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Священник РПЦ на передовій у рясі стріляє з гранатомета: "Московская духовная академия сражается с НАТО". ВIДЕО

У мережі опубліковане відео, на якому зафільмований священник РПЦ, котрий стріляє з гранатомета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, священник у рясі здійснює постріл і каже що він стріляє по НАТО. Судячи з його слів, він має стосунок до московської духовної академії. 

"Все, батюшка, валим", - каже священнику чоловік за кадром.

Крім священника, ще постріл з гранатомета здійснює і російський окупант.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патріарх РПЦ Кирило закликав мобілізованих росіян не боятись вмирати: "Христос воскрес и вы воскреснете". ВIДЕО

Автор: 

РПЦ (512) ФСБ (1451)


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Топ коментарі
+57
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13.10.2022 20:18
+54
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.10.2022 20:12
+44
Почему РПЦ и ее приспешники не объявлены террористической организацией и не запрещена в Украине?
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13.10.2022 20:21
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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.10.2022 20:12 Відповісти
Бо вони клінічні ідіоти! Якби взяли попа і пару підпіпників, та скинули з дзвіниці, за любов до "русськага міра", то дебільна паства може і отямилася б!
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13.10.2022 20:44 Відповісти
ну добре, старі, похилого віку, промиті мізки
молоді, ****, готові глотку рвати за МП
мери допомагають будувати храми МП а не ПЦУ
СБУ тримає язик в ...раці з цього приводу
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13.10.2022 21:06 Відповісти
Треба вже раз і назавжди зрозуміти: і те зло, і те. Це не наша релігія і ніколи нею не була.
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13.10.2022 21:30 Відповісти
А хто нам лікарь?В Києві в лаврі сидять фсбшні тварюки і по всій країні.Владі на це с прибором.То що хотіти від забитих людей?Скоро рік як війна а ця мразота в Україні .Як нас назвати?Прибацаними хворими ?Ну як?Самі понесуть кошти тим тварюкам які нас вбивають.В мене слів немає.Одні матюки.Всі московсіх попів депорт в пару днів .Світ визнає рашку терористами і ми також а в Києві фсбшніки сидят.Ну *** !!!
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13.10.2022 21:35 Відповісти
Ви часом не поп?
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13.10.2022 20:23 Відповісти
ні, вівця божа😂
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13.10.2022 20:58 Відповісти
небось сам гундяйка.... сатанінска морда
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13.10.2022 20:14 Відповісти
если зачмобить на кацапии всех попов, монахов и послушников, то можно укомплектовать две бригады.
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13.10.2022 20:15 Відповісти
Якось я не здивувався.
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13.10.2022 20:15 Відповісти
Потому что сделанный, вернее недаделанный, на мацковском путинархате..
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13.10.2022 20:16 Відповісти
на россии не церковь, а сатанисты в рясах
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13.10.2022 20:16 Відповісти
І ряса така...камуфльована, спеціальна
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13.10.2022 20:17 Відповісти
это что бы на фоне иконостаса от мелькания крестов было сложнее прицелиться.
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13.10.2022 21:03 Відповісти
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13.10.2022 20:18 Відповісти
Почему РПЦ и ее приспешники не объявлены террористической организацией и не запрещена в Украине?
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13.10.2022 20:21 Відповісти
Я припускаю, що якби сама "фсб" назвалася релігійною організацією та взялася діяти в Україні, то її побоялися б зачепити. Але мабуть "фсб" задовольняє наявність упц-мп.
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13.10.2022 20:29 Відповісти
А почему агенты ФСБ орудуют в ОП ?
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13.10.2022 20:34 Відповісти
Потому , д'ерьмак и "слуги" при делах
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13.10.2022 20:36 Відповісти
і я про це останні 31 рік...
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13.10.2022 21:36 Відповісти
это проклятое бес и служитель сатаны, волк в овечьей шкуре. это все что надо знать о московском сатанате и ******** негодяеве. рпц- секта сатанистов-раскольников
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13.10.2022 20:23 Відповісти
це типу "свіщєная вайна", якщо поп стріляє..
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13.10.2022 20:23 Відповісти
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13.10.2022 20:23 Відповісти
Духовность московская мало чем отличается от духовности общественного сортира районной автостанции.
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13.10.2022 20:24 Відповісти
Мне вот интересно, попу кто-нибудь объяснял, что за убийство лишают священнического сана? Или зао рпц уже настолько культ бога-императора, что можно?
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13.10.2022 20:24 Відповісти
Дивлячись з якого патріархату священнослужитель, бо у ФСБшному це як канонічний обряд вважається)
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13.10.2022 20:48 Відповісти
тю! это у них такой обряд посвящения в сан.
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13.10.2022 21:05 Відповісти
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13.10.2022 20:24 Відповісти
Та нормально всё. Попы во все века за любую власть топили. Удивительно было бы, если бы он в Кремль прицелился.
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13.10.2022 20:25 Відповісти
"Все, батюшка, вашим!" (с)
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13.10.2022 20:25 Відповісти
І КУДИ ж вони стріляли? "В "білий світ" як в копієчку"? Аби "пальнуть"!
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13.10.2022 20:25 Відповісти
Батюшка (якщо його можна так назвати) "подношеніє" Богу послав. Сподіваюся що "отвєтка" не забариться.
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13.10.2022 21:00 Відповісти
Не здивуюся, якщо в наших Лаврах, які під РПЦ (чи УПЦ МП - один сатана) знайдуть ще й танки чи ще щось таке...
