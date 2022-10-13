Садовий закликав мешканців Львова запасатися буржуйками й організовувати пункти обігріву. ВIДЕО
Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців міста запасатися буржуйками, організовувати пункти обігріву у будинках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Садового.
Мер Львова зауважив, що такі атаки на енергоінфраструктуру, як останніми днями, найімовірніше, повторюватимуться. І взимку пережити їхні наслідки буде складніше.
"Уявіть, якби такі обстріли були не 10 жовтня, а 10 грудня. Прохання ставити буржуйки в укриттях, там де це можливо, вже не здається таким дивним. Тепер плани агресора стали зрозумілими. Він зробить усе, щоб ця зима була надскладною для нас. Маємо бути єдиною громадою. Разом точно вистоїмо!" - зазначив Садовий.
Топ коментарі
+11 Volodymyr Otchenashko
показати весь коментар13.10.2022 09:48
+7 Олесь Українець #491374
показати весь коментар13.10.2022 11:09
+6 Андрюха71
показати весь коментар13.10.2022 09:53
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але, котел теж залежить від електрики. небуде світла - небуде тепла
в подмосковное село *********, Тамбовское - Отхожее, в Белгородское - Муходоево?
нехай сам підписує "технічні умови на встановлення твердопаливної печі-буржуйки в підвалах багатоповерхових будинків."
чомусь керівник МЧС та прокурор проти такої "ініціативи"