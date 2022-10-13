Військовий РФ розповідає дружині про потрапляння в оточення: "У нас тут п#здец. Все дороги почти перерезаны", - перехоплення ГУР. АУДIО

Військовий РФ розповідає дружині про потрапляння в оточення та наказ від командування не відступати.

Про це йдеться у перехопленні, розміщеному ГУР, передає Цензор.НЕТ.

"Нас на передовую выдвинули, у нас тут п#здец. Держим оборону, кроме нас никто, сказали, бл#дь, надо потерпеть, пока придет подкрепление. Подкрепление пока не готово. Мы в полуокружении почти.

Сегодня, скорее всего, будет бой. Они уже подошли за километр от нас. Отступать сказали нельзя. Все дороги почти перерезаны", - йдеться в розмові.

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