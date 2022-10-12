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Багаторічна війна на знищення: до чого треба готуватись Україні? | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Сьогодні о 21:00 головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі каналу "Бутусов плюс" прокоментує наслідки ракетних атак РФ на інфраструктуру України, постачання зброї від союзників та надасть прогноз щодо подальшого ходу війни.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

"Поговоримо до чого нам треба готуватися? Наслідки обстрілів ТЕС. Американські системи ППО для України. "Рамштайн-6": яку зброю отримають ЗСУ?", - анонсував Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний терор Росії: Путін намагається переломити хід війни | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+27
Навіщо робити такі заголовки? Що значить багаторічна? Бо це може і 10 років, і 50!не хайпуйте на заголовках, ми звісно все розумієм, але...! Ніхто нам не буде допомогати роками, нам потрібно за рік, або вступити в НАТО(де нас не чікають, давайте дивитись правді в очі, там нас чекають Істонія, Літва, Латвія, Польша і все)…, або треба робити ЯО, повернути статус державі! Особисто я за другий! Не треба накогось надіятися, тільки на себе
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12.10.2022 21:23
+16
В ХХ столітті росіяни спершу знищили нашу армію, розстріляли владу, а далі непокірних українців заморили голодом.

Мільйони людей вбито Москвою тоді.
Росія хотіла би це повторити і зараз, але ЗСУ йдуть вперед і Захід з Україною!
Кремль має бути спалений, тоді в Європі буде мир! 🙂
Тримаймося разом і перемога буде наша 😕
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12.10.2022 21:49
+14
Треба лупити і по їх території.Гірше вже не буде,я думаю.Може хоч так вата щось зрозуміє
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12.10.2022 21:21
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Треба лупити і по їх території.Гірше вже не буде,я думаю.Може хоч так вата щось зрозуміє
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12.10.2022 21:21 Відповісти
Без паники ))) Мы наступаем и эти ракеты не имеют значения для нас ))) Ждите хороших новостей с фронта ))) Все будет УКРАИНА
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12.10.2022 21:58 Відповісти
Навіщо робити такі заголовки? Що значить багаторічна? Бо це може і 10 років, і 50!не хайпуйте на заголовках, ми звісно все розумієм, але...! Ніхто нам не буде допомогати роками, нам потрібно за рік, або вступити в НАТО(де нас не чікають, давайте дивитись правді в очі, там нас чекають Істонія, Літва, Латвія, Польша і все)…, або треба робити ЯО, повернути статус державі! Особисто я за другий! Не треба накогось надіятися, тільки на себе
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12.10.2022 21:23 Відповісти
Так,заголовок "додає"оптимізму
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12.10.2022 21:27 Відповісти
У заголовку просто помiлка - Многолетняя война на уничтожение... і перед двокрапкою пропущено слово <орди>.
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13.10.2022 04:23 Відповісти
Загаловок відібражає дійсність та реальний стан речей-кінця цій війни не видно.
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12.10.2022 21:44 Відповісти
який стан речей? Цей бутусов мабудь, має непогані доходи. Він може і роками статті строчити. А більша половина українців не переживуть ще один рік такої війни. Суки зелені закрили кордони, понаставляли сотню тисяч вертухаїв вздовж кордону і ржуть з чоловіків, які всіма правдами і неправдами пробують вирватись з цього концтабору. Величезна армія вертухаїв-прикордонників стереже бидло, щоб не порозбігалось з цього зеленого раю.
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12.10.2022 23:02 Відповісти


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Реєстрація: 10.10.2022
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13.10.2022 09:41 Відповісти
в мене тут ще є 2 акка, але їх регулярно банять за правду
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13.10.2022 22:03 Відповісти
Не повезло нам с соседями. Якшо рашку не развалить на части, кацапы так и будут лупашить по нам ракетами и лезть в огороды воровать продукты и стиралки
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12.10.2022 21:48 Відповісти
Це хочуть зробити нашими руками з мінімальними затратами, але їм(росіянам) подобається жити у лайні і за своє рабство вони готові боротися, ми за свободу, вони за своє рабство, ось і вся різниця між нами! С таким сусідом тільки відновлення статусу ядерної держави гарантує нам безпеку!НАТО це імпотентна організація, разом с ООН і МАГАТЕ! Тільки так, це особисто моя думка-вступити в Евро Союз, але не НАТО, і мати статус ядерної держави! Це є безпека наших дітей, я не хочу щоб і вони воювали с неадекватним сусідом, і думаю ніхто не хоче! Вони розуміють тільки силу, а не "занепокоєність"!
