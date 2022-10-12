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"Ми вб’ємо мільйон українців, 5 мільйонів або всіх, якшо вони не зрозуміють, що вони росіяни", - російський терорист Губарєв. ВIДЕО

Російський терорист Павло Губарєв погрожує убити всіх українців, щоб переконати їх, що вони "русские люди".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Губарєв в інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що війна є одним із способів переконати.

"Ми вб'ємо мільйон українців, 5 мільйонів або всіх, якшо вони не зрозуміють, що вони росіяни", - сказав терорист Губарєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всю Украину нужно вытравить": перехоплення СБУ розмови прихильника нацизму з "елітної" 2-ї мотострілецької дивізії РФ Клименка. АУДIО

Автор: 

нацизм (148) росія (65146)


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Топ коментарі
+93
Але фашисти і нацисти - це українці. Не переплутайте
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12.10.2022 17:43
+67
Ця гидота досі жива? Гіві з Матаролой зачекалися!
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12.10.2022 17:44
+66
Тю, я думав, він уже давно від передозу копита відкинув...
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12.10.2022 17:44
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13.10.2022 08:59 Відповісти
ВЫЛЕЗ ГЛИСТ ИЗ УНИТАЗА И СКАЗАЛ ТАКУЮ ФРАЗУ... ))) ХЙЛО ЗАКРОЙ ЧЕМОДАНЧИК !)
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13.10.2022 09:02 Відповісти
А убивалка не трісьне? В мене є на приміті берізка якій якраз треба от та купа лайна з відео для удобрєнія.
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13.10.2022 09:22 Відповісти
Українці мають вбити сорок - п'ятдесят мільйонів рузьке, (або більше). Інші рузьке повинні визнати себе п*дорами.
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13.10.2022 10:41 Відповісти
Его нужно держать в заперти и ежедневно жестко насиловать в очко, под коня его раком ставить, что бы он умолял о смерти.
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13.10.2022 10:44 Відповісти
"Нехай той, хто підперезується не хвалиться, як той, хто розперезується". - 3-тя книга Царств 20:11.
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13.10.2022 11:07 Відповісти
ще одна ж*опа недорозвинена. Нагубєрнаторствовал вже?
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13.10.2022 11:51 Відповісти
Ця гнида, яка втекла з даунбаса в раху, і лише заради підтримки свого "статуса барца за нарот даунбаса" періодично з*являється в Маріуполі, вирішила налякати націю своїм підарастивим голосочком? Ця **** потвора знову навіть не подумала, що вона лише купа лайна під ногами таких же підарів з рашки. А мала 20 штук грошей з.п. при Україні ...
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13.10.2022 11:55 Відповісти
Одно слово - ФАКЕЛ
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13.10.2022 12:34 Відповісти
Браги йому бракує для "апахмєла с утрєца"....Гет чисто спився "дєд мороз" корпоративний.
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13.10.2022 13:06 Відповісти
Цікаво, скільки треба ліквідувати чмобиків, щоб до решти дійшло, що набиватися в родичі до тих, хто тебе не хоче бачити, некрасиво?
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13.10.2022 19:04 Відповісти
ставлю за голову цього утирка пляшку пива. більшого цей орк не стоє.
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14.10.2022 08:55 Відповісти
Я читаю і просто не вірю своїм очам 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭. Ну як так? Цього просто не може бути. Напевно, я сплю і бачу жахливий сон. Чому в центрі Європи в 21 сторіччі повторюється 1941 рік? Як можна хотіти вбити ні за що цілу націю? Чому Земля продовжує народжувати Гітлерів знову і знову?! Як це припинити? Де і коли россія звернула не туди? Як можна просто так ні за що ненавидіти будь-яку людину?
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25.10.2022 23:24 Відповісти
Нічого не нагадує. у нас якщо ти православний УПЦ і не хочеш у партію Порошенка Філарета ПЦУ значить ти москаль і тебе хочуть гнобити вже губарєві з нашої сторони скільки хворих козлів з різних сторін силою хочуть із Українців створить собі подобних істот.
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04.08.2023 11:41 Відповісти
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