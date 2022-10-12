Росіянка, яка живе в Німеччині, закликала Путіна вдарити по українцях у Дрездені. ВІДЕО+ФОТО
Росіянка Альона Дірксен, яка нині проживає у Німеччині, закликала диктатора Путіна бомбити українців у Дрездені.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
На відео росіянка звертається до Путіна та просить "е#ануть по Дрездену".
Журналіст опублікував її дані: Альона Дірксен (Соколова) 05.01.1992 р.н. Мітвайда (Mittweida) Німеччина, народилась в Таганрозі.
Вона тримає з мамою Ніною ресторан "Родина" в місті Мітвайда (Mittweida).
Також Цаплієнко опублікував контакти родини Дірксен.
Телефон закладу +4937279792106
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https://vk.com/id23698938
Мати, Ніна Соколова 4 жовтня 1969 (53 роки) - https://ok.ru/profile/118523946397
Топ коментарі
+97 Александр Иванов #442761
показати весь коментар12.10.2022 17:15
+87 дмитрий #513526
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+79 Валерий Викторович #508978
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Бити цю курву треба обрізком труби - і так, щоб вутром поліція вже оформлювала знайдений труп.
Пока Запад не создаст у себя такую же атмосферу нетерпимости и реально работающие механизмы выявления и вышибания этого биомусора обратно на мороз и не включит его на полную мощь, все эти "сани с Флориды" и владельцы "красных площадей", "родин", "распутинов" и другой подобной блевотины будут гадить в безнаказанности до последнего. И это совсем не безобидная штука.
Я думаю, она закроется.
Пишемо гнівні коментарі про низьку якість обслуговування, хамство!
Дуже бажано німецькою / англійською.
Рашистська ©¥ка -- zgoxни!
Чи ви думали, що ці потвори, яких ви прихистили, інтегруються і розчиняться ?
Безпечні, наївні європейці ... Хоча б порахуйте, скільки цієї наволочі в ваших країнах ...
Бо ми поки що вперлися і тримаємо фронт, але ...
https://www.freiepresse.de/mittelsachsen/mittweida/wir-in-mittweida/nach-demo-video-einer-wirtin-gaststaetten-in-mittweida-opfer-einer-cyber-attacke-artikel12479535 Nach Demo-Video einer Wirtin: Gaststätten in Mittweida werden im Internet attackiert | Freie Presse - Mittweida
теперь у нее на шее полицейское разбирательство.
Она научится ценить немецкий порядок.
Раз в квартал бываю в Дрездене, заскочу на обед в этот город, гляну как бизнес.
Сторінка подачі скарг на заклики до насильства в інтернеті.
Там ціла форма заповнюється. Давав посилання на Цензор, англійською.
Написав, що "заклик до нанесення ракетного або бомбового удару по Дредзену".
Можна ще додати "заклик до масових вбивств" та "ймовірна підтримка терористичних організацій на території України, які причетні до численних вбивств мирних громадян, у тому числі, збиття Боїнгу рейсу МН-17 у 2014 році"
Цензор ссылку в тексте дал, там пока рейтинг 4,9 и ресторан номер 1 из 65 ресторанов.
гавнаруских в природе - куда не приедешь, везде мокшанское **** встретишь...
Они думают, что немцы примут их бизнес (ресторан) с распростертыми объятиями?
Наврядли.
Обычно нормальная публика перестаёт ходить в такие места и бизнес быстро прогадает.
Так, например случилось с французскими ресторанами в США. После очередного выпендрежа Парижа ( это отдельная история) простые американцы просто перестали ходить во французские кафе и рестораны.
Сегодня в сша нет Ни Одного французского заведения.
Их место быстро заняли итальянские рестораны.
Fisher
Отвратительно
Анатолий
Хлеб с плесенью, испорченные продукты, на любые замечания владелица грозилась вызвать "братков" и поломать ноги. Такая себе "Родина"
Lori
Депрессивная атмосфера, еда среднего качества. Ребенок боялся официантов. Порции маленькие для такой цены. Я не рекомендую.
Ser
Ужасный сервис. Худший опыт. Никогда не рекомендую.
Irenka U.
Крутые цены, посредственная еда, плохое обслуживание, плюс примитивное поведение. Менеджер ресторана остро нуждается в классе по порядочности и манерам... Грубый, наглый. Не рекомендую.
Одна порода, homo putinus.
Restaurant Rodina
+49 3727 9792106
https://maps.app.goo.gl/UbsLpfXGsuKHT8w36