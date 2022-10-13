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У школі окупованого Сімферополя підліток у куртці з написом "Russia" завдав кілька ножових поранень однокласнику. ВIДЕО камер спостереження
У школі окупованого Сімферополя підліток у куртці з написом "Russia" та гербом РФ завдав кілька ножових поранень в обличчя однокласнику.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент, що трапився в школі №21, потрапив у поле зору шкільних камер спостереження. Поранений у реанімації. Обидва школярі - дев'ятикласники.
Топ коментарі
+89 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар13.10.2022 19:47
+69 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар13.10.2022 19:45
+44 Вільна Людина.
показати весь коментар13.10.2022 19:47
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В апалчєніє його!
Це ж чудовий кандидат асвабаждаць дамбас!
Медальку цьому павліку морозову! А бо навіть ОРДЕН!
Паук кремлёвский ловит в сети
Мух, для которых он кумир.
Там смрад дерьма вдыхают дети.
Алфавит ей не чета...
И во власти вор на воре,
И в народе нищета
Справжній росіянин!
Ззаду, дівчинку, ножем в обличчя. І тікати.
Коли кажуть розумні люди, що орки - то не люди, а людиноподібні істоти, і нема там нічого людського, ані моралі, ані совісті, нічого - моралізди і гуманізди криком оруть - як же так! там єсть харошиє рускіє! От вам будь ласка, абсолютно стандартний узкій. Через пару років - шикарний кандидат в асвабадітєлі, спочатку від матеріальних цінностей, а потім і від життя.
На несколько прекрасных леток.