худой конец за призыв к экстимизму 10 лет лагерей
показати весь коментар
13.10.2022 00:02 Відповісти
всі савєцькі емігранти по жugiвській квоті в німецьких йєрманіях - кончені совки та запутінці
показати весь коментар
12.10.2022 19:51 Відповісти
Ви особисто всіх перевірили?
показати весь коментар
12.10.2022 23:46 Відповісти
А їх і перевіояти не треба.Рашіянин-це діагноз..
показати весь коментар
13.10.2022 17:38 Відповісти
и вопрос и почему ещё её буцыгарня не сгорела
показати весь коментар
12.10.2022 19:53 Відповісти
По демонстрационному видео хозяйки: рестораны в Митвайде атакуют в Интернете
Я думаю, она закроется.
показати весь коментар
12.10.2022 21:35 Відповісти
Кацапсина где бы она не была понимает только один язык это когда ей бьют морду.
показати весь коментар
12.10.2022 19:58 Відповісти
Чому нею не займеться німецька поліція?
показати весь коментар
12.10.2022 20:05 Відповісти
Дерьма кусок.
показати весь коментар
12.10.2022 20:05 Відповісти
Навіть не кусок, а ціле!
показати весь коментар
12.10.2022 23:02 Відповісти
таких потрібно задувати піной
показати весь коментар
12.10.2022 20:07 Відповісти
Я думаю, что для начало можно сломать нос. Рабы уважают только силу. А чтобы это существо начало петь гимн Украины, нужно еще парочку сеансов внушения.
показати весь коментар
12.10.2022 20:12 Відповісти
Для начала выбить зубы,а потом и нос можно вправить
показати весь коментар
13.10.2022 00:08 Відповісти
московія-злоякісна пуйлина на тілі землі-видалення конче необхідне (з її представниками за кордоном).
показати весь коментар
12.10.2022 20:13 Відповісти
Дружненько йдемо на сторінку її гімно-ресторану (посилання у замітці) і ліпимо їй у гуглі 1 зірку!

Пишемо гнівні коментарі про низьку якість обслуговування, хамство!

Дуже бажано німецькою / англійською.

Рашистська ©¥ка -- zgoxни!
показати весь коментар
12.10.2022 20:15 Відповісти
Підтримую! Довбоніть разок по Німеччині. Хочу бачити, як НАТО вас на порошок перемелює.
показати весь коментар
12.10.2022 20:36 Відповісти
Потворні безмозклі тупорилі лаптєногі *******,,помісь свині і бродячих псів
показати весь коментар
12.10.2022 20:41 Відповісти
ай да соска... отсосиновка...
показати весь коментар
12.10.2022 20:42 Відповісти
Ну, вона права. Рано чи пізно Німеччина дуже постраждає.
Чи ви думали, що ці потвори, яких ви прихистили, інтегруються і розчиняться ?
Безпечні, наївні європейці ... Хоча б порахуйте, скільки цієї наволочі в ваших країнах ...
Бо ми поки що вперлися і тримаємо фронт, але ...
показати весь коментар
12.10.2022 20:52 Відповісти
Фирменное блюдо: "крокодилы таганрогские"...
показати весь коментар
12.10.2022 20:56 Відповісти
Знайти цю курву і придушити!
показати весь коментар
12.10.2022 20:59 Відповісти
Я надеюсь немцы ее, если еще не выслали на родину, то вышлют в самое ближайшее время
показати весь коментар
12.10.2022 21:03 Відповісти
нету нашего Мельника на нее....
показати весь коментар
12.10.2022 21:14 Відповісти
а сколько такого дерьма у нас в Израиле?стыдно и больно....
показати весь коментар
12.10.2022 21:22 Відповісти
Стыдно это мягко сказано. Порой волосы дыбом встают
показати весь коментар
12.10.2022 23:42 Відповісти
Видео распространила русская, которая владеет русским рестораном в Митвайде. На запрос берлинской «Tagesspiegel» женщина подтвердила, что записала видео сама, и сказала, что теперь сожалеет о своих словах. Полиция сейчас расследует дело.
https://www.freiepresse.de/mittelsachsen/mittweida/wir-in-mittweida/nach-demo-video-einer-wirtin-gaststaetten-in-mittweida-opfer-einer-cyber-attacke-artikel12479535 Nach Demo-Video einer Wirtin: Gaststätten in Mittweida werden im Internet attackiert | Freie Presse - Mittweida
теперь у нее на шее полицейское разбирательство.
Она научится ценить немецкий порядок.
показати весь коментар
12.10.2022 21:29 Відповісти
Не научится! Только депортация! Даже немецкая тюрьма для этой особи слишком хорошо!
показати весь коментар
12.10.2022 23:26 Відповісти
Ну и любовь остальных рестораторов на данной улице, которым ошибочно поставили рейтинги. Вообщем подитожим, теперь каждый местный предприниматель в данном городе знает о её высказываниях или пострадал. При населении в 16 000 человек это уже не отрицательная реклама.

