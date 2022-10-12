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Новини Відео Війна
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Маємо позитивні новини з оборонного "Рамштайну" щодо ППО та артилерії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 231 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбулось чергове засідання у форматі оборонного "Рамштайну". Доволі продуктивне. Передусім обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної й протиракетної оборони. Чим більш зухвалим і жорстоким стає російський терор, тим очевидніше для світу, що допомога Україні із захистом неба – це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу.

Вірю, що вирішимо це завдання. І я вдячний тим нашим партнерам, які вже вирішили посилити саме таку підтримку нашої держави – підтримку для ефективного захисту у повітрі… Хочу також сьогодні відзначити бійців наших Повітряних Сил на південному напрямку. Там досягнуті непогані результати: зокрема, збито чотири російських ударних гелікоптери і вже більше десяти ударних безпілотників іранського виробництва", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Завдання для розвідки - встановити всіх, хто залучений до ракетних атак проти України і до схем з іранськими дронами, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) зброя (7464)


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Топ коментарі
+13
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12.10.2022 23:56
+10
А де наше ППО? Заховав під асфальт?
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12.10.2022 23:34
+8
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13.10.2022 00:56
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та брось...нормального прес-аташе себе ермак надыбав.
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12.10.2022 23:39 Відповісти
)))
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12.10.2022 23:59 Відповісти
А де наше ППО? Заховав під асфальт?
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12.10.2022 23:34 Відповісти
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12.10.2022 23:56 Відповісти
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13.10.2022 00:56 Відповісти
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13.10.2022 07:44 Відповісти
та ні це слуги народу скупили усі яйця оскільки жоден з них не воює , а лише ковалює ,то ж і яєць у них нема , надіються так поповнити свій генофонд, та це не допоможе...
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13.10.2022 08:40 Відповісти
А ПРО БУДЕТ !!! ПУСТЬ **** КУЧМА ПОКУПАЕТ !!!
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13.10.2022 08:56 Відповісти
Олекса Моцно Лютий
@tendertorg21
·
10 год
Мonobank, ПриватБанк і Ощадбанк прибрали кацапську з інтерфейсів

А коли на сайті преЗЕдента приберуть кацапську, яку додали після прихода малороса?
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13.10.2022 09:13 Відповісти
Так Єрмаку та й самому Зелі зручніше цвенькати на російській...
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13.10.2022 09:28 Відповісти
А на вигляд такий серйозний дядько. Якби ще трохи розуму та порядності...
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13.10.2022 09:26 Відповісти
Те що наші військові збивають це добре. Але ж погано те, що ми тільки захищаємось виснажуючи себе. Гіпотетично - навіть після перемоги, вони із своєї території будуть нас вбивати камікадзами а ми будемо постійно терпилами. Це не правильно. ПОТРІБНІ аналогічні відповіді, загнати їх в підвали.
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13.10.2022 10:18 Відповісти
Зеля - сцикун, і бздить це робити.
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13.10.2022 11:26 Відповісти
А нет ли позитивных новостей, относительно восстановления украинской оборонки (пусть пока в Польше) об инвестировании отечественных существующих , но сидящих без денег разработок... Или продолжим лопатой грести долги, которые даже правнуки ещё будут отдавать? А, величайший из великих?!
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13.10.2022 11:58 Відповісти
 
 