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12.10.2022 22:09 Відповісти
Да сто раз печатал и давно, с 14 года начиная. Если востановить яо, зачем НАТО тогда нам? Если разрешить к продаже оружие и короткий огнестрел с правом ношения---зачем менты от 50% сразу под сокращение!? Если деньги все в стране и остальных странах мира выдаёт МинФин--тогда тогда зачем ПенсФонд? Не гаи первым разогнал Саакашвили, а пенсфонд Грузии! Если в стране война, зачем райсуды, горсуды, облсуды? Работают только трибуналы и военно-полевые суды! Классика жанра! И много ещё рационального---но не у нас.
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12.10.2022 22:46 Відповісти
Одно другому не мешает. Я совсем не против, шоб было ито и другое
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13.10.2022 04:53 Відповісти
Непотрібно переоцінювати ЯЗ ,це більше політичний чинник ніж військовий,потрібно зосередитися на тому про що розповів Ю.Бутусов.Наш уряд вкрай мало робить рухів для самозабезпечення і це ключовий момент .
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12.10.2022 22:43 Відповісти
Я еще в феврале считал и всесм говорил что война будет больше года длится. Сейчас понимаю что скорее всего года 3-не меньше. Если конечно не случится форс-мажор и путин не сдохнет или свои его не убьют. Чтобы закончить войну за 6 месяцев-для этого США должны дать Украие ВСЕ виды тяжелого вооружения. В Том числе ракеты средней дальности и самолеты штурмовой авиации. И США этого не сдеает по разным причинам. Спасибо за то что хоть дают то что дают
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12.10.2022 23:29 Відповісти
Забудьте про ядерну зброю. Назавжди. Для цього треба буде перетворитися на Північну Корею. І не факт що вийде.
Тільки вступ до НАТО - це єдиний цивілізований шлях.
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13.10.2022 00:05 Відповісти
Ми не потрібні НАТО, навіщо йти туди - де нас не чекають? ЯЗ не перетворить нас на Північну Корею в жодному разі! Ми повинні повернути собі статус Я. Держ! І факт, що вийде! Багато ракет розроблялося у Дніпрі!
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13.10.2022 02:31 Відповісти
Да-да, повторяйте за Лохомбонэвтик, шо НАТО нас нэ хоче. А можэ, надо хоть шото делать, шоб нас приняли с распростёртыми обьятиями?
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13.10.2022 04:56 Відповісти
Я вам про біле, ви про чорне! До чого тут Зеленський? я що десь згадував Зеленського? я ж писав, це особисто моя думка, і звісно ви маєте право на іншу думку!
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13.10.2022 09:06 Відповісти
🤦‍♂️
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13.10.2022 08:19 Відповісти
ВІйна буде багаторічною не через кацапів. Війну розтягує світогляд і менталітет.
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13.10.2022 05:45 Відповісти
І? Знаю людей які про ОУН не чули і на фронті воюють. Доволі непогані данні на 2022рік
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13.10.2022 08:12 Відповісти
Snart, а що, важко зрозуміти що тут мова іде не про ОУН, а про 5-ту колону, котра нікуди не ділася і ніколи не заспокоїться.
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13.10.2022 08:42 Відповісти
Так ви про діючу владу чи про громадян? Уточніть.
якщо про громадян - то переважна маса там пенсіонери. Скоро кудись дінуться. Та й не той у них «запал» )
І, треба бути реалістом, серед громадян завжди будуть «ватники» чи ще Бог зна хто і яких уподобань (проти НАТО наприклад), задача щоб їх було меншість, тадіяльність не загрожувала суверенітету України.
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13.10.2022 09:43 Відповісти
А хто нам дозволить завести ЯЗ!?.Тільки но перша боєголовка навіть таємно перетне український кордон (а приховати це не вийде, дуже багато зрадників та кротів у нас і країнах НАТО) рф вдарить своєю ядеркою і скаже що це ми не вміємо користуватися ЯЗ і самі себе підірвали. Ми навіть не всигнемо її розгорнути, хіба що шмальнути з прикордонного пункту пропуску. Європі не потрібно підвищення радіаційного фону та вітри з радіонуклідами. Вони радше вже нас зіллють. Навіть не ядерну зброю клепати в Україні нам ніде, хіба що на якихось підземних заводах про які мені невідомо. Так що другий пункт на жаль відпадає. А от якщо США та Великобританія нам допомагати то це єдиний вихід. Час не має значення, має значення результат. На мою думку нам треба крилаті ракети які можна пускати з наземної установки і гатити ними по аеродромах де базуються стратегічні ракетоносці, по кораблях, які стріляють по нас. У нас з орками тоді відносно зрівняються можливості.
