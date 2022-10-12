Перша російська жінка-військова потрапила у полон. Ганна Бабицька з Воронежу пішла "єб#шить укропов", але щось пішло не так. ВIДЕО
У полон до ЗСУ потрапила перша російська жінка-військовослужбовець.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Рядова Бабицкая Анна з Воронежа була у штурмовій групі. Каже, що медик, але хлопці чомусь їй не вірять. Останній запис у блокноті "йду є6...ить ук..р..в".
Прийшла вже... Фартонуло що обміняють".
Топ коментарі
+88 Strannik 777
показати весь коментар12.10.2022 22:56
+77 Владислав Ткаченко #456666
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+74 Георгий #538043
показати весь коментар12.10.2022 22:57
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Будут сниться с этих пор
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озер...".
Гыы...
мобiлiзацiя на паРашi з 21 вересня, а це лайно приперлось ранiше, тобто само захотiло вбивати.