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Перша російська жінка-військова потрапила у полон. Ганна Бабицька з Воронежу пішла "єб#шить укропов", але щось пішло не так. ВIДЕО

У полон до ЗСУ потрапила перша російська жінка-військовослужбовець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Рядова Бабицкая Анна з Воронежа була у штурмовій групі. Каже, що медик, але хлопці чомусь їй не вірять. Останній запис у блокноті "йду є6...ить ук..р..в".

Прийшла вже... Фартонуло що обміняють".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізованим росіянам на півдні України не видають набої через страх бунту. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) жінки (625) полон (1561)


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Топ коментарі
+88
Лахміття обісцяне !
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12.10.2022 22:56
+77
бамжиха в военной форме,ей идет))
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12.10.2022 22:57
+74
Добре що сказали , що це свиномамка.
А то я б і не повірив, з виду наче некрасивий мужлан
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12.10.2022 22:57
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13.10.2022 00:58 Відповісти
Не скажет, что изнасиловали - похвастается, что изнасиловали
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13.10.2022 01:05 Відповісти
И целовали многие взасос.... . Фу какая гадость!
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13.10.2022 07:22 Відповісти
хлопцы! Когда депутата - питарка Милонова слутошите ? Он хвастает как щщя на фронте наводчиком мочит биндеровские танки и грады пачками. За ету жирненькую рыжую плять в очочках вам отдадут ВСЕХ азовцев
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12.10.2022 23:51 Відповісти
Наши девушки -воины. Выглядят по другому, иной мир. А то многие не заснут, если только мокшанское чучело будет фигурировать.
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12.10.2022 23:54 Відповісти
Gražuolės !!!
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13.10.2022 04:52 Відповісти
Пошла ******* "укропов", а пришла "за базар отвечать"...
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13.10.2022 00:00 Відповісти
*************** tak skatj
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13.10.2022 04:53 Відповісти
гермафродит якийсь
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13.10.2022 00:02 Відповісти
Окопная шваль, с трудом , тяжело , но дошли, ******* укропов. Наливай.
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13.10.2022 00:08 Відповісти
Царев с подругой?
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13.10.2022 00:16 Відповісти
то з фільму "Війна світів Z"
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13.10.2022 00:17 Відповісти
наступна хвиля чмобіків.
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13.10.2022 00:52 Відповісти
Истинные арийцы,характер нордический,беззаветно преданные **********...
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13.10.2022 01:25 Відповісти
🤮
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13.10.2022 00:11 Відповісти
Ну, шо будемо жалiти, чи на кiл? Ця **** наших не пожалiє. На кiл --- тварюку!!!
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13.10.2022 00:16 Відповісти
" на кiл", это в смысле на палю?
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13.10.2022 00:48 Відповісти
ну що з нею робити,хіба на досліди відправити,скільки і чого орчиня витримає дізнатися.
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13.10.2022 00:24 Відповісти
блеванул, извините. Остричь ************ наголо, и нехай не разгибаясь моет сортиры в какой-нибудь казарме.
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13.10.2022 00:47 Відповісти
Классика мема "Ожидание и Реальность"
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13.10.2022 05:53 Відповісти
Она и так уже коротко пострижена, даже незнаю какое ей можно найти применение.
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13.10.2022 23:17 Відповісти
Ллядюга...
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13.10.2022 00:58 Відповісти
Подстилка кацапская!
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13.10.2022 01:03 Відповісти
****, морда в формате кирпича))) Красатуля))) *****, хрен усну
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13.10.2022 01:20 Відповісти
"...Долго будет Бабицкая сниться,
Будут сниться с этих пор
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озер...".

Гыы...
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13.10.2022 09:46 Відповісти
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13.10.2022 01:31 Відповісти
Вона просто дуже суровая.
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13.10.2022 01:48 Відповісти
Вона просто дуже кацапская.
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13.10.2022 05:55 Відповісти
цю курву не обмінювати. хай посидить !
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13.10.2022 02:24 Відповісти
Піз*ець! Більше слів нема! Це справді людина? Про те, що це начебто жінка, язик відмовляється питати. Та Савченко порівняно з ОЦИМ - королева краси! 😊
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13.10.2022 02:36 Відповісти
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13.10.2022 08:32 Відповісти
Мені іноді здається що оці "красуні" йдуть воювати проти України з голодухи ,бо у мирному житті на неї навіть собака подивиться заїкатися почне, а на фронті де кацяпа с кадірівцем бородатим ********* і таке страхиття за жінку впізнають.
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13.10.2022 02:47 Відповісти
На вигляд не бабицька, а мужицька.
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13.10.2022 03:44 Відповісти
кабьол
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13.10.2022 04:04 Відповісти
Але то реально треба поглянути їй між ніг - то точно баба? Якщо так, то можна зрозуміти орків чому вони п'ють любе, навіть стекломой. Спаси і помилуй ...
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13.10.2022 05:07 Відповісти
рило як в лаврова
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13.10.2022 05:33 Відповісти
Та пристреліть її нах..
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13.10.2022 05:42 Відповісти
какая до мерзости неприятная рожа... свиноматка одним словом... хотя на свиней приятней смотреть, чем на кацапов... потому как хороший кацап - это мертвый кацап...
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13.10.2022 06:03 Відповісти
Прототип статуї залізної Альонушки.
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13.10.2022 06:44 Відповісти
Гермофродитов уже на фронт посылают?
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13.10.2022 07:02 Відповісти
Страшна, як ця війна. Не повинно бути їй прощення.
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13.10.2022 07:05 Відповісти
це свідчить про те, що у орків немає самиць
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13.10.2022 07:18 Відповісти
Налейте ей стекломоя кто-нибудь, мучается ведь этот организм с самого утра.
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13.10.2022 07:41 Відповісти
...никакой жалости к быдлонасекомышам болот мацковии.Слава Великой Ukraine
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13.10.2022 07:46 Відповісти
Конячою мордою, схожа на Лаврова, але це уйобисько ,не його донька....
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13.10.2022 07:58 Відповісти
НЕОБХОДИМО С НИМИ ГОВОРИТЬ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ, А ЕСЛИ ДЕЛАЮТ ВИД ЧТО НЕ ПОНИМАЮТ ТО УБИВАТЬ !!!
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13.10.2022 08:22 Відповісти
МОВЕ
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13.10.2022 12:47 Відповісти
Нахера взагалі треба було це біосміття у полон брати?
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13.10.2022 08:30 Відповісти
до полонених зеків її розмістить.
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13.10.2022 08:32 Відповісти
Коли дивився володаря перснів було цікаво - які у орків баби. Тепер я бачив все.
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13.10.2022 09:00 Відповісти
Хто так пише заголовки - не "жінка-військовослужбовець" а "рашистська самка" !!!
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13.10.2022 09:56 Відповісти
Та воно навіть підстрижене під мужика,скоріш за все транс.
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13.10.2022 11:56 Відповісти
Походу наши хлопцы, судя по виду и по голосу, взяли мужскую особь кацапа с оторванными яйцами.
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13.10.2022 12:49 Відповісти
Обратить на себя внимание, ей там не до войны было в блиндажах. Русский мир в натуре
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13.10.2022 13:25 Відповісти


мобiлiзацiя на паРашi з 21 вересня, а це лайно приперлось ранiше, тобто само захотiло вбивати.
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13.10.2022 13:37 Відповісти
проблядь
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13.10.2022 16:28 Відповісти
Потвора !
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13.10.2022 21:18 Відповісти
русская баба чмоня....
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15.10.2022 23:14 Відповісти
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