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13.10.2022 06:20 Відповісти
Украъны вкрай треба переносити бойові дії на російську інфрастуктуру.Але є заборона Америки:з Хімарсів не стріляти по рашкі.Але Америка не проти вибухів в рашкє .Невже цю задачку важко вирішити?Чи може на снаряді написано з чого його запустили?
Один раз трохи смєкалкі,-і процес знищення рашки піде,і важеля росії над Америкою не стане..
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12.10.2022 21:37 Відповісти
Так, я бачу всіх окрім народу України влаштовує багаторічна війна...
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12.10.2022 21:37 Відповісти
На жаль це правда.
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12.10.2022 21:41 Відповісти
ну тоді розходимось - немає в нас в запасі багато років , ніхто!!!!!!! не буде підтримувати Україну бодай ще рік
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12.10.2022 21:45 Відповісти
Може й так.
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12.10.2022 22:12 Відповісти
Будуть. В кацапів танків теж не мільйон. І кожного дня на фронті знищуються десятки танків та іншої техніки. І зараз українці на передовій знищують танк за танком , кацапа за кацапом. І нам тут не скиглить потрібно
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12.10.2022 23:05 Відповісти
Багаторічна війна? Хе-хе...
Та війна йде з 1169-го року, коли русскій князь Андрєй Боголюбскій, "с раскосыми и жадными глазами", напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/8/81/Andrjej_Boholjubsski.jpg
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12.10.2022 21:53 Відповісти
Каждый думает о своей безопасности. Запад хочет чтобы Украина максимально ослабила Россию и при этом не было угрозы ядерной войны-поэтому Запад дает недостаточное количество оружия для быстрой победы Украины. А вы готовы наразить Украину на опасность ядерного удара Северной кореи например поддерживая оружием Южную корею если-бы между ними началась война? Каждый думает о своей шкуре. Украинцы не хотели думать о своей шкуре когда распродавали советское тяжелое вооружения,когда асфальтировали дороги вместо того чтобы делать нове оружие,когда отдали ,продали Парашке свои крылатые ракеты-почему другие должны думать о нашей шкуре?
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12.10.2022 23:33 Відповісти
В ХХ столітті росіяни спершу знищили нашу армію, розстріляли владу, а далі непокірних українців заморили голодом.

Мільйони людей вбито Москвою тоді.
Росія хотіла би це повторити і зараз, але ЗСУ йдуть вперед і Захід з Україною!
Кремль має бути спалений, тоді в Європі буде мир! 🙂
Тримаймося разом і перемога буде наша 😕
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12.10.2022 21:49 Відповісти
Під керівництвом зрадників не можна одержати перемоги.
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12.10.2022 22:07 Відповісти
Мусимо перемогти , а зі зрадниками розберемось після перемоги 🙁
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12.10.2022 22:18 Відповісти
Цікаво, що у Вікіпедії ще два місяці тому Бахмут мав обидва наголошення: БАхмут і БахмУт.
А тепер тільки один: БахмУт.
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12.10.2022 22:19 Відповісти
З тим що кацапи ведуть війну на знищення ( але скоріше на своє ) - згоден , а що вона буде багаторічною - не згоден . Події розвиваються дуже стрімко , градус протистояння швидко росте , а це ознаки - близької розв'язки . Зараз всі чекають на зиму , гадаю після неї і настане розв'язка .
Кацапи - під санкціями , не зможуть довго вести війну . У них вже зараз нестача крилатих і балістичних ракет , а швидко поповнювати запаси їм не вдається ,, з артилерійськими ************ проблеми ( вже просять у бацьки , у півн корейців і навіть - таджиків ), з танками проблеми ( почали позичати у бульбашів і повитягували зі своїх складів 50 річні - т 62 ) . Їх економіка тріщить ( хоч вони й вдають що - ні ) , на дипломатичному фронті теж - одні поразки , інформаційну війну програють , мобілізація посилює невдоволення , ***** вже не знає як примирити фсб і військових , кадирка психує , воєнкриси ниють і тд і тп . Таке не може продовжуватись довго ..
