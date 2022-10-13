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В окупованому Маріуполі люди досі мешкають у підвалах та готують на вулиці, – Андрющенко. ВIДЕО

Велика кількість людей досі мешкає у підвалах та готує на вулиці.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Велика кількість людей досі мешкає у підвалах та готує на вулиці. Досі. В жовтні 2022 року після майже 6 місяців окупації. Найбільший цинізм в тому, що прямо через дорогу від цього будинку знаходиться приміщення пабу "Максим", де щодня жирують гауляйтер Іващенко та його шістка зрадників. В теплі, з вишуканою їжею, під охороною окупантів", - написав Андрющенко. 

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Автор: 

Маріуполь (3230) окупація (6687) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+7
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13.10.2022 14:40
+2
Они сами не хотят выезжать.Ведь они всю жизнь ждали рашу и терпели "издевательства" Украины.Теперь они в родной стихии.
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13.10.2022 19:12
+1
А нічого так "асвабадітєлі" місто прокачали ?
Хіба немає варіантів виїхати ?
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13.10.2022 14:30
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А нічого так "асвабадітєлі" місто прокачали ?
Хіба немає варіантів виїхати ?
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13.10.2022 14:30 Відповісти
Немає.
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13.10.2022 14:35 Відповісти
аувсвайси с двуглавой курицей уже получили ?
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13.10.2022 14:35 Відповісти
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13.10.2022 14:40 Відповісти
Анітрохи їх не жаль. Залишилися лише ті, що чекали на сруццкій міръ.
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13.10.2022 14:44 Відповісти
На відео віщає російський тв-канал дійсно. Але в мене питання: нахіба там з дитиною жити???
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13.10.2022 15:22 Відповісти
"В окупованому Маріуполі люди досі мешкають у підвалах та готують на вулиці" А під цим повідомленням Наймодніших гурт розпався... Як вам таке блюзнірство...
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13.10.2022 14:44 Відповісти
Ну все понятно до более, а зачем сидеть там , идут холода , дальше что испытывать судьбу.
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13.10.2022 15:08 Відповісти
Этого города уже нет, с лета. Пора осознать всем. А правда, когда вылезет, просто убьет сознание у нормальных. Но не скоро. Туда не вернутся, кто уехал. Апофеоз войны там.
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13.10.2022 15:57 Відповісти
Так душевно, по домашнему)))
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13.10.2022 16:12 Відповісти
Это цветочки.... Страшно будет с холодами....
Если мариупольцев не вывезут.
Верещук , что ты сделала для этого?
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13.10.2022 17:13 Відповісти
Они сами не хотят выезжать.Ведь они всю жизнь ждали рашу и терпели "издевательства" Украины.Теперь они в родной стихии.
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13.10.2022 19:12 Відповісти
А ты у них спрашивал? Подгонял эвак автобус и никто не пришел? Или просто пиз-шь как дышишь?
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14.10.2022 11:18 Відповісти
А много ли вышло свой дом защищать?
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14.10.2022 12:10 Відповісти
Пошли отмазки.....
Значит признал что ты пиз-ол!
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14.10.2022 12:22 Відповісти
Ну от, дочекались руССкій мір.......................................
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13.10.2022 22:20 Відповісти
 
 