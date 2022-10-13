Українські воїни змушені надавати меддопомогу покинутим на полі бою пораненим ворогам. ВIДЕО
В мережі опубліковане відео, на якому українські воїни надають медичну допомогу російським окупантам, яких поранили в бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бойові медики надали першу медичну допомогу принаймні трьом окупантам.
Топ коментарі
+29 дмитрий #513526
показати весь коментар13.10.2022 12:16
+26 nav svargi
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+26 Андрей Балакин
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Вбивати свиней, а не допомогу їм!
Тут питання виживання нації, а не гра в благородних лицарів!
Може вже досить грати в благородних лицарів?
P.S. Хотя, с другой стороны я понимаю наших пацанов. Надо освободить пленных...
та христианiном! 🙏🙏🙏
оживляти те що завтра принесе тобі смерть
тисячі смертей жінок і не винних дітей прикриваючись гуманними цілями
повний абсурд
Якщо відео в пропагандистських цілях, щоб інші більше сдавалися, то це має сенс.
Але постійно витрачати сили на поранених ворогів не доречно.
Якби знали що полонених не буде, то бажаючих лізти сюди було б набагато менше...
не ми полонили - не нам вирішувати.
бо ми в понавирішували що всю росію к ****** спалили б.
Мамок їхніх викликайте, нехай прибігають, перев'язують, підмивають, прибирають усе що їхні ******** ублюдки накоїли...
Но обратите внимание на два момента:
1) Обменный фонд! Чтобы азовцы и другие герои вернулись домой!
2) Информационная война! Такие видео произведут впечатление на людей из стран НАТО, в результате процент поддержки помощи Украине не упадёт под давлением бредней Орбана, Чавушоглу, Маска и Папы Римского, а устоит или даже повысится.
А то, к чему призывают эмоции, позволит Западу подумать: "одни дикари воюют против других дикарей". Поэтому, когда воюешь - стараешься остаться вживых сам и обезвредить противника, а когда противник обезврежен, но жив - берёшь его в плен и обмениваешь на своих пленных.
якщо взяли в полон беріть і відповідальність