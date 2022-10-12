"Ми вб’ємо мільйон українців, 5 мільйонів або всіх, якшо вони не зрозуміють, що вони росіяни", - російський терорист Губарєв. ВIДЕО
Російський терорист Павло Губарєв погрожує убити всіх українців, щоб переконати їх, що вони "русские люди".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Губарєв в інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що війна є одним із способів переконати.
"Ми вб'ємо мільйон українців, 5 мільйонів або всіх, якшо вони не зрозуміють, що вони росіяни", - сказав терорист Губарєв.
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