Раз в квартал бываю в Дрездене, заскочу на обед в этот город, гляну как бизнес.
показати весь коментар
12.10.2022 23:27 Відповісти
Буде "дуже непогано", якщо той "ресторан" знаходиться в окремій будівлі Тоді "бомбардування" почать треба з нього - "коктейлем Молотова" Просто кацапня ніколи не думає про наслідки того, що вони творять і не розуміє, що їх можуть "нагодувать стравою за їх же рецептом"! У нас один льотчик страшно "вазмущался подлостью духав" - пригнали автомобіль замінований і підірвали під стіною комендатури А сам незадовго до цього хвалився, що скидав над кишлаком "спецгруз" - контейнер з дитячими іграшками замінованими (їх на Дніпропетровщині (здається) при Союзі робили)
показати весь коментар
13.10.2022 06:11 Відповісти
а ця **** не боїться ********? Тихеньких... треба їбальце їй підправити. Чекай **** російське - ми прийдемо за тобою, як і за всіма такими як ти, де б ти не була.
показати весь коментар
12.10.2022 21:57 Відповісти
Депортувати дурепу до путіна нехай варить щі в мухосранську а бо в кацапетівці.Попередити німців що в цьому ресторані отруйна їжа і що їхньому Дрездену загрожують ракетні обстріли бо їх заказали
показати весь коментар
12.10.2022 21:58 Відповісти
Тупа хвойда
показати весь коментар
12.10.2022 21:59 Відповісти
Непуганые кацапы за рубежом, и величие из них мироточит напропалую !
показати весь коментар
12.10.2022 22:15 Відповісти
Народ, а кто из Германии - подскажите куда катнуть нужно в нужные органы, чтобы её эти записи проверили на предмет разжигания ненависти и тд. Было бы хорошо чтобы её департировали нахрен назад в Мордор
показати весь коментар
12.10.2022 22:28 Відповісти
https://www.polizei.sachsen.de/onlinewache/onlinewache.aspx

Сторінка подачі скарг на заклики до насильства в інтернеті.

Там ціла форма заповнюється. Давав посилання на Цензор, англійською.

Написав, що "заклик до нанесення ракетного або бомбового удару по Дредзену".

Можна ще додати "заклик до масових вбивств" та "ймовірна підтримка терористичних організацій на території України, які причетні до численних вбивств мирних громадян, у тому числі, збиття Боїнгу рейсу МН-17 у 2014 році"
показати весь коментар
12.10.2022 22:47 Відповісти
Лучше наверное не департировать, а отправить её в местный суд и пусть сядет, наверняка если кто-то из местных немцев начал бы призывать к убийству евреев, то его бы закрыли надолго.
показати весь коментар
12.10.2022 22:49 Відповісти
Домооой,в Таганроооог!!!
показати весь коментар
12.10.2022 22:58 Відповісти
"А это таганрог!")))
показати весь коментар
12.10.2022 23:00 Відповісти
Уродина носатая, тварь тупая, да и вообще кикимора!
показати весь коментар
12.10.2022 23:08 Відповісти
Усіх маскалів потрібно депортувати з цивілізованих країн - це ж як пухлина. Хай їдуть у расєю
показати весь коментар
12.10.2022 23:22 Відповісти
https://ru.restaurantguru.com/Rodina-Mittweida https://ru.restaurantguru.com/Rodina-Mittweida


