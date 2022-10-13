У школі окупованого Сімферополя підліток у куртці з написом "Russia" завдав кілька ножових поранень однокласнику. ВIДЕО камер спостереження

У школі окупованого Сімферополя підліток у куртці з написом "Russia" та гербом РФ завдав кілька ножових поранень в обличчя однокласнику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент, що трапився в школі №21, потрапив у поле зору шкільних камер спостереження. Поранений у реанімації. Обидва школярі - дев'ятикласники.

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