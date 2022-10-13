Військовий РФ розповідає дружині про потрапляння в оточення: "У нас тут п#здец. Все дороги почти перерезаны", - перехоплення ГУР. АУДIО
Військовий РФ розповідає дружині про потрапляння в оточення та наказ від командування не відступати.
Про це йдеться у перехопленні, розміщеному ГУР, передає Цензор.НЕТ.
"Нас на передовую выдвинули, у нас тут п#здец. Держим оборону, кроме нас никто, сказали, бл#дь, надо потерпеть, пока придет подкрепление. Подкрепление пока не готово. Мы в полуокружении почти.
Сегодня, скорее всего, будет бой. Они уже подошли за километр от нас. Отступать сказали нельзя. Все дороги почти перерезаны", - йдеться в розмові.
Топ коментарі
+20 Роман с камнем
показати весь коментар13.10.2022 11:53
+19 Роман с камнем
показати весь коментар13.10.2022 11:51
+13 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар13.10.2022 11:57
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Але вона видно йому не вірить .
ну то як ,буде бажання допитувати з язиком за 1000 дерев,яних?
Вопросик есть. Это фотомонтаж или поймали поца?
Вся злоба мира в этих гадючьих глазках.