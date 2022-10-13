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У школі окупованого Сімферополя підліток у куртці з написом "Russia" завдав кілька ножових поранень однокласнику. ВIДЕО камер спостереження

У школі окупованого Сімферополя підліток у куртці з написом "Russia" та гербом РФ завдав кілька ножових поранень в обличчя однокласнику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент, що трапився в школі №21, потрапив у поле зору шкільних камер спостереження. Поранений у реанімації. Обидва школярі - дев'ятикласники.

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Крим (14143) окупація (6687) підлітки (405) школа (2208)


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Топ коментарі
+89
из за спины **** по ********** методичке пока опонент не ожидает
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13.10.2022 19:47
+69
В мірє животних...
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13.10.2022 19:45
+44
Діти алкашів вбивць та мародерів.
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13.10.2022 19:47
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В мірє животних...
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13.10.2022 19:45 Відповісти
За ***** топит будущий ***** правитель болотный **********...
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13.10.2022 19:47 Відповісти
На тварин не тягнуть. Біосміття.
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13.10.2022 20:08 Відповісти
Дівчинку??? Оце мразота, просто гниль!
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13.10.2022 20:18 Відповісти
а хлопця - можна? може бути й хлопець, тільки з довгим волоссям та худорлявий.
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13.10.2022 22:18 Відповісти
Рашизм во все красе
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13.10.2022 19:45 Відповісти
кацапи...
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13.10.2022 19:46 Відповісти
Взростила земля ********
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13.10.2022 19:47 Відповісти
ета прішла радная говєнь...
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13.10.2022 19:53 Відповісти
из за спины **** по ********** методичке пока опонент не ожидает
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13.10.2022 19:47 Відповісти
Лишняя хромосома не даёт скрепам покоя.
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13.10.2022 19:47 Відповісти
Діти алкашів вбивць та мародерів.
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13.10.2022 19:47 Відповісти
слабовато ... нужно было дробовик оркоцапу выдать !
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13.10.2022 19:48 Відповісти
Які проблеми?
В апалчєніє його!
Це ж чудовий кандидат асвабаждаць дамбас!
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13.10.2022 19:48 Відповісти
Браво....и себе, себе вены вскрыл бы...и отлично
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13.10.2022 19:48 Відповісти
Прическа в стиле биттлс - 100 вперед, шо это кавказская личинка.
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13.10.2022 19:49 Відповісти
It's all in russian DNA now. There's no point of return.
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13.10.2022 19:49 Відповісти
Yes ...no point of return. And whats the *DNA*?
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13.10.2022 19:55 Відповісти
днк
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13.10.2022 20:01 Відповісти
А. дякую!
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13.10.2022 20:02 Відповісти
москальська скотина б"є лише в спину ...
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13.10.2022 19:49 Відповісти
Біля Джанкою з ремонтної бази самовистрілив танк,поранено дівчинку 11 років,кацапи вони такі...
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13.10.2022 19:50 Відповісти
і як жити в одному середовищі з такимипісля деокупаціїї? перодягне курточку чи звалить звідки батьки разом в *****?
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13.10.2022 19:52 Відповісти
такі взагалі не повинні жити
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13.10.2022 22:11 Відповісти
Це напевне з тих про кого верещучка верещала -"там наши люді"! Після повернення Криму 90% треба нафіг депортувати-нам таких ватних дебілів нетреба!!!
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13.10.2022 19:52 Відповісти
Разом з сук@ю верещучкою.
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13.10.2022 20:16 Відповісти
судити. а відсидить років з двадцять - можна й депортувати
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14.10.2022 09:03 Відповісти
1000%
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13.10.2022 21:04 Відповісти
Ось вона - справжня русская душа!
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13.10.2022 19:53 Відповісти
Повинен був йще перед цимперехреститися!
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14.10.2022 07:33 Відповісти
А ведь этого не было бы, если бы в крыму русским духом не завоняло...
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13.10.2022 19:54 Відповісти
"давить их нужно, пока они маленькие".....
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13.10.2022 19:54 Відповісти
це ж іще малі діти
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13.10.2022 19:54 Відповісти
А вбивати не малі? Якп ви добра!
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13.10.2022 21:28 Відповісти
Не добра - поцувата!
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15.10.2022 02:28 Відповісти
******* кацапский....
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13.10.2022 19:54 Відповісти
https://twitter.com/pilotmsv/status/1580575469761892352 2 ч Американська-українська газета "Свобода" пише таке майже сто десять років тому. Нічого нового. Вони тільки це і вміють робити.
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13.10.2022 19:55 Відповісти
Єслі бьі етого нє сдєлал патріот, то ето сдєлал бьі солдат НАТО!
Медальку цьому павліку морозову! А бо навіть ОРДЕН!
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13.10.2022 19:56 Відповісти
ты слепой
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13.10.2022 22:44 Відповісти
Как завещал л(п)идер нации: Если драка неизбежна, бей первым
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13.10.2022 19:59 Відповісти
😀
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13.10.2022 20:00 Відповісти
Патриет по-видимому😂😂😂
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13.10.2022 20:01 Відповісти
Симферопіль, Севастопіль, Мариупіль. Геть російськомовне холуйство!
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13.10.2022 20:01 Відповісти
Как мерзок затхлый русский мир.
Паук кремлёвский ловит в сети
Мух, для которых он кумир.
Там смрад дерьма вдыхают дети.
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13.10.2022 20:02 Відповісти
видимо школяр хайль путлер отказывался кричать..
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13.10.2022 20:04 Відповісти
Ruska kurva ..
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13.10.2022 22:45 Відповісти
Я так понял, этого уже можно мобилизовать, и на Херсон! Или просто на Хер ))
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13.10.2022 20:05 Відповісти
У якості сина полку згодиться для орків.
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13.10.2022 20:12 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/10/13/7148651/ Португалия передает Украине шесть советских вертолетов
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13.10.2022 20:13 Відповісти
Буква "зю" у них в фаворе,
Алфавит ей не чета...
И во власти вор на воре,
И в народе нищета
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13.10.2022 20:14 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/13/7371852/ Испания предоставит Украине четыре пусковые установки системы ПВО Hawk
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13.10.2022 20:16 Відповісти
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13.10.2022 20:17 Відповісти
куховарка путинская возбудилась..
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13.10.2022 20:19 Відповісти
Крысчанкая мразь хотела русге мир,пусть ест.
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13.10.2022 20:26 Відповісти
Не дивуюся. Чого чекати від людей, які у більшості своїй "по п'яні" зроблені. І так поколіннями. Яка там буде генетика?
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13.10.2022 20:33 Відповісти
Після того коли наслухаєшся пропаганди по рашен-ТВ, то такі діти скоро будуть в кожному класі будь-якої школи в Росії
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13.10.2022 20:33 Відповісти
по завєтам ***** - підло ззаду
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13.10.2022 20:44 Відповісти
то на кацапстані не тільки режим террористичний, там все кодло террористичне
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13.10.2022 20:46 Відповісти
Одяг з надписом "росія" - це вже діагноз.
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13.10.2022 20:56 Відповісти
Ззаду, внишку ножем, а потім зассяв і відступати.

