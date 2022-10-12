Багаторічна війна на знищення: до чого треба готуватись Україні? | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Сьогодні о 21:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" прокоментує наслідки ракетних атак РФ на інфраструктуру України, постачання зброї від союзників та надасть прогноз щодо подальшого ходу війни.

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"Поговоримо до чого нам треба готуватися? Наслідки обстрілів ТЕС. Американські системи ППО для України. "Рамштайн-6": яку зброю отримають ЗСУ?", - анонсував Бутусов.

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