Цензор ссылку в тексте дал, там пока рейтинг 4,9 и ресторан номер 1 из 65 ресторанов.
показати весь коментар
12.10.2022 23:54 Відповісти
****, ну до чего же страшная.... Тут пишут - куда, как пожаловаться? Та можно проще. Зайти в эту рыгаловку, насрать на стол, и сказать, что это политическая акция в знак протеста Хотя понимаю, толерантные немцы "лишь бы не было войны" тебя же штрафом и обложат... ****, круговорот гавна руских в природе - куда не приедешь, везде мокшанское **** встретишь...
показати весь коментар
13.10.2022 00:00 Відповісти
Украинцам живущим в Митвайде на заметку.С этой гнилой провести профилактические мероприятия,такие,чтобы эта мразота до конца жизни по сторонам оглядывалась
показати весь коментар
13.10.2022 00:06 Відповісти
Рецепт простий - удар по очкам з ноги, грубо але дієво.
показати весь коментар
13.10.2022 00:37 Відповісти
******** путинистки в Германии делают гешефт.

Они думают, что немцы примут их бизнес (ресторан) с распростертыми объятиями?

Наврядли.
Обычно нормальная публика перестаёт ходить в такие места и бизнес быстро прогадает.

Так, например случилось с французскими ресторанами в США. После очередного выпендрежа Парижа ( это отдельная история) простые американцы просто перестали ходить во французские кафе и рестораны.

Сегодня в сша нет Ни Одного французского заведения.
Их место быстро заняли итальянские рестораны.
показати весь коментар
13.10.2022 02:57 Відповісти
***********, каZапсина) Які ж вони примітивні і агресивні, людоненависницькі і тупі! Впевнений, що поліція за такий заклик усе відріхтує. А далі - Чемодан-Вокзал-Россия! Сибирь большая, всем места хватит!
показати весь коментар
13.10.2022 03:51 Відповісти
Козломордый , ты сайт попутал. Иди йух со своими новостями. Народ, баньте питора
показати весь коментар
13.10.2022 08:09 Відповісти
Некоторые отзывы посетителей ресторана "родина":

Fisher

Отвратительно

Анатолий

Хлеб с плесенью, испорченные продукты, на любые замечания владелица грозилась вызвать "братков" и поломать ноги. Такая себе "Родина"

Lori
Депрессивная атмосфера, еда среднего качества. Ребенок боялся официантов. Порции маленькие для такой цены. Я не рекомендую.

Ser
Ужасный сервис. Худший опыт. Никогда не рекомендую.

Irenka U.
Крутые цены, посредственная еда, плохое обслуживание, плюс примитивное поведение. Менеджер ресторана остро нуждается в классе по порядочности и манерам... Грубый, наглый. Не рекомендую.
показати весь коментар
13.10.2022 07:18 Відповісти
Завали хлебало, страшидло!
показати весь коментар
13.10.2022 07:28 Відповісти
КСТАТИ ДАВНО ПОРА ЗАНЯТЬСЯ РОССИЯНАМИ ЗА ГРАНИЦЕЙ !)
показати весь коментар
13.10.2022 09:05 Відповісти
ця кацапка така вродлива, аж страшно ))

показати весь коментар
13.10.2022 09:16 Відповісти
до речi, чимось схожа на висiрок пуйла. та також страшно вродлива )


показати весь коментар
13.10.2022 09:18 Відповісти

Одна порода, homo putinus.
показати весь коментар
13.10.2022 09:38 Відповісти
natali staraki tik tok уже есть заява
показати весь коментар
13.10.2022 16:28 Відповісти
https://www.tiktok.com/@natalistaraki/video/7153681638109564165?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7148463252258473478
показати весь коментар
13.10.2022 16:32 Відповісти
Сторінка ресторану вже видалена, але можна побажати всього ненайкращого на сторінці у гугл
Restaurant Rodina
+49 3727 9792106
https://maps.app.goo.gl/UbsLpfXGsuKHT8w36
показати весь коментар
21.11.2022 09:20 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 