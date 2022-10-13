Священник РПЦ на передовій у рясі стріляє з гранатомета: "Московская духовная академия сражается с НАТО". ВIДЕО

У мережі опубліковане відео, на якому зафільмований священник РПЦ, котрий стріляє з гранатомета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, священник у рясі здійснює постріл і каже що він стріляє по НАТО. Судячи з його слів, він має стосунок до московської духовної академії.

"Все, батюшка, валим", - каже священнику чоловік за кадром.

Крім священника, ще постріл з гранатомета здійснює і російський окупант.

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