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13.10.2022 20:25 Відповісти
Ну танк навряд чи, а вот те,що вони позиції чи розміщення військових об"єктів можуть передавати, то це реально.
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13.10.2022 22:53 Відповісти
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13.10.2022 20:28 Відповісти
Действительно оно. Уже давно говорил что Россия становится страной из WH40K.
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13.10.2022 21:03 Відповісти
Омниссия упаси - полгалактики россии.
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13.10.2022 21:09 Відповісти
Причём в стороне Хаоса.
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13.10.2022 21:20 Відповісти
Не вийде - все вкрадуть і похерять так що ніякої пів галактики їх там тау ссаними тряпками до Терри поженуть.
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13.10.2022 22:46 Відповісти
А у нас только через хмельныччину прошло ходой 5к этой падали ,с охраной.
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13.10.2022 20:28 Відповісти
что делает московский патриархат в Украине?
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13.10.2022 20:29 Відповісти
гроші ****...ть у прихожан
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13.10.2022 21:09 Відповісти
то пів біди - одурманюе- пропоганда....
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13.10.2022 21:38 Відповісти
У дебілів
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13.10.2022 21:53 Відповісти
В тому то і біда, що "прихожани" самі несуть...прибацані на всю голову
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14.10.2022 06:16 Відповісти
Святая церковь имени Дзержинского.
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13.10.2022 20:30 Відповісти
Здоровий глузд все перемогли, залишилось тільки НАТО
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13.10.2022 20:31 Відповісти
Це просто сюріалізм якись!
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13.10.2022 20:31 Відповісти
Тю, я думала це якийсь африканець, завернутий в ковдру...
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13.10.2022 20:35 Відповісти
Хтось здивований? Та це ж звичайна сарана в рясі!
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13.10.2022 20:35 Відповісти
«Московская духовная академия» - якже ж смердить цей дух!
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13.10.2022 20:36 Відповісти
сіяв москаль вітер, та пожав собі бурю. амен!
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13.10.2022 20:37 Відповісти
Говорят их Гундяев уже сдох. И этому шахиду скоро в гости к Сатане
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13.10.2022 20:38 Відповісти
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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13.10.2022 20:43 Відповісти
немного про русскую..оппозицию.. ---- стоят все в дерьме по самый подбородок уже 20 лет . вдруг один зашевелися . все остальные сплевывая дерьмо зашипели --- не гони волну
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14.10.2022 07:34 Відповісти
гундяй-секта вся в крові, в крові вбитих ними і з їх допомогою, українців.
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13.10.2022 20:44 Відповісти
Підар кацапський.
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13.10.2022 20:45 Відповісти
Це вже бойовий підер)
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13.10.2022 20:50 Відповісти
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13.10.2022 20:45 Відповісти
Українські лаври в руках гундяєва у 2022 році - ГАНЬБА!
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13.10.2022 20:50 Відповісти
батюшку бес попутал
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13.10.2022 20:55 Відповісти
За співпрацю з ерефією позбавити моспархат права користуватись українськими лаврами і храмами
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13.10.2022 20:55 Відповісти
Покажіть це відео боневтіку і запитайте якого "милого" ота сєкта робить в Україні. Д'єрмака не запитувати і не слухати-з ним давно все зрозуміло!
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13.10.2022 20:55 Відповісти
Чорт .
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13.10.2022 21:22 Відповісти
І етаво попа отпойом - во ім"я овса і сіна, свінячого вуха, алюміній ! Амінь !!!
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13.10.2022 21:25 Відповісти
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13.10.2022 21:29 Відповісти
Фсб-шники в рясах.
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13.10.2022 21:37 Відповісти
Порочить рясу православну. Грішить в рясі.
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13.10.2022 21:39 Відповісти
Сатанисты во главе с Сатаной пупкиным
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13.10.2022 21:55 Відповісти
мелкий бес пуйло на сатану не тянет. просто гнилое пуйло.
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14.10.2022 07:14 Відповісти
московские священники с оружием стреляют по православным Украинским воинам
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13.10.2022 22:28 Відповісти
Аллюзия на Александра Пересвета - копьё сменил гранатомёт.
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13.10.2022 22:35 Відповісти
Как тебе такое, Иллон Маск?
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13.10.2022 22:49 Відповісти
*******
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13.10.2022 22:54 Відповісти
інквізитори побєдобєсія, 21 сторіччя
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13.10.2022 23:58 Відповісти
**********.
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14.10.2022 00:04 Відповісти
Заповедь <Не убей>, нет не слышал.
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14.10.2022 00:09 Відповісти
*******
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14.10.2022 00:33 Відповісти
Вали, батюшка, с Украины. И церковь свою забирай нахрен.
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14.10.2022 01:37 Відповісти
Що ж все тільки про РПЦ, чому б не розповісти про косоокого ламу, який "окормляє" бурятів і інших буддистів, які грабують, гвалтують і вбивають українців не гірше за решту zондер-карателів.
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14.10.2022 02:29 Відповісти
з логiкою у Вас, пане, погано. будiсти, буряти - це все дрiбницi.

