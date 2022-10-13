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ФСБ намагалась перекинути до різних регіонів України "зеків з ЛНР" та зробити їх своїми агентами, - СБУ. ВIДЕО

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яку ворог перекинув до різних регіонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"До її складу входило 7 ув’язнених, які перебували на територіях виправних установ Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, куди вони прибули після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганщини.

Усім їм залишався мінімальний строк за ґратами, тож фсб завербувала "зеків" і "підказала" їм попросити Україну про переведення із тюрем тимчасово окупованої Луганщини, як це передбачає закон. Після закінчення терміну ув’язнення нові агенти рф мали виконувати ворожі завдання проти України", - йдеться у повідомленні.

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Як встановила СБУ, куратором цієї мережі виявися "начальник оперативной части исправительной колонии № 38" терористичної організації "ЛНР".

Свої дії він координував з кадровими співробітниками фсб. Проте співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження, своєчасно викрили російську агентуру і тим самим зірвали плани ворога щодо одержання розвідувальної інформації.

СБУ (12812) ФСБ (1451) в’язні (334) ОРДЛО (320)


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Сухо щелкнул затвор. Оглянулся зека.
«****!» - выдохнул он, и взглянул в облака.
А вверху пустота, лишь вдали по прямой
Покатилась звезда, покатилась звезда словно в отпуск домой.
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13.10.2022 15:14 Відповісти
Там, думаю, розуму не вистачить. Та і хто буде «стучать» на країну, яка їх нормально кормить?
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13.10.2022 15:19 Відповісти
Надо было фильтровать в 14, 15, 16гг. Приезжающих что бы остаться. Дорого заплатили мы сегодня. Кровью тех, кто никуда не уезжал. Шваль прибыла сюда.
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13.10.2022 16:01 Відповісти
От якраз в 2014 та 2015 роках сюди їхали проукраїнські громадяни.Так,що вмикай мізки.
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13.10.2022 16:13 Відповісти
Парашка завжди опиралася на зеків. Ще більшовики дуже любили співпрацювати зі злодіями.
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13.10.2022 20:48 Відповісти
 
 