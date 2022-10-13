ФСБ намагалась перекинути до різних регіонів України "зеків з ЛНР" та зробити їх своїми агентами, - СБУ. ВIДЕО

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу, яку ворог перекинув до різних регіонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"До її складу входило 7 ув’язнених, які перебували на територіях виправних установ Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, куди вони прибули після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганщини.

Усім їм залишався мінімальний строк за ґратами, тож фсб завербувала "зеків" і "підказала" їм попросити Україну про переведення із тюрем тимчасово окупованої Луганщини, як це передбачає закон. Після закінчення терміну ув’язнення нові агенти рф мали виконувати ворожі завдання проти України", - йдеться у повідомленні.

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Як встановила СБУ, куратором цієї мережі виявися "начальник оперативной части исправительной колонии № 38" терористичної організації "ЛНР".

Свої дії він координував з кадровими співробітниками фсб. Проте співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження, своєчасно викрили російську агентуру і тим самим зірвали плани ворога щодо одержання розвідувальної інформації.