а про РПЦ насамперед тому, що величезна кiлькiсть приходiв, найбiльша кiлькiсть в самiй

Українi- це саме москальський РПЦ-КДБ, що несе рюзьгемiр та смерть.


та й самi недолугi українцi переважно ходять до церков саме цього сатанату, замiсть того, щоб повиганяти з церков москальских попiв-чортiв, а самим, з своїми храмами, перейти до ПЦУ та УГКЦ.

то до чого в порiвняннi з цим всiм буряти з своїм ламою? їх всiх просто потрiбно добре пiдсмажити та закопати в землю, в порiвняннi з проблемою ворожого москальского сатанату РПЦ-КДБ. з тим. що всi Лаври в самiй Українi належать йому. бiльшiсть церкв, буряти та лама- це зовсiм дрiбниця.
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14.10.2022 07:09 Відповісти
З логікою все гаразд, бо виходячи з того, що ми чули в наших ЗСІ, саме буряти, яких "благословив" їх лама, чинили в Бучі і Ірпені найжахливіші злочини.
Це у вас з логіко, щось не те, бо в Україні немає ніякої РПЦ-КДБ, але якщо йти саме вашою логікою, то нема і ніяких СЦУ і УГКЦ, а є невизнана Світовим Православієм секта Стамбульського патріярхату, який прислужує друзяці Пуйла Ердогану, що просуває його ідею замирення з відторгненням окупованих територій. І в той час коли українські православні воюють з окупантами, СЦУшні сектанти зі зброєю захоплюють і грабують православні храми, розпалюючи ворожнечу і відкриваючи для Пуйла 2-й фронт. І є унійна філія Латинянської церкви, очільник, якої назвав рашистку Дугіну невинною жертвою, забувши згадати близько 400 вбитих окупантами українських дітей, та наголосив що це НАТО винне у війні в Україні. Тож який "мир" несуть в Україну представники цих релігійних організацій дуже велике питання.
Так само за https://vesti-k.ru/news/2022/09/27/muftij-krymskih-musulman-podderzhal-chastichnuyu-mobilizaciyu/ закликами Кримського муфтія і кримські татари і дагестанці і татари і башкіри з радістю побігли мобілізуватися в лави окупаційних банд.... А що їх брати по вірі є в Україні та як вони сприйняли оголошений їх одновірцем Кадировим "https://lenta.ru/news/2022/03/04/djihad/ джихад " вас це не цікавить. Бо, для вас же все це "дрібниці", головне розшукати серед українців міфічних "московських попів".
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14.10.2022 10:46 Відповісти
не потрiбно постити маячню (в Україні немає ніякої РПЦ-КДБ), ви добре знаєте. що до цих пiр бiльшiсть приходiв та церков, всi три Лаври в є РПЦ(У) фактично належать до москальського сатанату РПЦ, або РПЦ-КГБ.

