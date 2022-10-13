В окупованому Маріуполі люди досі мешкають у підвалах та готують на вулиці, – Андрющенко. ВIДЕО
Велика кількість людей досі мешкає у підвалах та готує на вулиці.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Велика кількість людей досі мешкає у підвалах та готує на вулиці. Досі. В жовтні 2022 року після майже 6 місяців окупації. Найбільший цинізм в тому, що прямо через дорогу від цього будинку знаходиться приміщення пабу "Максим", де щодня жирують гауляйтер Іващенко та його шістка зрадників. В теплі, з вишуканою їжею, під охороною окупантів", - написав Андрющенко.
Топ коментарі
+7 Олександр Дніпро
показати весь коментар13.10.2022 14:40
+2 Сергей Решетников #514174
показати весь коментар13.10.2022 19:12
+1 Ігор Медушівський
показати весь коментар13.10.2022 14:30
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Хіба немає варіантів виїхати ?
Если мариупольцев не вывезут.
Верещук , что ты сделала для этого?
Значит признал что ты пиз-ол!