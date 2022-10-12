Маємо позитивні новини з оборонного "Рамштайну" щодо ППО та артилерії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 231 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулось чергове засідання у форматі оборонного "Рамштайну". Доволі продуктивне. Передусім обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної й протиракетної оборони. Чим більш зухвалим і жорстоким стає російський терор, тим очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба – це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу.

Вірю, що вирішимо це завдання. І я вдячний тим нашим партнерам, які вже вирішили посилити саме таку підтримку нашої держави – підтримку для ефективного захисту у повітрі… Хочу також сьогодні відзначити бійців наших Повітряних Сил на південному напрямку. Там досягнуті непогані результати: зокрема, збито чотири російських ударних гелікоптери і вже більше десяти ударних безпілотників іранського виробництва", - сказав Зеленський.

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