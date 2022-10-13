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Новини Відео Війна
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Українські воїни змушені надавати меддопомогу покинутим на полі бою пораненим ворогам. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому українські воїни надають медичну допомогу російським окупантам, яких поранили в бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бойові медики надали першу медичну допомогу принаймні трьом окупантам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порятунок життя у бою медиками 3-ї БТГР 80-ї десантно-штурмової бригади. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17359) медицина (2118)


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Топ коментарі
+29
Точно, максимальное поражение противника, а не игры в благородство. Нас пришли убивать и на этом денежки зарабатывать, поэтому и ответ должен быть соответствующий
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13.10.2022 12:16
+26
izlishnja gumannostj igrae protiv Ukraini. pustj podihajut.🤬
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13.10.2022 12:13
+26
А чому б не використати ту кацапську самку, яка "шла е.шить укропов" та стверджувала, що вона "медик". Хай від її "медичної допомоги" й дохнуть.
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13.10.2022 12:14
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izlishnja gumannostj igrae protiv Ukraini. pustj podihajut.🤬
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13.10.2022 12:13 Відповісти
А чому не знищити цих ворогів ? Нелогічно надавати їм допомогу.
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13.10.2022 12:13 Відповісти
Точно, максимальное поражение противника, а не игры в благородство. Нас пришли убивать и на этом денежки зарабатывать, поэтому и ответ должен быть соответствующий
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13.10.2022 12:16 Відповісти
Надаючи допомогу пораненим кацапам ми теж "дєнєжкі зарабативаєм" адже гуманне ставлення до поранених ворогів сприяє гарному іміджу ЗСУ в ЄС і ми продовжуємо отримувати допомогу на ведення війни з агресором.
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13.10.2022 12:35 Відповісти
Ага, ЄС саме на полі бою ходить і перевіряє чи всім пораненим рашистам надали допомогу)
Вбивати свиней, а не допомогу їм!
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13.10.2022 12:39 Відповісти
Гуманный имидж мы создали, когда отказались от ЯО. Результаты всем известны.
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13.10.2022 12:44 Відповісти
може ЄС знає де цим істотам ставити турнікет ?

