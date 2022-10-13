В окупованому Маріуполі люди досі мешкають у підвалах та готують на вулиці, – Андрющенко. ВIДЕО

Велика кількість людей досі мешкає у підвалах та готує на вулиці.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Велика кількість людей досі мешкає у підвалах та готує на вулиці. Досі. В жовтні 2022 року після майже 6 місяців окупації. Найбільший цинізм в тому, що прямо через дорогу від цього будинку знаходиться приміщення пабу "Максим", де щодня жирують гауляйтер Іващенко та його шістка зрадників. В теплі, з вишуканою їжею, під охороною окупантів", - написав Андрющенко.

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