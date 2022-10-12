Перша російська жінка-військова потрапила у полон. Ганна Бабицька з Воронежу пішла "єб#шить укропов", але щось пішло не так. ВIДЕО

У полон до ЗСУ потрапила перша російська жінка-військовослужбовець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Рядова Бабицкая Анна з Воронежа була у штурмовій групі. Каже, що медик, але хлопці чомусь їй не вірять. Останній запис у блокноті "йду є6...ить ук..р..в".

Прийшла вже... Фартонуло що обміняють".

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