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13.10.2022 12:48 Відповісти
Поясню попроще: мы сейчас боремся за своё выживание с противником, который нас больше по численности в 3.5 раза, + каждый день войны стоит немалых денег и бесконечно нас спонсировать даже у Запада не получится, нас как раз и подгоняют с зимой. Поэтому лучше снять розовые очки с гуманностями, озабоченностями, правами человека и обезьяны и тому подобной ерундой и делать так, чтобы у противника НЕ БЫЛО ПОТЕНЦИАЛА нас убивать, в том числе и в дальнейшем
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13.10.2022 13:14 Відповісти
Навіть з "усіма нашими гуманностями" втрати окупантів дуже великі. Особливо там де працює артилерія.
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13.10.2022 13:25 Відповісти
тому, що ми не дикуни, школото
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13.10.2022 12:17 Відповісти
А з дикунам треба по-дикунські, досить вже грати в потішних наївних хохлів-добрячків!
Тут питання виживання нації, а не гра в благородних лицарів!
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13.10.2022 12:41 Відповісти
Тому що коли вони знищать беззбройного ворога тоді вони стануть воєнними злочинцями. Скільки вжек казано -переказано. Ви знову за своє.
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13.10.2022 12:25 Відповісти
Тому треба залишати на полі, нехай дохнуть.
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13.10.2022 12:29 Відповісти
А що "беззбройний ворог" робив на полі бою?
Може вже досить грати в благородних лицарів?
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13.10.2022 12:43 Відповісти
Не підмінюй поняття, військовий злочин це страчувати полонених, а добивання поранених допускається, дотого ж ніхто не заважає добивать кацапів потихому щоб мало хто знав.
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13.10.2022 16:34 Відповісти
они бьют по нашим домам. Там гибнут ДЕТИ, а мы им помошь. Я понимаю "Женевская конвенция", но как быть, если они ее не приберждиваются??? Продолжать играть в благородство?
P.S. Хотя, с другой стороны я понимаю наших пацанов. Надо освободить пленных...
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13.10.2022 22:22 Відповісти
А чому б не використати ту кацапську самку, яка "шла е.шить укропов" та стверджувала, що вона "медик". Хай від її "медичної допомоги" й дохнуть.
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13.10.2022 12:14 Відповісти
Это пять.
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13.10.2022 13:38 Відповісти
краще най надають допомогу з використанням аптечок, якими спорядила"родинакАтораясвАихнебрАсает", а свої аптечки бережуть для себе та для своїх побратимів
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13.10.2022 14:15 Відповісти
От вона людяність українців навіть на полі бою .
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13.10.2022 12:15 Відповісти
Це хохлотупість, а не людяність, значить кацапи ******** наші міста та села, а лохи їм перевязку.
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13.10.2022 12:40 Відповісти
Наших в полоні дуже багато і потрібний обмінний-фонд .
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13.10.2022 12:49 Відповісти
Наче я проти, хай покоцаних кацапів і міняють, нах лікувати?
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13.10.2022 16:18 Відповісти
I я цiм пишаюсь! Жорстока вiйна i головне залишитись людиною
та христианiном! 🙏🙏🙏
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13.10.2022 17:04 Відповісти
В першу чергу пораненим кацапам на полі бою треба видаляти мозок, бо він вражений кацапізмом і лікуванню не підлягає.
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13.10.2022 12:19 Відповісти
мозку там немає ! його вбив зомбоящик !
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13.10.2022 12:30 Відповісти
Ni ni , zachem mozg , tam i tak jevo nima . Jaica udalit , vot eta obizatelno , chtob nemog svaih svinamatok opladit !
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13.10.2022 12:32 Відповісти
Завжди залишатися Людиною. Україна тримається на ваших плечах
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13.10.2022 12:20 Відповісти
ну так, гарно. Тільки за це треба платити життями наших синів. Може ви пальцем покажете, кого з наших кидати на страту заради порятунку цього сміття?
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13.10.2022 12:37 Відповісти
Ех... Витрачати на нелюдів-кацапів медикаменти! Українці занадто людяні.
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13.10.2022 12:23 Відповісти
Занадто тупі, бо тільки даун буде кацапа лікувати.
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13.10.2022 12:41 Відповісти
а. нашим воїнам таке в очі скажешь ?
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13.10.2022 12:54 Відповісти
Я таким воїнам-недоумкам щей харю натовчу це не проблема.
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13.10.2022 16:15 Відповісти
тобі за 60 і ти "совок" ?
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14.10.2022 19:18 Відповісти
По одній таблетки в голову і с почином
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13.10.2022 12:23 Відповісти
це не людяність а простий дебілізм у вищій формі
оживляти те що завтра принесе тобі смерть
тисячі смертей жінок і не винних дітей прикриваючись гуманними цілями
повний абсурд
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13.10.2022 12:24 Відповісти
Егеж, братушка подихає ми ж адінарод, схоже що кацапські ракети та снаряди на дебілів не діють.
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13.10.2022 12:46 Відповісти
Може ще полонених не визволяти ?
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13.10.2022 12:50 Відповісти
Не плутай прутень з пальцем, є різниця між покоцаним усрусом та полоненими.
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13.10.2022 16:27 Відповісти
Если так не делать , то скоро станете такими же , как они .
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13.10.2022 12:57 Відповісти
Гуманизм это понятие для людей , а рашисты это кровавые животные и садисты , так что и отношение к ним должно быть соответствуещее.
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13.10.2022 14:13 Відповісти
нехай би опариші надавали рашистам допомогу
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13.10.2022 12:24 Відповісти
***** послал орков насмерть и они должны сдохнуть ...
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13.10.2022 12:29 Відповісти
Украина иначе не может вести - она же подписала все документы по охране прав животных....
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13.10.2022 12:31 Відповісти
так тож тварин
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13.10.2022 12:33 Відповісти
...але не прусаків чи колорадських жуків.
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13.10.2022 13:11 Відповісти
В одну палату з нашим покладуть. Лікар та медсестра в зад будуть заглядати
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13.10.2022 12:31 Відповісти
шоб путина увидеть
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13.10.2022 12:33 Відповісти
При чому тут увидеть. Це їх робота, це нічого поганого. Щоденна і роками. Але одне своїм помагати пораненим чи хворим хлопцям, а інша цим нелюдям, ставити їх в стрій скоріше, "оздоровлювати"
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13.10.2022 13:06 Відповісти
обменный фонд ,калеку на одного нашего
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13.10.2022 12:31 Відповісти
Це невиправдана трата ресурсів, які краще витратити на наших солдат + додаткове навантаження.

Якщо відео в пропагандистських цілях, щоб інші більше сдавалися, то це має сенс.

Але постійно витрачати сили на поранених ворогів не доречно.
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13.10.2022 12:32 Відповісти
Я не сказав би що ця пропаганда діє на нашу користь. Орки будуть знати що їх пошкодують при здачі в полон тому з більшою охотою поїдуть на війну.
Якби знали що полонених не буде, то бажаючих лізти сюди було б набагато менше...
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13.10.2022 12:52 Відповісти
Якщо полонених не буде, то мені здається, що вам не дуже захотілося б побути в шкурі українського полоненного.
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13.10.2022 12:59 Відповісти
Так, це працює в обидві сторони. Але нашим полоненим достається в любому випадку...
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13.10.2022 14:13 Відповісти
Почуття якесь суперечливе.
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13.10.2022 12:32 Відповісти
"лайка" небуде!
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13.10.2022 12:33 Відповісти
Нашим бы эти орки не помогали бы.
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13.10.2022 12:34 Відповісти
Добити щоб не мучився! Він сюди зі зброєю прийшов некликаний!
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13.10.2022 12:37 Відповісти
ЭТИ животные не оценят человеческого отношения к ним, бо кацапы хуже рептилий, крокодилов-динозавров
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13.10.2022 12:42 Відповісти
Дарма кацапів рятують.
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13.10.2022 12:43 Відповісти
Вважаю це кінченим ідиотизмом - спасти ворогів!
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13.10.2022 12:44 Відповісти
Это очень плохо. Лучше бы медикаменты и усилия потратили на наших военных и гражданских, которые вынуждены покупать лекарства при отсутствии пенсий, зарплат и жилья, разбомбленного вот этими кровавыми недобитыми дегенератами.
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13.10.2022 12:45 Відповісти
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13.10.2022 12:46 Відповісти
щоб бажати їх добити або навпаки надати допомогу ми повинні бути в шкірі отого вояка, що полонив ворога.