ПЦУ нiяка не секта, про секту - це слова сектанта вiдновленого вурдалаком сталiним самозваного сатанату РПЦ-КГБ, що при незаконому свому проголошенi в кiнцi 16 ст. не визнавався нiким в свiтi майже пiвтори столiття.

За ПЦУ не хвилюйтесь, її почали визнавати, процес йде нормально, краще вивчайте справжню iсторiю та закiнчуйте транслювати пiдлу брехню москальських попiв-сатананiстiв, служителiв сраного рюзьгемiра та сраної паРашi-рассєї.

i це проблема страшнiша за бурятiв, хоча я не заперечую нiчого про їх злочини, все так.

Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з України !

Всiм православним України якнайшвидше переходити разом з храмами до нормальних українських церков - ПЦУ та УГКЦ !

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14.10.2022 11:22 Відповісти
Маячню репостите якраз саме ви, бо немає в Реєстрі релігійних організацій України ніяких РПЦ(У) чи РПЦ-КДБ. Тож те що ви пишите, вигадана вами відверта брехня, як брехнею є те що Московську митрополію в 15-16 ст. ніхто не визнавав, бо якби було так, то Патріарх Ієремія-ІІ не поїхав би в Москву і не проголосив би митрополита Іова Патріархом, а чекав би в Стамбулі такого собі Наріка з чемоданом "рошенок". І це б не погодили Патріархи Ієрусалимський, Александрійський і Антіохійський. Чого не скажеш про СЦУ-шну секту, яку двоє з означених Патріархів (і інші ієрархи) так за Церкву і не визнали. І чи буде це... от коли буде тоді і кажіть. А поки що казати, що СЦУ є Церквою, а тим більше українською теж є дурнею, бо від того що херсонський гауляйтер Сальдо ходив у вишиванці він від цього українцем не став. Вам хочеться, аби ваші фантазії ставали реальністю, то ваше діло, але навіщо брехню розповсюджувати.
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14.10.2022 12:32 Відповісти
Гуренко Ігор, іди на руську православну бутілку, тобто нах.., лайно ти підкацапське.
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14.10.2022 11:47 Відповісти
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14.10.2022 12:26 Відповісти
І падуть стіни Ієрихонські...
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14.10.2022 03:18 Відповісти

Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з України !


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14.10.2022 06:47 Відповісти
Двоешник. В Библии написано НЕ УБИЙ.. и возлюби ближнего как самого себя
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14.10.2022 07:01 Відповісти
... на росеюшки дано в едином кутку и "кадило" и "кадиллак"... ибо правит ими экс-ангел по имени Сатана
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14.10.2022 07:56 Відповісти
Необхідно терміново заборонити на території України діяльність осередку ФСБ кацапстана під назвою РПЦ, припинити дію договорів аренди ним усіх культових об'єктів з передачою цих об'єктів УПЦ. Усіх св'ящеників, які займали посади у РПЦ, допустити до обслуговування віросповідання українців у церквах УПЦ тільки після проходження очишення через зрікання від сатани та банди Гундяєва.
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14.10.2022 08:12 Відповісти
Идиот
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14.10.2022 08:33 Відповісти
Геть московську секту з України!
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14.10.2022 09:19 Відповісти
УПЦ-РПЦ с момента своего появления ,, стреляет,, по украинцам по приказам московитов. Все верующие украинцы и просто адекватные надеятся , что после победы наши воины ( а не Зе команда) выкинут УПЦ -РПЦ фашистов из наших Лавр и Церквей , что неостанется даже запаха от этих ублюдков. Они имеют такое отношение к Церкви как морские свинки к морю. Это оружие нужно уничтожить.
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14.10.2022 10:10 Відповісти
Рясами православних попів прикриваються служки антихриста.
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14.10.2022 10:11 Відповісти
Підтримую
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14.10.2022 10:22 Відповісти
 
 