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12.10.2022 22:29 Відповісти
Вони би і без кримського мосту з радістю побігли бомбити нашу критичну інфраструктуру. Просто атака на т.з. кримський міст пришвидшила те, що і так мало статись рано чи пізно - треба ж керівництву оркостану хоч якось реабілітуватись в очах свинособак, які тільки сидять перед зомбоящиками і чекають таких новин.
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12.10.2022 23:53 Відповісти
Мабуть на мою думку гарно що вони психонули і вдарили по нашій енергетичний інфраструктурі саме в жовтні люди хоч трохи підготуватися до холодів + нам нададуть засоби ппо нІж це сталося б у грудні або в січні і це б було повним шоком для суспільства...
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13.10.2022 06:30 Відповісти
нащо розганяти негатив? війна закінчіться до нового року+деякий час на зачистку криму. плешивого бункерного щура - *****-доправлять до гааги разом з кремлівськими шизофреніками й ублюдками, попердьно, витягнувши їх звідти, це звісно потребуватимє зусиль. позитиву.

Слава Націі. піZда фашистській *********.
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12.10.2022 22:58 Відповісти
Згоден. Заводь Абрамс, я буду командиром, поїхали Крим визволяти.
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13.10.2022 07:08 Відповісти
командиру потрібна воля до перемоги, а не сарказм. успіхів.
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13.10.2022 09:36 Відповісти
Уряд три роки нічого не робив для обороноздатності України і зараз не робить, міністр оборони адвокат, всім керує дермак, уже наради з головами обласних адміністрацій проводить. Хто буде проводити оборонне планування? Міняти їх всіх треба і терміново!
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12.10.2022 23:37 Відповісти
Маленьке уточнення...уряди. Всі попередні уряди "успішно" зливали Україну. Ну, може там при пороху щось рипнулось в кращу сторону, але...
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13.10.2022 06:33 Відповісти
Успокою, если посмотреть на итоге осеннего удара ВСУ на Харьковском и на Херсонском направлении, а до этого послушать многих экспертов, то для подобного успеха по их словам потребовалось бы много месяцев, 50 тыщ снарядов в день, сотня Хаймарсов на фронте, авиация и так далее... А вышло вот оно как... Этой осенью война пошла совсем другими темпами и зима судя по всему тоже будет горячей. Так, что когда завершится на самом деле всё никто точно не знает.
Завтра пу-ло сдохнет и войне конец?! Зимой коллапс экспедиционной армии рашистов наступи и войне конец?! Запад откроет вентили и даст массу оружия и войне конец?! Сценариев много...
И многолетняя война один из них, но... самый маловероятный. Слишком большие силы пришли в движение.
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13.10.2022 00:08 Відповісти
Очень не понравильсь нытье о госзаказе. Давайте посмотрим, ну есть 10 колективов которые малевали малевалки в стол. Но есть хоть один проверенный проект? Нету. Если сейчас вложить в них деньги то там окажется куча ошибок, просчетов, детских болезней этс. Вообщем проекты будут не работоспособны. После этого выйдет какой-нибудь генерал Забродский и скажет, что ребята с задачей справились, но чуть-чуть не вписались в характеристики, давайте выделим им деньги на доработку. А потом еще раз и еще раз. И такая ситуация может продолжаться годами. Поэтому никаких вложений в непроверенные проекты быть не должно. Всякие НИРы, ОКРы и т.д. должны быть за счет предприятий. А то на выходе получим еще одну Богдану или Нептуна.
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13.10.2022 01:40 Відповісти
Як би там не було, а Бутусов правий...війна буде продовжуватись роками, допоки існує рашка. Ця орда хоч з дрином, але все рівно буде лізти на чужі землі(Україну). Знищити, вбити, зруйнувати-спалити - сутність їхнього існування. І завдання світової спільноти знищити причину, а не боротись з наслідками.
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13.10.2022 06:24 Відповісти
Якщо Ви вважаєте свою країну папуасією, то Ваша справа...І що зробили особисто, шоб вона такою не була? Напевно свого часу клюнули на клич "хуже не будет, хоч поржем"
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14.10.2022 06:09 Відповісти
 
 