не ми полонили - не нам вирішувати.

бо ми в понавирішували що всю росію к ****** спалили б.
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13.10.2022 12:51 Відповісти
аж гидко, коли цим потворам помагають. ясно що треба, щоб самим потворами не стати. але гидко
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13.10.2022 12:53 Відповісти
Паскуди драні...
Мамок їхніх викликайте, нехай прибігають, перев'язують, підмивають, прибирають усе що їхні ******** ублюдки накоїли...
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13.10.2022 12:55 Відповісти
Ну от що ми бачили в сюжеті? Перевязали трьох кацапів. І все. Що з ними сталось після перевязки на камеру? Тут є місце для "попиткі бєгства"...
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13.10.2022 13:02 Відповісти
Наші хлопці кращі. Кращі за усіх на світі.
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13.10.2022 13:09 Відповісти
Не нужно осуждать ((( Когда мы брали пленных думали в первую очередь о побратимах с Азова и морпехов которые в плену еще с Мариуполя . Нужно их выменять и вернуть домой
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13.10.2022 13:13 Відповісти
Прокладки їм жіночі на рани
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13.10.2022 13:21 Відповісти
Дострелювати собак. Вони нас не жаліють.
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13.10.2022 13:25 Відповісти
Спасати цих нелюдів у війну на полі бою, якийсь треш. Може й потрібно обмінний фонд, але рука не піднялась би рятувати, на них і кулі шкода.
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13.10.2022 13:32 Відповісти
После всех военных преступлений рашистов объяснимы эмоции, что с ними надо поступать также.

Но обратите внимание на два момента:

1) Обменный фонд! Чтобы азовцы и другие герои вернулись домой!

2) Информационная война! Такие видео произведут впечатление на людей из стран НАТО, в результате процент поддержки помощи Украине не упадёт под давлением бредней Орбана, Чавушоглу, Маска и Папы Римского, а устоит или даже повысится.

А то, к чему призывают эмоции, позволит Западу подумать: "одни дикари воюют против других дикарей". Поэтому, когда воюешь - стараешься остаться вживых сам и обезвредить противника, а когда противник обезврежен, но жив - берёшь его в плен и обмениваешь на своих пленных.
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13.10.2022 13:36 Відповісти
навіщо кацапо-фашистським свинособакам хрюльники пікселювати?????
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13.10.2022 13:37 Відповісти
якщо не хочете надавати допомогу не беріть в полон.
якщо взяли в полон беріть і відповідальність
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13.10.2022 13:39 Відповісти
Если б не на обменный фонд то .....
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13.10.2022 13:50 Відповісти
Та на цих тварюк і кулі шкода не те що ліків... Але якщо їх можна буде обміняти на наших героїв то можливо й треба надати їм допомогу. Хоча в мене до них тільки ненависть.
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13.10.2022 14:01 Відповісти
Наши хлопцы оттащили его подальше....
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13.10.2022 14:18 Відповісти
Нічого дивного - у нас і бродячим псам надають ветеринарну допомогу, це на тому ж рівні
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13.10.2022 14:34 Відповісти
Не рівняйте песиків до бидла
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13.10.2022 16:10 Відповісти
Мені чомусь здається,що ми дуже вже загрались в гуманізм.
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13.10.2022 14:49 Відповісти
та шо вы так кипешуете? то шоб органы не попортились
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13.10.2022 14:55 Відповісти
Думаю з вас кожен сам вирішить на полі бою,що повинен зробити з кацапом,або виконати наказ командира.
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13.10.2022 15:23 Відповісти
а потім виключити камеру і вкинути у штани гранату!
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13.10.2022 15:24 Відповісти
Через це ви- воїни, а не стадо рашськоі бидлоти, яка навіть дітей не жаліє. Але!, якщо в когось і здають нерви- ні в якому разі не засуджую, бо ця наволоч- заслуговує на стражданн
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13.10.2022 16:06 Відповісти
Феерично. То есть пока нашим отрезают гениталии мы делаем перевязки тварям? И потом кто то удивляется, что Макарон не будет отвечать на ядерку ядеркой? Оно и понятно - нас просто вообще боятся перестанут, а **** «хохлы ж сердешные» в беде не бросят. Обменный фонд и точка.
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13.10.2022 16:14 Відповісти
круте відео... і пісня до відео просто супер...
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13.10.2022 18:46 Відповісти
 
 