У Запорізькій області росіяни вдарили по житлових будинках Оріхова, є поранені. У Преображенці - загинула жінка. ВIДЕО

Російські окупаційні війська знову завдали ударів по Оріхову Запорізької області. Є поранені. Внаслідок обстрілу росіянами села Преображенка загинула жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вже вкотре мішенню ворога стає місто Оріхів. Масованим багатогодинним обстрілом по маленькому мирному містечку окупант зруйнував житлові будинки вздовж центральної вулиці та у спальному мікрорайоні.

Ворог забрав життя жительки с. Преображенка, що поряд. До того ж маємо 9 поранених з Оріхова та 1 з Преображенки, ще 3 - у Степногірську", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Упродовж дня в Оріхові на Запоріжжі зафіксовано 324 "прильоти", поранено 9 осіб

Зазначається, що внаслідок обстрілів зруйновано чергові об'єкти цивільної інфраструктури та комунальні мережі, домівки, в які люди вкладали все своє життя.

"Ми все відбудуємо, як тільки виб'ємо ворога з нашої землі, але головне - зберегти людське життя. Знаючи підступність ворога, прошу, не наражайте себе та близьких на небезпеку - виїзжайте на безпечні території. Віримо в ЗСУ! Перемога буде за нами!", - підкреслили у ОВА.