Справжній росіянин!
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13.10.2022 21:07 Відповісти
Что характерно - ничтожное ССЫКЛО! Со спины, а как ПОРАНЕННЫЙ и БЕЗОРУЖНЫЙ противник встал, так обоссался и убежал!
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13.10.2022 21:12 Відповісти
Типовий орк.
Ззаду, дівчинку, ножем в обличчя. І тікати.
Коли кажуть розумні люди, що орки - то не люди, а людиноподібні істоти, і нема там нічого людського, ані моралі, ані совісті, нічого - моралізди і гуманізди криком оруть - як же так! там єсть харошиє рускіє! От вам будь ласка, абсолютно стандартний узкій. Через пару років - шикарний кандидат в асвабадітєлі, спочатку від матеріальних цінностей, а потім і від життя.
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13.10.2022 22:06 Відповісти
это не девушка а парень с длинными волосами
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13.10.2022 22:47 Відповісти
Ага, парєнь, с длінними волосамі і з цицьками 2 розміру, в жіночих шмотках. От такий от простий узкій парєньок)))
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14.10.2022 18:37 Відповісти
второй размер у тебя в мозгу - купи очки себе он в мужских джинсах
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17.10.2022 08:47 Відповісти
Сперматозоид ***** , Мразь.
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13.10.2022 22:21 Відповісти
Прівозниє животниє із тайгі.
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13.10.2022 23:07 Відповісти
А якщо після цього ще піде повіситься, то взагалі бінго.
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13.10.2022 23:14 Відповісти
Мальчик устроил своего папочку в весёлую тюрьмочку.
На несколько прекрасных леток.
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14.10.2022 00:12 Відповісти
Чому ? У колонію для малолітніх. Чи таких вже немає ?
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14.10.2022 14:10 Відповісти
"Russia" - терроризм
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14.10.2022 02:34 Відповісти
Такой маленький, а уже стал кандидатом в президенты раши, или хотя бы каким-нибудь министором обороны-нападения.
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14.10.2022 11:28 Відповісти
 
 