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Військовий РФ розповідає дружині про потрапляння в оточення: "У нас тут п#здец. Все дороги почти перерезаны", - перехоплення ГУР. АУДIО

Військовий РФ розповідає дружині про потрапляння в оточення та наказ від командування не відступати.

Про це йдеться у перехопленні, розміщеному ГУР, передає Цензор.НЕТ.

"Нас на передовую выдвинули, у нас тут п#здец. Держим оборону, кроме нас никто, сказали, бл#дь, надо потерпеть, пока придет подкрепление. Подкрепление пока не готово. Мы в полуокружении почти.

Сегодня, скорее всего, будет бой. Они уже подошли за километр от нас. Отступать сказали нельзя. Все дороги почти перерезаны", - йдеться в розмові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Че там Путин? Че говорит этот г#ндон #бучий", - два окупанти обговорюють ситуацію поблизу Херсона. АУДIО

Автор: 

армія рф (17359) розвідка (3861) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+20
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13.10.2022 11:53
+19
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13.10.2022 11:51
+13
Он говорит - Не спали всю ночь-. Она - Ужас!. А то что перед этим рассказывал своей самке,что и окружили и бой, и ручки-ножки может в любой момент оторвать. На это никакой реакции. Какое то искривленное сознание у лишнехромосомных. Они вообще люди?
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13.10.2022 11:57
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Нагнітає і крутить дупою , щоб в атаку не йти .
Але вона видно йому не вірить .
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13.10.2022 11:48 Відповісти
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13.10.2022 11:51 Відповісти
Нехаи держиця -- двома руками за голову .
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13.10.2022 11:49 Відповісти
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13.10.2022 11:52 Відповісти
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13.10.2022 11:53 Відповісти
Та то реклама на самому ділі кацяпська самка десь така,
ну то як ,буде бажання допитувати з язиком за 1000 дерев,яних?
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13.10.2022 12:04 Відповісти
тыл надо использовать по назначению
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13.10.2022 12:26 Відповісти
ни понял. Есть специалисты?
Вопросик есть. Это фотомонтаж или поймали поца?
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13.10.2022 11:53 Відповісти
А взгляд...!!!
Вся злоба мира в этих гадючьих глазках.
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13.10.2022 11:56 Відповісти
Просто ******** переставили.

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13.10.2022 12:03 Відповісти
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13.10.2022 13:43 Відповісти
Путин - Медведчуку: "Дай поносить!"
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13.10.2022 14:15 Відповісти
Он говорит - Не спали всю ночь-. Она - Ужас!. А то что перед этим рассказывал своей самке,что и окружили и бой, и ручки-ножки может в любой момент оторвать. На это никакой реакции. Какое то искривленное сознание у лишнехромосомных. Они вообще люди?
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13.10.2022 11:57 Відповісти
Победители лапотные.
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13.10.2022 11:57 Відповісти
Ночью вообще не спали ? Это хорошо 👍а если к метиазонду прицепить белую простынь и пустить ночью в сторону рашистов то они и разговаривать больше не смогут ))
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13.10.2022 11:59 Відповісти
Урод не собирается отступать и надеется на помощь в убийстве украинцев и захвате украинской земли, надеюсь его лярва в последний раз слышала его во время этого дозвона, надеюсь он уже утилизирован
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13.10.2022 12:01 Відповісти
"По традиции, когда умирает фараон, рабов убивают и закапывают вместе с ним. На росии традицию усовершенствовали, рабов уже убивают и закапывают, а фараон ещё не сдох."
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13.10.2022 12:10 Відповісти
На трасі Бердянськ - Маріуполь випадково підірвалось авто орків. Половина одного у лікарні, інший на концерті кобзону.https://t.me/eto_zp/24609/
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13.10.2022 12:10 Відповісти
це на якому напрямку полуокружєніє?
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13.10.2022 12:15 Відповісти
российские солдаты https://korrespondent.net/ukraine/4522447-rossyiane-prodolzhauit-massovo-sdavatsia-v-plen-hur продолжают массово сдаваться в плен
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13.10.2022 12:27 Відповісти
Вот так превращаются в Белые Жигули.
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13.10.2022 12:30 Відповісти
Самка не дуже задоволена ситуацією. Де військові трофеї ? Краще б вже вбили, будуть гробові, так надійніше - міркує вона.
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13.10.2022 13:29 Відповісти
Ещё одна лада калина на подходе.
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13.10.2022 13:47 Відповісти
 
 