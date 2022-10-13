Українські воїни змушені надавати меддопомогу покинутим на полі бою пораненим ворогам. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому українські воїни надають медичну допомогу російським окупантам, яких поранили в бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бойові медики надали першу медичну допомогу принаймні трьом окупантам.

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